Comunicado de prensa de Business Wire: Visa Inc.

Visa (V: NYSE) anunció hoy el nombramiento de Ryan McInerney como presidente y director ejecutivo a partir del 1 de febrero de 2023. McInerney se desempeña actualmente como presidente de Visa, una función que lleva a cabo desde 2013. Asumirá como presidente y director ejecutivo después de Alfred F. Kelly, júnior, que se ha desempeñado como presidente y director ejecutivo de la empresa desde 2016 y como presidente desde 2019. Después del nombramiento de McInerney, Kelly asumirá el cargo de presidente ejecutivo de la Junta Directiva.

En su función como presidente, McInerney ha sido responsable de las empresas de Visa, brindando valor a las instituciones financieras de Visa, adquirientes, comerciantes y socios en más de 200 países y territorios de todo el mundo. Ha supervisado los equipos de mercado de la empresa, las unidades de negocio, equipos de productos, equipos de comerciantes y servicios de atención al cliente. Ryan es un líder experimentado en el ámbito bancario de consumidor y pagos con 20 años de experiencia en la entrega de soluciones a los clientes.

"No puedo pensar en un líder más adecuado para seguir posicionando a Visa en el centro de las transacciones con dinero cada vez más innovadoras", manifestó Al Kelly, presidente y director ejecutivo. "Ryan tiene una energía y pasión ilimitadas por esta empresa y su función como presidente y, como mi colaborador cercano durante los últimos seis años, se ha convertido íntimamente familiar con la manera en que opera Visa y las emocionantes oportunidades que presenta el sector. Me siento privilegiado en confiar a Ryan el liderazgo de esta gran empresa y tengo certeza de que Visa está preparada para tener más éxito en los años venideros".

Kelly, actual presidente y director ejecutivo, y presidente de la Junta Directiva, asumirá una nueva función de tiempo completo como presidente ejecutivo de la Junta. Durante el empleo permanente como presidente y director ejecutivo de Kelly, Visa logró un crecimiento acelerado en todas las fuentes de ingresos y sigue fortificando sus cimientos como una empresa con una marca sólida, tecnología líder y talento excepcional. Kelly lideró la empresa con éxito a través de un período de cambio fundamental en el ecosistema de pagos y un punto de inflexión importante en la historia de Visa, con desarrollos en tecnología, expansión del alcance y nuevas maneras de pago.

"Estamos extremadamente agradecidos por el liderazgo de Al en los últimos seis años. Su profunda experiencia en el sector y ojo para el futuro han posicionado a Visa como líder en pagos en un cambiante entorno externo cada vez más desafiante", expresó John F. Lundgren, director independiente líder, expresidente, presidente y director ejecutivo de Stanley Black & Decker, Inc. "El nombramiento de Ryan refleja el plan de sucesión muy bien establecido y pensado de la Junta. El éxito de Visa seguirá acelerando con Ryan al asumir esta nueva función. Es un líder con experiencia que ha desempeñado una función integral en el crecimiento y la innovación de Visa. Esperamos poder seguir trabajando con él".

"Tengo el honor y me honra ser el presidente y director ejecutivo más nuevo de Visa", afirmó Ryan McInerney, presidente. "Quiero agradecer a Al por su colaboración y tutoría en los últimos años y a la Junta Directiva por su confianza y seguridad. Espero con ansias seguir ayudando a Visa a entregar soluciones innovadoras que ayuden a prosperar a las personas, las empresas y las economías".

Acerca de Visa

Visa (NYSE: V) es líder mundial en pagos digitales y facilita transacciones entre consumidores, comercios, instituciones financieras y organismos gubernamentales en más de 200 países y territorios. Nuestra misión es conectar el mundo a través de la red de pagos más innovadora, conveniente, confiable y segura, que permite prosperar a las personas, las empresas y las economías. Creemos que las economías que incluyen a todos en todos lados, animan a todos en todos lados y ven el acceso como fundamental para el futuro de las transacciones de dinero. Obtenga más información en Visa.com.

