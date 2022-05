Comunicado de prensa de Business Wire: The Body Shop

Millones de jóvenes se están perdiendo de participar en la vida pública. Con la crisis climática, los conflictos globales y las inequidades generacionales en pleno auge, las opiniones, las perspectivas y la representación de los jóvenes son más necesarias que nunca.

Casi la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años. No obstante, representan solo el 2,6 % de los parlamentarios a nivel global**. Actualmente, la edad promedio de un líder mundial es de 62 años***. De todos los parlamentos del mundo, el 37 % no tiene un solo miembro menor de 30 años** y menos del 1 % de esos parlamentarios son mujeres.

Los jóvenes tienen derecho a ser incluidos en las decisiones políticas que los afectan; sin embargo, numerosas barreras impiden su participación. The Body Shop y la Oficina de la Enviada del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud están colaborando para cambiar esta situación a través de la campaña Be Seen Be Heard, que busca crear cambios estructurales a largo plazo para que la toma de decisiones incluya más a los jóvenes.

Esta iniciativa se lanza en el día de hoy con la publicación de una investigación denominada 'Be Seen Be Heard: Understanding young people's political participation' (Ser visto y escuchado: cómo entender la participación política de los jóvenes).

La investigación incluye la encuesta más grande jamás realizada por The Body Shop, que cubre 26 países con 27.043 encuestados. La misma reveló que el 82% de las personas encuestadas están de acuerdo en que los sistemas políticos necesitan una reforma drástica de cara al futuro.

Dos de cada tres personas también piensan que el equilibrio de edad en el mundo de la política es equivocado, y 8 de cada 10 personas de todas las edades creen que la edad ideal para votar por primera vez es entre los 16 y los 18 años, pese a que en la mayoría de los países este límite está fijado en 18 años o más. Un tercio de los encuestados menores de 30 años consideraría presentarse para un cargo electivo contra solo un quinto de los mayores de 30. Personas de todos los grupos etarios están de acuerdo en que más oportunidades para que los jóvenes hagan valer su opinión en el desarrollo y/o el cambio de políticas sería saludable para los sistemas políticos.

David Boynton, director ejecutivo de The Body Shop, afirma: "Nuestra posición es clara. Los problemas del mundo no pueden ser resueltos por las mismas personas que repiten las mismas decisiones. La mayoría de los jóvenes están seguros acerca del futuro, y debemos escuchar sus opiniones e ideas dentro de los pasillos del poder. Utilizaremos nuestro alcance global para galvanizar la toma de conciencia y suscitar apoyos como lo hemos hecho en ocasiones anteriores".

Jayathma Wickramanayake, la Enviada del Secretario General de Naciones Unidas para la Juventud, señala: "La brecha intergeneracional de poder, influencia y confianza constituye uno de los desafíos más grandes de nuestra era. La participación es un derecho, y la falta de representación de la juventud en los lugares de toma de decisiones contribuye a una mayor desconfianza en las instituciones políticas y a un sentido de alienación respecto de los líderes electos a causa de políticas que no reflejan las prioridades de la juventud, replican sus preocupaciones ni hablan su idioma. Esta campaña es una oportunidad para cambiar este escenario".

El informe sugiere que la participación de los jóvenes en esferas públicas de toma de decisiones podría mejorarse a largo plazo mediante una serie de iniciativas, entre ellas: disminuir las edades de acceso al voto, aumentar la representación formal de los jóvenes, eliminar las barreras para que los jóvenes participen en la toma de decisiones públicas, simplificar el registro para quienes votan por primera vez y mejorar las aptitudes de liderazgo de la juventud.

La campaña se lanzará a nivel mundial en mayo de 2022 y se extenderá hasta mediados de 2025, impulsada por la acción en más de 2600 tiendas Body Shop en 75 países, en seis continentes.

