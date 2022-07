Comunicado de prensa de Business Wire: The Latin Recording Academy

La Academia Latina de la Grabación® anunció el comienzo de las Latin GRAMMY® Acoustic Sessions de 2022 con un concierto digital protagonizado por El Fantasma, nominado al Latin GRAMMY, acompañado por Los Dos Carnales, ganadores del Latin GRAMMY, y Lupita Infante, ganadora del Latin GRAMMY y nominada al GRAMMY®.

El concierto -grabado en el Centro Cultural Roberto Cantoral en Ciudad de México- incluye interpretaciones de canciones elegidas por los artistas, además de colaboraciones inéditas, dúos y narraciones, con el dramático telón de fondo del recinto arquitectónico.

"Por medio de nuestras Latin GRAMMY Acoustic Sessions buscamos abrir espacios incluyentes donde los creadores de música puedan expresar su talento, inspirando la apreciación cultural, promoción y preservación de sus respectivos géneros musicales", dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación. "Estamos muy entusiasmados de poder arrancar esta serie con la gran energía de este grupo de jóvenes y talentosos exponentes del género Regional Mexicano".

"Es un honor para mí tener la oportunidad de participar en la primera sesión acústica enfocada en el género Regional Mexicano, y presentar mi cultura y las tradiciones musicales de mi país a una audiencia global", dijo El Fantasma. "La Academia Latina representa tanto -respeto, excelencia y la preservación y avance continuo de la música latina- esta es una experiencia que nunca olvidaré".

La actuación acústica completa estará disponible en la página de Facebook de La Academia Latina de la Grabación el 22 de julio de 2022, a las 9:00 a.m. ET. Después de 48 horas, las actuaciones también estarán disponibles exclusivamente en las páginas de Facebook de los artistas durante 90 días.

"Los videos musicales son una parte emocionante de la experiencia social de la gente en las plataformas de Meta. La Academia Latina de la Grabación has sido un colaborador durante mucho tiempo, apoyando a los artistas para que se expresen, compartan su música y conecten con admiradores alrededor del mundo", dijo Adrian Harley, Director de Alianzas con Disqueras para Meta en Latinoamérica. "Estamos encantados de estrenar en exclusiva las Latin GRAMMY Acoustic Sessions de 2022".

Las Latin GRAMMY Acoustic Sessions comenzaron hace seis años como una serie de eventos en vivo para pequeñas audiencias ofreciendo experiencias musicales íntimas combinadas con historias inspiradoras. Además de presentar a consolidadas estrellas musicales, contribuyen al desarrollo de talentos emergentes, con un enfoque en la diversidad y la equidad dentro de cada género. Hace dos años, las Latin GRAMMY Acoustic Sessions añadieron una iniciativa digital a nivel mundial, proporcionando acceso a la excelencia musical latina para todos.

Se presentará otro concierto digital desde São Paulo a finales de este mes. Pronto se anunciarán más detalles, incluyendo la lista completa de los artistas que participarán.

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación® es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina?, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

ACERCA DEL FANTASMA:

Alexander García, conocido como El Fantasma, es un cantante de música regional mexicana que es parte de la nueva oleada de mexillennials. Proveniente de San José de Cañas, México, en 2016, hizo su exitoso debut con "Mi 45" y el álbum Equipo armado. Dos años más tarde, En el camino logró la primera nominación al Latin GRAMMY, a Mejor Álbum de Música Banda. Su música está entre la más escuchada por streaming en el mundo, y recientemente completó una gira con llenos totales por Estados Unidos, México y Colombia.

ACERCA DE LOS DOS CARNALES:

Formado por los hermanos Imanol y Poncho Quezada, Los Dos Carnales ascendieron a la fama rápidamente en los cuadros de música norteña mexicana en 2018 con su primer álbum, Te lo dije. Han colaborado con El Fantasma en varias canciones, entre ellas el éxito de 2020, "Cabrón y vago", y un año más tarde ganaron el Latin GRAMMY al Mejor Álbum de Música Norteña por Al estilo rancherón en la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®. A principios de este año estrenaron su más reciente canción, "No estaré aquí".

ACERCA DE LUPITA INFANTE:

La cantautora méxico-estadounidense Lupita Infante es una experta en las tradiciones de la música mariachi, ranchera y norteña, y las ha adaptado exitosamente para las generaciones milenaria y Z. La nieta del ilustre cantante y actor mexicano Pedro Infante lleva adelante el legado musical de su familia con su prestigiosa carrera propia. En 2020, su sencillo "Dejaré", fue nominado al Latin GRAMMY, y un año más tarde, La serenata recibió una nominación al GRAMMY® por Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.

