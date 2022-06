Comunicado de prensa de Business Wire: Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq: VLDR, VLDRW) anunció hoy que su directora de Comercialización Sally Frykman ganó el premio Mujer del Año 2022 de Sensors Converge y Fierce Electronics. Los premios Best of Sensors otorgan un reconocimiento a los mejores y más innovadores productos, tecnologías, equipos y personas en la industria de sensores.

Sally Frykman, Chief Marketing Officer (CMO) at Velodyne Lidar, won the 2022 Woman of the Year award from Sensors Converge and Fierce Electronics. (Graphic: Velodyne Lidar)

La conferencia Sensors Converge, que, en estos momentos, tiene lugar en San José, cubre sensores y tecnologías electrónicas y aplicaciones que están impulsando la innovación de la industria. Los premios de la conferencia, seleccionados por un panel de expertos de la industria, fueron presentados ayer en un evento que honró lo mejor en tecnologías de sensores y el ecosistema de sensores, personas y empresas.

"Sally verdaderamente se merece este premio Mujer del Año", expresó el Dr. Ted Tewksbury, director ejecutivo de Velodyne Lidar. "Es una líder excepcional en nuestra compañía y nuestra industria, dedicada al desarrollo y el impulso de programas de comunicaciones y comercialización de clase mundial. Sally es una de las principales defensoras de la creación de mayores oportunidades para que las mujeres que ocupan funciones ejecutivas y de ingeniería puedan influir en la manera en que las soluciones autónomas modifican de manera integral la infraestructura y la sociedad mundial".

Como directora de Comercialización de Velodyne Lidar, Frykman supervisa el desarrollo estratégico y la ejecución de programas de comunicaciones y comercialización global que promueven la visión y los objetivos innovadores de la empresa. Su papel multifacético abarca una amplia gama de responsabilidades, incluida la promoción de la marca Velodyne, el desarrollo del liderazgo intelectual y la sólida generación de oportunidades de ventas impulsada por una comercialización digital altamente atractiva.

Frykman creó la cumbre Mujeres disruptivas que impulsan nuestro futuro autónomo (Disruptive Women Powering Our Autonomous Future). El evento contó con la presencia de destacadas mujeres ejecutivas e ingenieras que debatieron el futuro de la tecnología autónoma y el papel esencial que desempeñan las mujeres en hacer todo esto posible. Frykman también creó la serie de blogs Mujeres en Velodyne (Women at Velodyne) para brindar a las líderes de pensamiento de la empresa un foro donde compartir sus experiencias y sabiduría.

"Es un increíble honor ser reconocida por los principales expertos de la industria de sensores con el premio Mujer del Año", indicó Frykman. "Estoy muy agradecida de ser considerada entre las mujeres líderes que están ayudando a dar forma a lo que será el mundo de soluciones autónomas para que refleje y sirva a nuestra sociedad en su conjunto".

Para obtener más información sobre la cumbre Mujeres disruptivas que impulsan nuestro futuro autónomo, eche un vistazo a las lista de reproducción de video de sus sesiones. Para leer la serie de blogs Mujeres en Velodyne, visite el blog de Velodyne Lidar.

Acerca de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq: VLDR, VLDRW) marcó el comienzo de una nueva era de tecnología autónoma con la invención de sensores lidar de visión envolvente en tiempo real. Velodyne, líder mundial en sensores lidar, es conocido por su amplia cartera de innovadoras tecnologías lidar. Las revolucionarias soluciones de software y sensores de Velodyne brindan flexibilidad, calidad y rendimiento para satisfacer las necesidades de una amplia gama de sectores, que incluyen robótica, industrial, infraestructura inteligente, vehículos autónomos y sistemas avanzados de asistencia al conductor (advanced driver assistance systems, ADAS). A través de la innovación continua, Velodyne se esfuerza por transformar vidas y comunidades al promover una movilidad más segura para todos.

