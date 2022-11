Comunicado de prensa de Business Wire: The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de fibra innovadoras y sostenibles para las industrias de la confección y el cuidado personal, anunció hoy el lanzamiento de la tecnología LYCRA® naturalFX? un proceso de acabado textil patentado para prendas tejidas 100% de algodón, diseñado para aplicaciones del mercado masivo. Desarrollada en colaboración con HeiQ, líder de la industria en tecnologías de acabado de alto rendimiento, esta aplicación es el último ejemplo de la labor permanente de ambas empresas en pos de acercarles las tecnologías textiles más innovadoras y sostenibles a los consumidores de todo el mundo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005099/es/

The LYCRA Company and HeiQ introduce new LYCRA® naturalFX? technology that offers durable comfort stretch and fit for 100% cotton knitwear. (Photo: Business Wire)

La tecnología LYCRA® naturalFX?, impulsada por HeiQ, perfecciona las prendas tejidas de algodón, abordando los puntos críticos de los consumidores y mejorando la experiencia general de uso del consumidor. Les otorga una comodidad duradera, un ajuste y una sensación suave al tacto a las prendas tejidas 100% de algodón, en comparación con los acabados convencionales.

Incluso después de repetidos lavados y usos, la tecnología LYCRA® naturalFX? contribuye a que las prendas tejidas conserven su forma, lo que ayuda a prolongar la vida útil de la prenda y a reducir potencialmente su impacto ambiental.

"La tecnología LYCRA® naturalFX? mejora las propiedades de elasticidad y recuperación de las prendas tejidas de algodón de una forma duradera y con una suavidad extraordinaria al tacto", explicó Nicolas Banyols, director comercial de The LYCRA Company. "Esta innovación revolucionaria no sólo mejora el rendimiento de las prendas tejidas 100% de algodón para uso diario, sino que es fácil de aplicar por las fábricas, ya que no requiere ninguna inversión en nuevos equipos. Valoramos la experiencia técnica de HeiQ y estamos encantados de colaborar en la comercialización de esta tecnología".

Todas las prendas tejidas que tienen la tecnología LYCRA® naturalFX? pueden someterse a las pruebas de control de calidad de The LYCRA Company para garantizar todos los beneficios para el consumidor, como por ejemplo, la elasticidad de la comodidad, la transpirabilidad y el ajuste duradero. Los nuevos logotipos llevarán las marcas LYCRA® y HeiQ, y se entregarán materiales personalizables de punto de venta con ambas marcas con el eslogan "In Sync with Nature's Rhythm" (en sintonía con el ritmo de la naturaleza), que también se ofrecen a las marcas y los comercios minoristas.

Si bien The LYCRA Company se encargará de dirigir la comercialización de esta tecnología, HeiQ colaborará y apoyará la introducción a través de su red de marcas, así como con la fabricación y venta del acabado directamente a las fábricas textiles, aprovechando sus servicios técnicos internacionales ya consolidados, para ofrecer un rendimiento optimizado.

"La combinación de la experiencia de The LYCRA Company en fibras elásticas con la reconocida innovación de HeiQ en el acabado químico textil ha producido una tecnología verdaderamente única y de valor agregado que ofrece un mayor rendimiento a las prendas de punto de algodón", aseguró Mike Mordente, director de la unidad de negocio de textiles de HeiQ. "Estoy seguro de que la tecnología LYCRA® naturalFX? abrirá una nueva generación de prendas con mayor capacidad de elasticidad y recuperación, además de asegurar la comodidad y la durabilidad".

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para las industrias de la indumentaria y el cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo comercial. The LYCRA Company es propietaria de marcas líderes de consumo y comerciales: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo original de spandex, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company apunta a agregarle valor a los productos de sus clientes, con el desarrollo de innovaciones únicas diseñadas para satisfacer la necesidad de comodidad y rendimiento duradero del consumidor. Para más información, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA® es una marca comercial de The LYCRA Company.

Acerca de HeiQ

HeiQ fue fundada en 2005 como derivada de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), cotiza en el mercado principal de la Bolsa de Londres (LSE:HEIQ) y es líder en innovación textil y de materiales, habiendo creado algunas de las tecnologías más eficaces, duraderas y de alto rendimiento del mercado actual. HeiQ se esfuerza por mejorar la vida de miles de millones de personas a través de la innovación pionera en textiles y materiales. Al combinar tres áreas de experiencia (investigación científica, fabricación de materiales especiales y creación de marcas de ingredientes para el consumidor), HeiQ es el socio de innovación ideal para crear productos diferenciadores y sostenibles y captar el valor agregado en el punto de venta. Con sus 14 sucursales, 7 plantas de fabricación y 7 centros de I+D, HeiQ cuenta hoy con 240 profesionales. Tiene una capacidad total de 45.000 toneladas de productos químicos especiales por año y atiende a más de 1.000 clientes industriales en más de 60 países. En la actualidad, los bienes de consumo y los dispositivos médicos de HeiQ se pueden encontrar en 56 países. Para más información, visite www.heiq.com.

HeiQ es una marca comercial o registrada de HeiQ Materials AG.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115005099/es/

Contacto

Karie J. Ford Karie.J.Ford@Lycra.com

Jorge Fiens jorge.fiens@heiq.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.