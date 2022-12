Comunicado de prensa de Business Wire: Tigo

Tigo Energy, Inc., proveedor líder de soluciones solares inteligentes y de almacenamiento de energía, anunció hoy la adquisición de FSIGHT, una empresa de software de análisis de datos energéticos con sede en Hod HaSharon, Israel. Con FSIGHT, Tigo amplía su capacidad para aprovechar los datos sobre el consumo y la producción de energía en beneficio de los productores de energía solar, al incorporar una plataforma de predicción potente que suministra datos de rendimiento del sistema sofisticados y procesables, desde la red hasta el nivel de módulo. La transacción se cerró el martes 29 de noviembre de 2022.

Siendo una empresa de software como servicio (SaaS), FSIGHT les ofrece a las empresas de servicios públicos, a los proveedores independientes de energía (PIE), a los propietarios de activos solares, a las empresas de ingeniería, adquisición y construcción (IAC) y a los inversores una visibilidad muy fidedigna sobre el rendimiento de sus sistemas de energía solar, la demanda de energía que abastecen esos sistemas y datos predictivos precisos sobre ellos. Con la capacidad de adoptar nuevas ofertas de servicios, la plataforma FSIGHT le da a Tigo una infraestructura de análisis de datos escalable y un motor de predicción para agilizar la implementación y la optimización de los recursos energéticos distribuidos (RED). Con el aval de cinco patentes y patentes pendientes, así como de un modelo de negocio de bajo costo operativo por punto final, la infraestructura de FSIGHT permite obtener información precisa sobre la energía detrás del medidor, que se escala rápidamente para proyectos RED de todos los tamaños. Para las empresas de servicios públicos con contadores inteligentes, esto significa una previsión más precisa de la carga, la generación y la dinámica de precios, así como la composición de la cartera, con la capacidad de automatizar la agrupación de clientes. FSIGHT, fundada en 2015 por los pioneros de la transformación digital de la energía Eveline Steinberger (Blue Minds) y Amos Lasker (Amrav Investments), presta servicios actualmente a empresas energéticas prominentes de Estados Unidos, Israel y Europa Central y Oriental.

"Nuestra misión siempre ha sido facilitar la transición energética aprovechando los datos para reinventar los modelos de negocio y lograr un mercado energético más ecológico en el futuro y la huella global de Tigo nos permite acelerar notablemente estos fines", comentó Evgeny Finkel, gerente general de FSIGHT. "Gracias al apoyo de Tigo y a su amplia base instalada, podremos ofrecer predicciones todavía más precisas sobre los sistemas energéticos de los clientes. Estoy encantado de poder sumarme al equipo de Tigo y aportar lo mejor de ambas empresas para beneficio de nuestros clientes".

Finkel y el equipo de FSIGHT se incorporarán al equipo de Tigo en la sucursal de Ra'anana, Israel. La organización de asistencia técnica al cliente de FSIGHT operará sin interrupción mientras la compañía se integra a la operación de Tigo en las próximas semanas y meses. Ambas compañías estructurarán la nueva operación para ampliar sus ofertas combinadas e implementar el análisis predictivo preciso, escalable y flexible, asegurando que sea aún más conveniente para sus clientes.

"La adquisición de FSIGHT consolida nuestra posición de liderazgo en MLPE al sumar tanto una nueva capa de herramientas sofisticadas de datos energéticos como la oportunidad de ampliar nuestro negocio de servicios de datos sobre energía solar", explicó Zvi Alon, presidente y gerente general de Tigo Energy, Inc. "Con FSIGHT, la IA y la tecnología de aprendizaje automático pronostican el consumo y la generación de electricidad de los puntos finales individuales o carteras agregadas y estamos convencidos de que esto beneficia a las partes interesadas a lo largo de toda la cadena de valor solar. Esperamos seguir evolucionando nuestra plataforma digital integral para optimizar la experiencia solar en beneficio de todas las partes, desde la puesta en marcha hasta las operaciones y el mantenimiento".

Para saber más sobre cómo FSIGHT aumentará el monitoreo avanzado de energía de Tigo, vea el seminario web aquí, o programe una demostración exclusiva de la plataforma FSIGHT por correo electrónico a sales@fsight.io.

Acerca de Tigo Energy

Fundada en 2007, Tigo es líder mundial en el desarrollo y la fabricación de soluciones inteligentes de hardware y software que mejoran la seguridad, aumentan el rendimiento energético y reducen los costos operativos de los sistemas solares residenciales, comerciales y al nivel de los servicios públicos. Tigo combina su tecnología Flex MLPE (Module Level Power Electronics) y de optimizador solar con capacidades de software inteligentes en la nube para asegurar una supervisión y un control de avanzada de la energía. Los productos MLPE de Tigo logran el máximo rendimiento, permiten la supervisión de la energía en tiempo real y garantizan el apagado rápido requerido por el código a nivel de módulo. Además, Tigo desarrolla y fabrica diversos productos, por ejemplo, inversores y sistemas de almacenamiento en baterías para el mercado residencial de la energía solar más almacenamiento. Para más información, visite https://www.tigoenergy.com.

