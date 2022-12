Comunicado de prensa de Business Wire: The Mori Memorial Foundation

El Instituto de Estrategias Urbanas de The Mori Memorial Foundation, un organismo de investigación creado por Mori Building, el principal promotor urbanístico de Tokio, publica hoy su informe Índice mundial de ciudades poderosas (Global Power City Index, GPCI) 2022 en el que resume la fortaleza general de las 48 principales ciudades del mundo, con especial atención a cómo han respondido a la era COVID-19. Además de las cinco primeras, que son Londres, Nueva York, Tokio, París y Singapur, en ese orden, otras ciudades destacadas son Melbourne (#9), que aparece entre las diez primeras por primera vez, y Dubái (#11), que ha hecho grandes progresos en la mejora de su interacción cultural.

La forma en que las ciudades han respondido a la pandemia de COVID-19, que ha durado tres años, ha influido en gran medida en la clasificación del GPCI 2022. En cuanto a la accesibilidad, las ciudades se dividen en términos de la rapidez con la que han vuelto a aceptar vuelos internacionales. Mientras que ciudades como Londres, Singapur y Tokio han visto afectadas sus puntuaciones por las limitaciones al tráfico aéreo internacional y sus cautelosas medidas fronterizas, Dubái y Estambul han elevado sus notas al reanudar el tráfico aéreo turístico.

Otras ciudades consiguieron aumentar su puntuación con la mejora de las condiciones de vida locales. Melbourne y París, por ejemplo, obtuvieron una puntuación más alta que el año pasado en Habitabilidad, y Nueva York sumó puntos al recuperar rápidamente su red de transporte nacional y mejorar el entorno laboral.

El Instituto también ha hecho públicos hoy los resultados de su Encuesta sobre la percepción de las ciudades (City Perception Survey, CPS) 2022, en la que se ha encuestado a unos 9600 residentes de las 48 ciudades para determinar cómo percibe la comunidad internacional a las ciudades que encabezan la clasificación del GPCI.

Aspectos destacados (ciudades clasificadas del 1 al 5)(Nota: Los números marcados con # indican la clasificación general de una ciudad y los que no tienen # indican la clasificación en alguna de las funciones o indicadores).

Londres (#1):La ciudad más cosmopolita del mundo pierde poder debido a las cautelosas medidas de COVID-19

Londres mantuvo su primera posición en la clasificación general, pero su puntuación bajó notablemente en Interacción cultural (1.a) y Accesibilidad (6.a). En "Número de visitantes extranjeros", dentro de Interacción cultural, la antigua primera posición de Londres fue superada por Estambul (#32), Dubái (#11) y París (#4), en ese orden, que son ciudades que se reabrieron rápidamente al turismo internacional. La puntuación de Londres en Economía (2.a) sigue cayendo desde el GPCI 2019, esta vez especialmente en "Tasa de crecimiento del PIB" y "Empleados en servicios de apoyo a las empresas". Aunque es de esperar que puntuaciones como "Número de visitantes extranjeros" se recuperen a medida que la COVID-19 pierda fuerza, la economía de Londres también ha seguido disminuyendo como consecuencia del Brexit. Queda por ver si la ciudad tiene el poder de mantener el #1.

Nueva York (#2): Muy cerca de Londres gracias a la reanudación del transporte nacional y a un entorno laboral más sólido

Nueva York mantuvo la segunda posición, pero muy cerca de Londres (#1). La Economía (1.a) y la I+D (1.a) han sido las señas de identidad de las altas clasificaciones de Nueva York en los últimos años, aunque esta vez su clasificación en Accesibilidad (4.a) superó a otras potencias como Londres (#1) y Tokio (#3), ya que los vuelos nacionales se recuperaron rápidamente del negativo impacto de la COVID-19. Ahora, la atención se centrará en cómo aborda Nueva York sus dos puntos débiles, la Habitabilidad (38.a) y el Medioambiente (27.a). En Entorno laboral, la ciudad se recuperó de la pandemia en áreas como "Flexibilidad del estilo de trabajo" y "Tasa total de desempleo". Por el contrario, indicadores de Medioambiente como "Calidad del aire" y "Satisfacción con la limpieza urbana" descendieron de forma considerable.

Tokio (#3): Los resultados se frenan por las cautelosas políticas de convivencia con la COVID-19

Tokio mantuvo el tercer puesto en la clasificación general, pero su puntuación bajó de forma considerable con respecto al año pasado, situándose justo por delante de París (#4). Los descensos más importantes fueron en cuatro de las seis funciones del GPCI: Economía (5.a), Interacción cultural (5.a), Habitabilidad (11.a) y Accesibilidad (10.a). La puntuación de Tokio en Interacción cultural aumentó en el período previo a los Juegos Olímpicos de 2020, pero la pandemia castigó a la ciudad en "Número de visitantes extranjeros" y otras áreas. Por otro lado, Tokio se mantuvo fuerte en "Atractivo de las opciones de compra", "Atractivo de las opciones de restauración" y otros activos turísticos. Medioambiente (13.a) fue la única función en la que Tokio subió gracias a un repunte en "Compromiso con la acción climática". Tokio espera revitalizar su capacidad urbana a medida que se calme la situación de la COVID-19 y se recuperen indicadores como el "Número de visitantes extranjeros", unido a los múltiples proyectos de reurbanización actualmente en marcha.

