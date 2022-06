Comunicado de prensa de Business Wire: U.S. Cotton Trust Protocol

El U.S. Cotton Trust Protocol ha sido aprobado como estándar para el algodón sostenible por el Siegelklarheit, una iniciativa del Gobierno Federal alemán. Al ayudar a los consumidores a comprender mejor las etiquetas medioambientales y sociales, Siegelhklarheit quiere contribuir a que las decisiones de compra sean más sostenibles. El U.S. Cotton Trust Protocol ha superado con éxito el sistema de evaluación de Siegelklarheit. Como resultado, los miembros del Partnership for Sustainable Textiles (PST) pueden utilizar el Trust Protocol como otro estándar de referencia para calcular su porcentaje de algodón sostenible.

El Partnership for Sustainable Textiles se fundó en octubre de 2014 con el objetivo de mejorar las condiciones sociales y ecológicas dentro de las cadenas de suministro textil a nivel global. Textiles Partnership enfoca su trabajo en la Guía de la OCDE de debida diligencia, y los acuerdos y directrices internacionales que definen los principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica, así como el marco de la responsabilidad empresarial.

"Los miembros del Partnership for Sustainable Textiles trabajan juntos para conseguir mejoras sociales y ecológicas sustanciales en sus cadenas de suministro a nivel mundial",declara Jürgen Janssen, jefe de la secretaría del PST. "Esto incluye también la producción de materias primas y, por lo tanto, el cultivo y la transformación del algodón. Desde el Textiles Partnership abogamos por criterios transparentes y trazables en la certificación del algodón sostenible. Nos complace que el Trust Protocol haya superado con éxito la auditoría Siegelklarheit".

El PST ha desarrollado un marco de aplicación y un formato de información para la debida diligencia de las empresas. En el contexto de este formato, las empresas miembros del PST deben de indicar la cantidad de algodón que adquieren, así como la cantidad de algodón sostenible u orgánico, certificado por estándares reconocidos. Además del U.S. Cotton Trust Protocol, también se incluyen los estándares de Better Cotton Initiative (BCI), Australian myBMP, Cotton made in Africa, Fairtrade Cotton, y CottonConnect. Los siguientes estándares se aplican a la compra de algodón orgánico: Global Organic Textil Standar (GOTS), International Association of Natural Textile Industry (NATURALTEXTIL IVN), Textile Exchange Organic Content Standar (OCS), bioRe Social & Environmental, y todas las normas orgánicas que forman parte del IFOAM Family of Standars.

El Trust Protocol es el único sistema que proporciona objetivos y mediciones cuantificables y verificables, e impulsa la mejora continua de su sostenibilidad en seis métricas: uso de la tierra, carbono del suelo, gestión del agua, pérdida de suelo, emisiones de gases de efecto invernadero, y eficiencia energética. También es la primera fibra de algodón sostenible del mundo que ofrece a sus miembros transparencia en la cadena de suministro a nivel de artículo a través del Protocol Consumption Management Solution

"Estamos absolutamente encantados de haber recibido el reconocimiento de ser el estándar de algodón sostenible por parte del Partnership for Sustainable Textiles, y nos sentimos orgullosos de haber superado la rigurosa evaluación de Siegelklarheit", declara el Dr. Gary Adams, presidente del U.S. Cotton Trust Protocol. "La visión del Trust Protocol es establecer un nuevo estándar en la producción de algodón sostenible en el que la total transparencia sea una realidad y la mejora continua para reducir nuestra huella medioambiental sea el objetivo central. Nos comprometemos a garantizar la protección y preservación del planeta, utilizando las técnicas más sostenibles y responsables".

El U.S. Cotton Trust Protocol está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, reconocido por el Textile Exchange y el Forum for the Future, y forma parte de las iniciativas Sustainable Apparel Coalition, Cotton 2025 Sustainable Cotton Challenge, Cotton 2040 y Cotton Up. También ha sido reconocido y publicado en el ITC Standards Map. Para obtener más información sobre el U.S. Cotton Trust Protocol visita TrustUSCotton.org.

Fundado en 2020, el U.S. Cotton Trust Protocol fue diseñado para establecer un nuevo estándar en el algodón cultivado de forma más sostenible, asegurando que contribuye a la protección y preservación del planeta, utilizando las técnicas más sostenibles y responsables. Es el único programa basado en la ciencia a nivel de cultivo que proporciona metas y mediciones cuantificables y verificables en seis métricas clave de sostenibilidad, así como transparencia de la cadena de suministro a nivel de artículo.

El Trust Protocol es supervisado por un Consejo de Administración compuesto por representantes de marcas y minoristas, la sociedad civil y expertos independientes en sostenibilidad, así como la industria del algodón, incluyendo productores, desmotadores, comerciantes, mayoristas y cooperativas, molinos y manipuladores de algodón.

El Partnership for Sustainable Textiles (PST) está comprometido con una industria textil y de la confección social, ecológica y libre de corrupción: una industria que respete los derechos de todos los trabajadores, que proteja el clima y el medio ambiente, y que opere con integridad y dentro de los límites planetarios. El Textiles Partnership se alinea con acuerdos y directrices internacionales que definen los principios de sostenibilidad social, medioambiental y económica, y establecen el marco de la responsabilidad empresarial. Los objetivos del PST relativos a las cuestiones sociales y de derechos humanos se basan, en particular, en los ILO Conventions, el UN Principles on Business and Human Rights, y las OECD Guidelines for Multinational Enterprises. En la implementación de sus objetivos, el Partnership se guía fundamentalmente por las recomendaciones de la OECD. Para alcanzar sus objetivos, el PST se focaliza en la aplicación de la debida diligencia de las empresas y la conducta empresarial responsable en Alemania, Europa y el resto del mundo.

