Comunicado de prensa de Business Wire: VertiGIS

VertiGIS, líder mundial del mercado y proveedor de soluciones innovadoras de gestión de activos espaciales para empresas de servicios públicos, telecomunicaciones, administraciones públicas y organizaciones de infraestructura, entra en su siguiente fase de crecimiento y expansión.

VertiGIS cuenta con el aval de la empresa de inversión internacional especializada tecnología Battery Ventures, que vio la oportunidad de reunir un ecosistema distribuido de empresas líderes en sistemas de información geográfica (SIG) y tecnología espacial con esta marca en 2017. Desde entonces, VertiGIS ha adquirido 10 empresas en América del Norte y Europa y no muestra signos de desaceleración; por el contrario, la compañía tiene la intención de crecer tanto orgánicamente como a través de adquisiciones en los años venideros para ampliar la oferta de VertiGIS en sus industrias objetivo en todo el mundo.

Para dirigir esta nueva fase de rápido crecimiento han convocado a Andy Berry, quien trabajará desde Londres en el cargo de director general de VertiGIS. Berry tiene amplia experiencia en promover el crecimiento de empresas tecnológicas mundiales, con cargos ejecutivos en ZephyrTel, Pitney Bowes y LogFire. En su cargo más reciente como Vicepresidente Ejecutivo (Internacional, Unidad de Negocio Compass) en Infor, fue responsable de unos ingresos de 300 millones de dólares en siete unidades de negocio independientes con más de 100 productos que daban servicio a 20.000 clientes en EMOA y Asia.

"Es impresionante ver cómo VertiGIS ha surgido con pie firme y ha evolucionado en los últimos cinco años", manifestó Berry. "Esta próxima etapa de nuestro crecimiento tiene que ver con la innovación. Nuestros clientes pueden estar completamente seguros de que continuaremos apoyándolos con nuestras soluciones de confianza en el mercado, pero sepan que también aplicaremos nuestras décadas de experiencia en la industria y la investigación en la tecnología de vanguardia a medida que sigamos invirtiendo en software configurable y listo para la nube, que resuelve sus desafíos del mundo real".

Morad Elhafed, socio general de Battery y miembro del Directorio de VertiGIS, señaló: "Estamos encantados de darle la bienvenida a Andy al equipo para impulsar la misión de VertiGIS, que nunca ha sido más importante dados los recientes acontecimientos geopolíticos que afectan a los gobiernos de toda Europa, un segmento de clientes clave de VertiGIS. Realmente estamos entusiasmados de poder promover las estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico de la compañía en todos los segmentos y geografías en el futuro".

VertiGIS cuenta en la actualidad con más de 500 empleados en nueve países y atiende a más de 5.000 clientes, desde pequeñas empresas y municipios hasta empresas globales y grandes ciudades, en todo el mundo. Sus soluciones probadas y configurables ayudan a superar los desafíos que deben afrontar habitualmente las organizaciones de servicios públicos, telecomunicaciones, gobierno e infraestructuras, con casos de uso como:

-- Gestión de redes (planificación, documentación, simulación, análisis)

-- Participación ciudadana

-- Gestión del suelo y planificación urbana

-- Manejo de los residuos

-- Gestión de instalaciones y activos (infraestructura imprescindible, operaciones en edificios grandes, espacios comerciales, plantas de fabricación)

-- Transporte (rutas, ferrocarril, aeropuertos, puertos marítimos)

Las soluciones de VertiGIS aprovechan toda la potencia de las capacidades flexibles y útiles (por ejemplo, visores web y móviles, diseñadores de informes e impresiones, herramientas de seguridad de grano fino, flujos de trabajo inteligentes para digitalizar procesos) de su suite VertiGIS Studio?, cuya licencia también se puede adquirir por separado para que los clientes puedan ampliar, mejorar o crear sus propias aplicaciones espaciales con más rapidez, al modificar la configuración, en lugar de tener que escribir un costoso código personalizado.

Acerca de VertiGIS:

VertiGIS es proveedor líder de soluciones de gestión de activos espaciales y sistemas de información geográfica (SIG) y desarrollador de software. Su objetivo es el desarrollo de soluciones de software y servicios que ayuden a los profesionales de los servicios públicos, la administración pública, las telecomunicaciones y las infraestructuras a conectar sus procesos empresariales con la tecnología de localización. La cartera de productos de VertiGIS es utilizada por más de 5.000 clientes y millones de usuarios finales en todo el mundo y está diseñada para mejorar las capacidades del software de cartografía líder, en particular, ArcGIS® de Esri. Para saber más al respecto, visite www.vertigis.com.

Contacto

Andy Berry, Director general de VertiGIS Sitio Web: www.vertigis.com Correo electrónico: andy.berry@vertigis.com Cel.: +44 (0)7718 118689 Rebecca Buckman, Socia de Marketing de Battery Ventures Sitio Web: www.battery.com Correo electrónico: becky@battery.com Tel.: +1 650-292-2077