París (#4): Sólida puntuación global que seguramente aumentará gracias a los Juegos Olímpicos de 2024

París ocupó el 4º puesto en la clasificación global, justo por detrás de Tokio (#3). Aunque París, al igual que Londres (#1), perdió muchos puntos en Interacción cultural (3.a), se mostró fuerte en Habitabilidad (1.a) gracias a las puntuaciones más altas en "Alquiler de vivienda" y "Total de horas de trabajo per cápita". Aunque los vuelos internacionales hacia y desde París se han mantenido bajos en medio de la pandemia de COVID-19, la ciudad se recuperó más rápidamente que otras y logró mejorar su clasificación en "Número de pasajeros aéreos". La gran incógnita es cómo repercutirá en París la celebración de los Juegos Olímpicos de 2024, sobre todo si va a impulsar nuevas mejoras urbanas, así como incentivar la Interacción cultural, que cayó en 2022.

Singapur (#5): Menos turistas y el debilitamiento de los recursos turísticos empañan las perspectivas de crecimiento

Singapur ocupa el puesto #5 en la clasificación general, pero, al igual que Londres (#1), se ha visto perjudicada por la disminución de los vuelos internacionales por las medidas adoptadas por la COVID-19, por lo que sus puntuaciones en Interacción cultural (11.a) y Accesibilidad (11.a) han descendido notablemente, dejando a la ciudad justo por delante de Ámsterdam (#6). No obstante, Singapur gana puntos en Economía hasta el 6.º puesto gracias al mejor desempeño en "Nivel salarial" y "Tasa de crecimiento del PIB". También mejoró en Habitabilidad (25.a), "Alquiler de vivienda", que era un punto débil. La puntuación de Singapur en Interacción cultural ha seguido bajando desde 2019, debido no solo a la contracción del turismo, sino también a la disminución de las puntuaciones de recursos turísticos como "Atracciones turísticas" y "Opciones de vida nocturna", por lo que la ciudad tendrá que abordar estas cuestiones en el futuro.

Otras ciudades dignas de mención

Seúl (#7): Sustituye a Berlín (#8) en el 7.º puesto y aspira a mejorar su posición gracias a la interacción cultural

Seúl experimentó, al igual que otras ciudades, un descenso en "Número de visitantes extranjeros", pero al mismo tiempo la ciudad mejoró mucho su valoración en el indicador "Opciones de vida nocturna", probablemente debido a la popularidad de las series de televisión coreanas, que han hecho más famosos los lugares de ocio nocturno de la ciudad. Con vistas al futuro, Seúl espera que mejore aún más la evaluación de su Interacción cultural (15.a) El indicador de "Libertad económica" de Seúl también subió notablemente y elevó su clasificación de Economía (14.a).

Melbourne (#9),Viena (#15), Helsinki (#28): Desciende el turismo, pero las mejores condiciones residenciales impulsan sus clasificaciones

Aunque estas tres ciudades, como otras, registraron un descenso o mantuvieron bajas sus puntuaciones en "Número de visitantes extranjeros", obtuvieron resultados favorables en los indicadores considerados importantes por los residentes locales. En particular, Melbourne aparece entre las 10 primeras por delante de Sídney, gracias a puntuaciones más altas en indicadores como "Total de horas de trabajo per cápita" y "Flexibilidad del estilo de trabajo" en Habitabilidad, y "Calidad del aire" y "Nivel de confort de la temperatura" en Medioambiente.

Shanghái (#10): La introducción del reciclado de residuos mejora la clasificación medioambiental y la puntuación global

Shanghái se mantuvo en el 10º puesto, sin cambios con respecto al año pasado, pero encabezó el índice de "Tasa de crecimiento del PIB" en la categoría de Economía (10.a). Además, Shanghái mejoró su "Tasa de reciclaje de residuos" en la categoría de Medioambiente (34.a), muy probablemente como resultado de las nuevas políticas promulgadas.

Dubái (#11): La exposición universal mejoró considerablemente los atractivos culturales

Dubái destaca por el hecho de que la acogida de una exposición universal en 2021-2022 contribuyó a impulsar la visita de extranjeros a la ciudad, lo que le proporcionó ventajas importantes en "Número de visitantes extranjeros" y "Ciudades con vuelos internacionales directos". El atractivo cultural de la ciudad también se fortaleció, como lo demuestra la mejora de su clasificación en indicadores como "Atractivo de las opciones de compras" y "Atractivo de las opciones de restauración".

