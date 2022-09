Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba

Toshiba America Business Solutions anunció hoy que lanzó 12 impresoras multifunción de última generación (multifunction printers, MFP) Colección Oficina 3 (Office Collection 3) que permiten que la fuerza de trabajo de hoy en día funcione de manera más productiva y segura a la que vez que utiliza la nube para hacerlo.

Impulsar los resultados con un proyecto a la vez

La serie e-STUDIO?6525AC de Toshiba -que presenta siete modelos- y la serie e?STUDIO?6528A -que presenta cinco- ofrecen seguridad de la información de vanguardia y alto rendimiento, así como también las soluciones en la nube Elevate Sky? más recientes de la empresa que equipan a los profesionales con la última tecnología para completar las tareas diarias con facilidad. Las MFP serie e?STUDIO6525AC de Toshiba producen vibrantes presentaciones a todo color de hasta 65 páginas por minuto. Asimismo, los sistemas de la serie e?STUDIO6528A de la empresa presentan a los profesionales resultados importantes diarios en monocromáticos nítidos.

Las opciones de acabado como abrochado y encuadernado (que produce cuadernillos de hasta 60 páginas) dentro de las MFP de Toshiba en tamaño doble hoja (A3) elevan los proyectos uno o dos niveles. Los sistemas de Toshiba, que presentan una capacidad estándar de 1200 páginas y una amplia capacidad máxima de papel de 5200 páginas con accesorios de manejo de papel opcionales, pueden producir materiales para prácticamente cualquier tamaño de tarea.

La interfaz de usuario (user interface, UI) de estilo tableta de 10,1 pulgadas a todo color e inclinada de las MFP simplifica la gestión de la impresión permitiendo funciones básicas y soluciones de flujo de trabajo que mejoran la productividad. Al utilizar la plataforma exclusiva Elevate? de Toshiba, la UI ahorra tiempo a la vez que aumenta la eficacia automatizando los flujos de trabajo de rutina para las personas, así como también para todos los departamentos.

El alimentador de documentos de doble faz de alta capacidad y velocidad con detección de alimentación doble permite ahorrar más tiempo escaneando hasta 240 impresiones por minuto. Además, los elementos tolerantes a las fallas de los sistemas de Toshiba, que son altamente propicios para los entornos de trabajo híbridos, mejoran la disponibilidad. También, las diferentes aplicaciones de escaneo incorporadas, que utilizan reconocimiento óptico de caracteres (optical character recognition, OCR) -estándar en estos modelos- facilitan la productividad del usuario.

Proteja sus entornos de impresión

La nueva línea de Toshiba ofrece las mejores características de seguridad del sector que incluye el módulo de plataforma de confianza Trusted Platform Module 2.0. Este elemento de diseño comprende la última seguridad basada en hardware que utiliza modernas claves criptográficas para resguardar todos los datos de las MFP de Toshiba. Además, el antimalware incorporado protege a las MFP de la empresa contra virus, ransomware, spyware, rogue software ("software bandido"), etcétera.

La autenticación biométrica (huellas digitales) ofrece otra capa más de protección. La opción con cifrado automático validado por los Estándares Federales para el Procesamiento de Información (Federal Information Processing Standards) 140-2 además resguardan los productos de e-STUDIO de Toshiba y la información del usuario. Esta unidad cumple con los estándares de cumplimiento de seguridad más altos del gobierno que incluye el dispositivo de copias impresas, perfil de protección (Hard Copy Device - Protection Profile, HCD-PP).

Beneficios de la nube y sin costos de infraestructura

La implementación de la plataforma de soluciones Elevate Sky de Toshiba dentro de los sistemas recién lanzados de la empresa presenta a la fuerza de trabajo moderna potentes soluciones de gestión de impresión basada en la nube sin costos de infraestructura. Las MFP de Toshiba utilizan las siguientes tecnologías en la nube de la empresa:

-- La impresión global e-BRIDGE® Global Print le permite imprimir desde cualquier sitio y recuperarla de manera segura desde cualquier MFP de Toshiba habilitada para impresión global, cuando usted esté listo.

-- e-BRIDGE gestiona de manera remota la flota de impresoras, entre las que se incluyen el despliegue de licencias y aplicaciones y la administración de seguridad basada en directivas.

-- La ayuda remota e-BRIDGE Remote Assist le permite a los técnicos -con aprobación del usuario final- acceder de manera remota a las MFP e-STUDIO para realizar diagnósticos y ajustes para eliminar potencialmente la necesidad de llamar al servicio técnico en el lugar.

-- La herramienta de diagnóstico e-BRIDGE Remote Diagnostic Tool le ayuda a los técnicos a aplicar análisis predictivos -utilizando inteligencia artificial- para anticipar necesidades de servicio de MFP aumentando, por consiguiente, la disponibilidad.

"Las empresas están buscando continuamente maneras innovadoras para operar con más eficacia y eficiencia", declaró el vicepresidente de Marketing y Desarrollo Comercial Estratégico de Toshiba America Business Solutions, Bill Melo. "Las nuevas impresoras multifunción A3 de Toshiba ayudan a las empresas a imprimir, escanear, copiar con rapidez y de manera segura, a través de toda la red de la empresa o en la nube".

El precio comienza en $8199 para la serie e-STUDIO6525AC y $10 849 para la serie e-STUDIO6528A. Los nuevos sistemas de Toshiba están disponibles para su compra mediante distribuidores autorizados de Toshiba. Para obtener más información sobre los productos Toshiba o para ubicar un comercio autorizado de Toshiba en su área, visite business.toshiba.com.

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de trabajo que ofrece una amplia cartera de productos de flujo de trabajo y gestión documental reconocidos por la industria para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México y América del Sur y Central. TABS apoya las diversas necesidades de los profesionales de hoy a través de galardonadas impresoras multifunción e?STUDIO?, impresoras de etiquetas y recibos, cartelería digital, servicios de impresión administrados y soluciones en la nube. Toshiba se centra continuamente en los clientes y las comunidades a las que sirve, tiene un compromiso con la sostenibilidad y ha sido reconocida como empresa sostenible de la listaWall Street Journal Top 100. Para obtener más información, visite business.toshiba.com. Siga a TABS en Twitter, LinkedIn y YouTube.

Contacto

Contacto con la prensa: Toshiba America Business Solutions Rick Havacko 949-462-6094 Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

