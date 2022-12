Comunicado de prensa de Business Wire: ThetaRay

ThetaRay, proveedor líder de tecnología de monitoreo de transacciones impulsada por IA, anuncia que Ontop, una plataforma "fintech" que configura el futuro del trabajo, ha seleccionado la solución avanzada SONAR contra el lavado de dinero (anti-money laundering, AML) de ThetaRay para monitorear y detectar amenazas de delitos financieros conocidos y desconocidos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005062/es/

El equipo de Ontop está conformando el futuro del trabajo. (Photo: Business Wire)

Ontop, con sede en Miami (Florida), se fundó en 2020 con el objetivo de resolver las complicaciones de los pagos transfronterizos para los trabajadores desplazados durante la pandemia de COVID-19, así como de abrir nuevas oportunidades para que las empresas aprovechen el talento global. La plataforma ya se utiliza en 67 países y actualmente procesa pagos en todo el mundo.

"Los puntos más problemáticos en los pagos transfronterizos son los altos costos y la falta de velocidad y transparencia. La solución de IA de última generación de ThetaRay dará confianza a nuestro negocio ya que cubre tipologías de delitos conocidos y desconocidos", dijo Julián Torres, director de estrategia y cofundador de Ontop. "El aprendizaje automático también generará eficiencia operativa y mejorará la satisfacción del cliente al reducir los falsos positivos e identificar con mayor precisión los casos verdaderamente sospechosos".

"Ontop es un líder a escala mundial en la nueva economía digital que está creando oportunidades financieras para las empresas y las personas a través del trabajo a distancia", señaló Mark Gazit, director ejecutivo de ThetaRay. "Estamos orgullosos de asociarnos con una "fintech" innovadora que contribuye a eliminar barreras en el mundo financiero. La tecnología de IA de ThetaRay dará a Ontop la capacidad de procesar las transferencias de sueldos sin problemas y de forma rápida, satisfacer cualquier requisito de cumplimiento normativo y ganarse la confianza de los socios comerciales".

SONAR, la solución galardonada de ThetaRay se basa en una forma patentada de IA, la intuición de la inteligencia artificial, que sustituye el sesgo humano, dando al sistema el poder de reconocer anomalías y encontrar incógnitas fuera del comportamiento normal, incluidas tipologías completamente nuevas. Permite a las empresas de tecnología financiera y a los bancos aplicar un enfoque basado en el riesgo para identificar correctamente las actividades de carácter verdaderamente sospechoso y crear una imagen completa de las identidades de los clientes, incluso a través de rutas de transacciones complejas y transfronterizas. Esto permite descubrir con rapidez las amenazas de blanqueo de capitales, tanto conocidas como desconocidas, y reducir hasta en un 99 % los falsos positivos en comparación con las soluciones basadas en reglas.

Acerca de Ontop

Ontop ayuda a las empresas a contratar a sus trabajadores remotos internacionales de forma legal y a pagarles en forma sencilla. Con su solución, ofrecen lo necesario para que las empresas agilicen la contratación a distancia, el cumplimiento de la normativa y los servicios de remuneración internacional en cuestión de minutos. Para obtener más información, visite getontop.com.

Acerca de ThetaRay

La solución de monitoreo de transacciones SONAR de ThetaRay, impulsada por la IA y sustentada en la "intuición de la inteligencia artificial", permite a los bancos y a las empresas de tecnología financiera ampliar sus oportunidades de negocio y aumentar sus ingresos a través de pagos transfronterizos confiables. La innovadora solución también mejora la satisfacción del cliente, reduce los costos de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos. Así, las organizaciones financieras que dependen de ecosistemas muy heterogéneos y complejos se benefician en gran medida de los bajos e inigualables índices de falsos positivos y de detección de ThetaRay.

Para obtener más información, visite www.thetaray.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221206005062/es/

Contacto

Prensa Nina Gilbert, ThetaRay Nina.gilbert@thetaray.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.