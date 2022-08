Comunicado de prensa de Business Wire: The Nature Conservancy

Hoy, The Nature Conservancy anunció que queda abierta la inscripción al Concurso Mundial de Fotografía 2022. El celebrado concurso fotográfico empezará a aceptar fotografías a partir de hoy y hasta el 31 de agosto de 2022.

Las imágenes ganadoras en ediciones anteriores llegaron de todas partes del mundo y presentaban una amplia gama de increíbles animales, lugares y momentos que celebran la imponente belleza y la importancia fundamental de la naturaleza. En 2021 se recibieron más de 100 000 fotografías de 158 países, un hito sin precedentes hasta ese momento. El gran premio se lo llevó Anup Shah del Reino Unido por su foto de un gorila de llanura occidental que caminaba a través de una nube de mariposas en la República Centroafricana.

Para el 2022, el concurso tiene varias novedades emocionantes. Este año, hay dos categorías nuevas: Plantas u hongos y Clima, que se suman a las del año pasado: Personas y naturaleza; Paisaje; Agua; Vida silvestre. El mundo enfrenta una crisis climática cada vez peor, y la categoría Clima le ofrece a los fotógrafos la posibilidad de ilustrar el daño que el cambio climático está causando en las comunidades y los ecosistemas de todo el mundo y de demostrar la necesidad de actuar con urgencia. Las imágenes ganadoras serán seleccionadas por un panel de especialistas renombrados, que incluye a la influyente fotógrafa conservacionista Ami Vitale y a la estrella de YouTube y educador sobre fauna, Coyote Peterson.

Este panel otorgará el gran premio de este 2022: un viaje a Punta del Este, Uruguay, para asistir a una carrera de Extreme-E. Además, habrá un premio para la Elección del Jurado Invitado (seleccionada por Ami Vitale), que constará de un equipo fotográfico por el valor de 5000 USD, y un premio para la Elección de la Celebridad (seleccionado por Coyote Peterson), que será una tarjeta de regalo por valor de 2500 USD y una reunión virtual 1:1 con Coyote. El primer premio de cada una de las seis categorías será una tarjeta de regalo por el valor de 750 USD, mientras que el segundo puesto de cada categoría se llevará de premio una tarjeta de regalo por 500 USD.

Como en la edición pasada, este año el Concurso de Fotografía también cuenta con el apoyo invaluable de Warner Bros. Discovery, que lo estará promocionando en sus canales Discovery Channel y Animal Planet en Latinoamérica y en sus redes sociales.

Pueden participar personas de cualquier nivel y experiencia. Las imágenes ganadoras se anunciarán en septiembre.

Más información sobre el reglamento, los requisitos para las fotos y cómo participar en: nature.org/concursodefotografia.

Para ver las fotos ganadoras del 2021, ir a: https://www.nature.org/es-us/participa/como-ayudar/concurso-de-fotografia/2021-ganadores/

