Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba Global Commerce Solutions

PriceSmart es el primer retailer en América Latina en adoptar la plataforma ELERATM Commerce Platform de Toshiba Global Commerce Solutions ya que el operador internacional de clubes de membrecía busca transformar la experiencia de compra para sus socios.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005118/es/

PriceSmart is the first retailer in Latin America to adopt the ELERA? Commerce Platform from Toshiba Global Commerce Solutions as the international membership warehouse club looks to transform its front-end experience for its members. (Photo: Business Wire)

"Nos sentimos honrados que PriceSmart haya seleccionado a Toshiba como su socio de transformación para aprovechar el poder de nuestra plataforma para reinventar su entorno de retail y crear una mayor conexión con los miembros," dice Bill Campbell, vicepresidente Senior de Ventas Globales de Toshiba Global Commerce Solutions. "Desde el inicio, la transparencia y la comunicación abierta con respecto al objetivo general del proyecto, los tiempos, y el enfoque de implementación fueron factores claves para establecer esta relación comercial."

Como un retailer altamente calificado y con conocimientos técnicos dentro de la industria, la función de self-enablementde ELERA fue crucial en la decisión de PriceSmart de incorporar ELERA en toda su infraestructura de Tecnología, Retail Enterprise.Esta funcionalidad les permite reaccionar a los rápidos cambios en el negocio y la tecnología, mientras que incorporan nuevas funciones y ofertas de una manera ágil y autodirigida. Además, su amplia base de operaciones en varios países crea oportunidades únicas para mejorar los tiempos de respuesta.

"Hemos seleccionado la plataforma ELERA para extender nuestro amplio alcance de servicios y ofertas a nuestros socios", afirma Juan Ignacio Biehl, Executive Vice President - Digital Experience and Chief Technology Officer en PriceSmart. "También fue importante para nuestro equipo establecer y aprender juntos el back-end de la solución de software de punto de venta para determinar las capacidades específicas de nuestras necesidades en retail".

El proyecto comenzará con el reemplazo del sistema punto de venta (POS) actual heredado de PriceSmart con ELERA, respaldado por el socio de negocios premium de Toshiba Rhiscom. Toshiba brindará servicios y actualizará el hardware y el sistema operativo como parte de una actualización integral de la solución. Líderes de la industria en integración de sistemas, los desarrolladores de Rhiscom ayudarán a garantizar una implementación de software perfecta que se extenderá a los servicios de consultoría y mantenimiento a medida que avanza el proyecto. El sistema operativo TCx®Sky operating system de Toshiba también se instalará en el nuevo hardware suministrado por el socio de negocios de Toshiba GBM.

"Como líder mundial en tecnología de tienda en la industria del retail, esperamos trabajar con PriceSmart y nuestro valioso socio comercial Rhiscom para brindar una experiencia atractiva y única en todos los clubes de América Latina", continuó Campbell.

Toshiba ha seguido ganando un interés positivo por parte de clientes, socios de negocios y analistas de la industria desde el lanzamiento de ELERA. Este año, la empresa fue nombrada Leader in the IDC MarketScape: "Worldwide Point-of-Sale Software Vendors in Grocery and Food Store Retail 2022 Vendor Assessment (doc #US46743220, May 2022)."

Acerca de Toshiba Global Commerce Solutions

Toshiba Global Commerce Solutions es líder mundial con gran participación de mercado en tecnología de tienda y la primera opción para soluciones integradas. Junto con un equipo global de socios de negocios dedicados, avanzamos en el futuro del comercio con soluciones innovadoras que mejoran el compromiso del cliente, transforman la experiencia en la tienda y aceleran la transformación digital. Para obtener más información visite commerce.toshiba.com e interactúe con nosotros en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube.

Acerca de PriceSmart

Con sede en San Diego, PriceSmart es propietaria y dirige los clubes de compras por membrecía en América Latina y el Caribe, donde vende productos y servicios de alta calidad al mejor precio para sus Socios. PriceSmart administra 50 clubes en 12 países y un territorio de Estados Unidos (nueve en Colombia; ocho en Costa Rica; siete en Panamá; cinco en República Dominicana y Guatemala, cuatro en Trinidad; tres en Honduras; dos en El Salvador, Nicaragua y Jamaica; y uno en Aruba, Barbados y las Islas Vírgenes de Estados Unidos). La Compañía planea abrir un nuevo club en San Miguel, El Salvador, durante la primavera del 2023, y otro en Medellín, Colombia, durante el verano del 2023. Una vez que estos dos nuevos clubes entren en funcionamiento, la Compañía operará 52 clubes.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230116005118/es/

Contacto

CONTACTO PARA MEDIOS: PriceSmart, Inc. Rosa Soto VP of Corporate Communications rsoto@pricesmart.com

CONTACTO PARA MEDIOS: Toshiba Global Commerce Solutions Elizabeth Romero Director, Corporate Communications elizabeth.romero@toshibagcs.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.