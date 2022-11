Comunicado de prensa de Business Wire: ThetaRay and Travelex Bank

Travelex Bank, el especialista cambiario más importante de Brasil, se está preparando para una escalada de crecimiento en su negocio de transferencia monetaria tras implementar la solución SONAR de ThetaRay, un software como servicio (SaaS) diseñado para la prevención del lavado de dinero (AML) en el monitoreo de transacciones nacionales e internacionales y la detección de sanciones en tiempo real.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005540/es/

Célia Pizzi, Chief Compliance Officer of Travelex Bank (Photo: Business Wire)

Travelex Bank es uno de los proveedores especializados de divisas más importantes a nivel mundial que ofrece una gama de productos para la transferencia internacional de dinero, entre los que se incluyen importaciones/exportaciones, remesas y pagos en serie.

En un país como Brasil, donde existe una gran presión regulatoria, el lavado de dinero es un problema grave para las empresas cambiarias. Travelex Bank, en Brasil, eligió la solución SONAR de ThetaRay, que se basa en la inteligencia artificial (IA), para realizar el monitoreo de transacciones y la detección de listas de sanciones, e identificar amenazas de crímenes financieros conocidos y desconocidos, que incluyen el tráfico de personas y animales.

"En la lucha contra el lavado de dinero, la reputación lo es todo. Es fundamental contar con una buena solución de monitoreo y detección. Es nuestra obligación hacer las cosas mejor año a año, mes a mes, día a día, porque el mundo está en constante cambio", explicó Célia Pizzi, directora de cumplimiento de Travelex Bank en Brasil.

Según Pizzi,con la nueva tecnología de AML de ThetaRay, ahora, Travelex puede realizar 30 000 transacciones de clientes por minuto. "Como resultado de ello, gracias a que utilizamos ThetaRay, nuestro negocio puede crecer de un 30 % a un 40 %", señaló.

Puede obtener más información sobre Pizzi y Travelex en estevideotestimonial.

En la prueba de concepto de Travelex, que tomó solo tres días, los falsos positivos se redujeron de tres o cuatro mil a solo cientos.

"Travelex Bank es pionero en la transformación de sus operaciones de AML con tecnología avanzada, que es adecuada para las condiciones financieras mundiales impredecibles y cambiantes", comentó Mark Gazit, director ejecutivo de ThetaRay. "Estamos orgullosos y expectantes con el desarrollo y expansión de nuestra asociación con Travelex, y esperamos trabajar juntos para hacer crecer el sistema financiero mundial con servicios fintech innovadores y de bajo costo".

SONAR está basada en una forma avanzada de IA que toma mejores decisiones sin sesgos ni umbrales. Gracias a ella, las fintech y los bancos pueden implementar un enfoque basado en el riesgo para identificar, de manera efectiva, actividades verdaderamente sospechosas y crear una imagen completa de las identidades de los clientes, incluso a través de rutas de transacciones transfronterizas complejas. De este modo, es posible descubrir rápidamente amenazas de lavado de dinero, tanto conocidas como desconocidas, con una reducción del 99 % en falsos positivos en comparación con las soluciones basadas en reglas.

Acerca de Travelex Bank

Travelex es el especialista en negocios cambiarios más grande del mundo, con presencia en más de 20 países. En Brasil, el grupo está compuesto por el corretaje Travelex Confidence y Travelex Bank, el primer banco exclusivo para transacciones con divisas regulado por el Banco Central de Brasil (Bacen). Entre las operaciones que el banco lleva a cabo se destacan, entre otras, las remesas internacionales, importaciones, exportaciones y transacciones de cambio de criptomonedas además de los servicios de registro, billetes y pagos en serie.

Para obtener más información, visite www.travelexbank.com.br

Acerca de ThetaRay

La solución de monitoreo de transacciones impulsada por inteligencia artificial SONAR de ThetaRay, que se basa en "intuición de la inteligencia artificial", permite que los bancos y las empresas fintech expandan sus oportunidades comerciales y aumenten sus ganancias a través de pagos transfronterizos seguros y fiables. La innovadora solución también mejora la satisfacción del cliente, reduce los costes de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos.

Para obtener más información, visite www.thetaray.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221114005540/es/

Contacto

Medios de comunicación:

Nina Gilbert, ThetaRay nina.gilbert@thetaray.com

Pamella Soares, Travelex Confidence Group pnsoares@travelexbank.com.br

Agencia de Relaciones Públicas: Travelex Confidence Group Natasha Kubala - natasha@vcrpbrasil.com Karina Rossi - karina@vcrpbrasil.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.