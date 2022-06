Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba

La reciente implementación de la solución Self Checkout System 7 de Toshiba Global Commerce Solutions en la cadena de Supermercados El Trébol, ha creado una nueva experiencia de compra mucho más ágil y conveniente en todas sus tiendas a lo largo del sur de Chile en tres regiónes desde Los Angeles a Valdivia. El proyecto estuvo a cargo de Toshiba Global Commerce Solutions y su socio de negocios Rhiscom, ambos expertos en esta solución.

Supermercados El Trébol, una cadena familiar, tiene el mayor reconocimiento en la región de La Araucanía. Los dueños y colaboradores de El Trébol buscan mejorar continuamente la relación con sus clientes y tienen un compromiso claro de entregar un servicio de alto nivel en atención, implementando las últimas tendencias del mercado en las áreas de servicio e innovación.

Al respecto Xavier Amar, Gerente de Administración y Finanzas, uno de los dueños de la cadena y líder de este proyecto comentó: "En Chile el retail es súper fuerte, muy dinámico y flexible para adaptar las tendencias de compra, en cuanto a tecnología, servicio y estándar de las tiendas. El consumidor final es muy exigente en el servico que recibe. Uno lo puede ver en los medios de pago; la automatización y el autoservicio. El retail es bien dinámico y nuestra realidad es exigente. Nuestra cadena, en sus inicios, estaba principalmente enfocada en pueblos dentro de nuestra region. Comenzamos a crecer lentamente. Nos vimos obligados a mejorar nuestro estandar y calidad porque empezamos a competir con cadenas con muchos mas recursos y experiencia en el rubro, lo cual genera que los mismos clientes comienzan a comparar o exigir un mejor servicio",

Las unidades de Toshiba Self Chekout System 7 han sido los aliados perfectos para mejorar la capacidad de atención en las diferentes tiendas de Supermercados El Trébol, al ser una alternativa de pago rápida y fácil de utilizar para los clientes. También, se ha transformado en un complemento ideal para solucionar el déficit de personal que resultó durante la pandemia. Mejoraron exponencialmente los tiempos de espera al contar con los self-checkouts disponibles en todo momento y redujeron al mínimo las largas filas a las que estaban acostumbrados, además de facilitar el distanciamiento físico requerido en periodo de pandemia.

"La solución ha tenido muy buena recepción por parte del público general lo cual fue nuestra gran preocupación desde un inicio", dice Amar. Las expectativas de venta se están sobrepasando. La nueva implementacion de autoservicio ha generado, en algunos locales, un aumento de alrededor de 100 visitas diarias. También se se ha podido confirmar que el 25% de la venta pasa por las cajas de autoservicio y en algunos locales llega al 47%.

El Trébol continua implementando la tecnología de autoservicio en su cadena de 30 tiendas con nuevas aperturas en la región de Los Lagos y se está evaluando hacer apertura de tiendas con 100% de sus cajas en modalidad de autoservicio.

"Estamos muy satisfechos con la reacción del cliente y con el proceso de adopción de nuestro System 7 Self-Checkout en los almacenes El Trébol", dice Bill Campbell, Vice Presidente Senior y Gerente de ventas globales en Toshiba Global Commerce Solutions. "Siendo una de la primeras implementaciones de autoservico de Toshiba en una cadena de almacenes en Chile, los dueños de El Trebol, sus consumidores y nuestro socio de negocios Rhiscom rápidamente han acogido la nueva tecnología y se han sobrepasado las proyecciones del uso del sistema por parte de los clientes. Estamos mirando al futuro para continuar apoyando a El Trébol con innovación para los consumidores de las regiones".

Cada mercado presenta situaciones distintas en la implementación de nueva technologia en una cadena de tiendas. Toshiba y su socio de negocios Rhiscom trabajaron juntos para superar cualquier desafío.

Con respecto a la implementación Amar comentó: "La colaboracion de Toshiba y Rhiscom con la empresa de desarrollo del software de punto de venta de nosotros fue esencial para integrar con todos los sistemas. Nuestra presencia en la region incluye pueblos a los que no es tan fácil llegar de repente; por lo que hay que armar una logística fuerte. Nos hemos sentido súper apoyados por todos. Los equipos de Toshiba y Rhiscom, estuvieron ahí para solucionar los problemas, siempre mandando un servicio técnico al otro día, o el mismo día. Ahí uno siente el apoyo".

ACERCA DE TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS

Toshiba Global Commerce Solutions es líder global con participación en el mercado en tecnología para negocios minoristas y es la primera opción en soluciones comerciales unificadas de las tiendas minoristas. Junto con un equipo global de socios comerciales exclusivos, nos adelantamos al futuro de las ventas minoristas con soluciones comerciales innovadoras que impulsan la participación del cliente, transforman la experiencia en el punto de venta y aceleran la transformación digital. Para obtener más información, visite commerce.toshiba.com y contáctese con nosotros a través de Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube.

ACERCA DE RHISCOM

Desde 1998, Rhiscom tiene el compromiso de ser un socio especializado en servicios para la industria Retail en Latino América, desarrollando presencia internacional para estar más cerca de las expectativas de los clientes y entender mejor sus necesidades.

ACERCA DE SUPERMERCADOS EL TRÉBOL

Supermercados El Trébol es una empresa familiar que inició sus actividades en el año 1999 en Vilcún, ciudad ubicada en la región de la Araucanía, comenzaron en un momento donde las cadenas regionales en Chile estaban siendo absorbidas por las grandes corporaciones, pero con trabajo duro y mucho aprendizaje, hoy cuentan con 30 locales desde Los Ángeles a Valdivia y planean finalizar el año 2022 con la apertura de 4 nuevas tiendas en Los Lagos, Puren, Chillan y Santa Cruz. Su planta de colaboradores rodea los 2000 funcionarios activos, que se dividen entre los centros logísticos, operarios de tienda, pastelerías y panadería. En un par de meses serán la panadería industrializada más grande de la zona sur de Chile.

