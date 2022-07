Comunicado de prensa de Business Wire: ThunderSoft

ThunderSoft, líder mundial en productos y tecnologías para sistemas operativos, se ha incorporado oficialmente a SOAFEE SIG (Scalable Open Architecture for Embedded Edge Special Interest Group) en calidad de miembro con derecho a voto. Con su fortaleza técnica en vehículos inteligentes y AIOT, ThunderSoft consolidará el ecosistema de software del grupo en el proceso de definición de una arquitectura y un marco de software de referencia para los vehículos del futuro.

SOAFEE se creó para responder a la necesidad de superar el desafío que plantea el software para los vehículos, que es cada vez más complejo y fue fundada por Arm, la compañía líder mundial en semiconductores de IP. Con ese fin, reunió a expertos de la industria como Continental, Volkswagen CARIAD, Amazon Web Services y BOSCH, entre otros. Su objetivo es crear una arquitectura de desarrollo de software para vehículos que sea unificada y escalable. Gracias a las tecnologías nativas de la nube, SOAFEE sitúa todo el proceso de desarrollo de software para vehículos (arquitectura del sistema, desarrollo y despliegue de aplicaciones y pruebas funcionales) en la nube, simulando el entorno de desarrollo de este tipo de software y abstrayendo el hardware subyacente. Esto permite que gran parte de la verificación funcional se realice por adelantado, reduciendo así en gran medida el costo del desarrollo y el mantenimiento de todo el sistema de software y beneficiando a todas las empresas y usuarios a lo largo de la cadena de suministro.

"Para nosotros es un gran honor poder incorporarnos a SOAFEE como miembro con derecho a voto. ThunderSoft compartirá con SOAFEE nuestra experiencia especializada en las industrias de la automoción y la AIOT y aunaremos fuerzas con todos los miembros, para desarrollar una arquitectura de software líder y un marco de software de referencia para potenciar la industria automotriz", comentó Weishan Li, vicepresidente de ThunderSoft.

"La industria automotriz ha llegado a un punto de inflexión crucial y es fundamental que los líderes de la industria colaboren para acelerar el futuro definido por el software", subrayó Robert Day, director de alianzas con el sector automotriz, Automotive and IoT Line of Business de Arm y representante del órgano de gobierno de SOAFEE. "Al sumarse a SOAFEE y a través de su asociación más amplia con Arm, Thundersoft aporta décadas de experiencia en sistemas operativos para la industria automotriz a esta importante iniciativa mientras sigue ganando impulso".

