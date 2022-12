Comunicado de prensa de Business Wire: Vultr

Vultr®, proveedor independiente líder de infraestructura en la nube, anunció hoy cambios en los precios del ancho de banda, diseñados para reducir el costo y la complejidad del escalado de las cargas de trabajo globales en la nube.

A partir del 1 de enero de 2023, Vultr ofrecerá un precio de ancho de banda global simple y homogéneo en sus 27 ubicaciones de centros de datos en la nube. Todos los clientes de Vultr recibirán ahora dos terabytes (2 TB) de transferencia de datos mensual gratuita, además de la transferencia ya incluida en sus instancias en la nube. Vultr también tendrá a partir de ahora una entrada de datos gratuita y una agrupación global de ancho de banda a nivel de cuenta en todas las instancias y ubicaciones. Los usuarios también podrán aprovechar el beneficio de una tarifa reducida y única de salida a nivel mundial de apenas 0,01 dólares por GB.

En combinación con las tarifas planas actuales de Vultr para Cloud Compute, Cloud GPU, Bare Metal, Cloud Storage y los servicios nativos gestionados en la nube, el nuevo precio del ancho de banda global de Vultr reduce drásticamente la complejidad y la incertidumbre de los precios tradicionales de la informática en la nube. Este modelo simplificado y predecible ayudará a eliminar los cargos sorpresa por exceso de uso y ofrecerá una relación superior en cuanto a precio-rendimiento para las empresas y los desarrolladores de todo el mundo.

A medida que las organizaciones tratan de acelerar la innovación digital, las plataformas de informática en la nube prometen una forma más simple, rápida y más económica para escalar la distribución global y la disponibilidad de nuevos productos y servicios digitales. Sin embargo, los modelos de precios complejos dificultan la tarea de los equipos encargados del diseño de los nuevos sistemas y del aprovisionamiento de la infraestructura a la hora de predecir los costos, alinear los presupuestos y evitar los cargos sorpresa que afectan negativamente los márgenes y los planes de inversión en informática.

Siendo una plataforma independiente líder en informática en la nube, Vultr simplifica radicalmente las operaciones en la nube para ofrecer la mejor relación precio-rendimiento, con precios transparentes y predecibles. La plataforma de Vultr elimina las variaciones globales de precios con una tarifa única y plana para las instancias en la nube en casi todas sus 27 ubicaciones globales de centros de datos en la nube. Con su nuevo modelo de precios de ancho de banda, Vultr reduce aún más la complejidad de los precios y las sorpresas en la facturación mensual. Los clientes ahora tendrán una asignación mensual de ancho de banda gratuito por demás generosa, con la posibilidad de agrupar el ancho de banda en todas las ubicaciones geográficas, sin tarifas de entrada y con una tarifa única de bajo costo por consumo excesivo de ancho de banda en todo el mundo.

"Los hiperescaladores combinan precios elevados de ancho de banda y cargos imprevisibles por exceso de ancho de banda, lo que a menudo genera sorpresas desagradables en la facturación de los usuarios de informática en la nube", explicó J.J. Kardwell, director general de la empresa matriz de Vultr, Constant. "Vultr tiene la misión de ofrecer a las empresas y a los desarrolladores de todo el mundo una facilidad de uso, una relación precio-rendimiento y un alcance global inigualables. En un momento en el que muchos proveedores de computación en la nube han optado por subir los precios, estamos orgullosos de reducir los precios del ancho de banda y ayudar a nuestros clientes a lograr más cosas que nunca".

Los nuevos precios del ancho de banda de Vultr estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2023. Para más información sobre el nuevo plan de precios, lea la publicación de hoy en el blog de Vultr o visite www.vultr.com.

Acerca de Constant y Vultr

Constant, la empresa creadora y casa matriz de Vultr, tiene la misión de hacer que la informática en la nube de alto rendimiento sea fácil de usar, económica y accesible localmente para las empresas y los desarrolladores de todo el mundo. El producto estrella de Constant, Vultr, es una plataforma independiente líder en informática en la nube. Vultr, una de las preferidas por los desarrolladores, ha prestado servicios a más de 1,5 millones de clientes en 185 países, dándoles soluciones flexibles, escalables y globales de informática en la nube, GPU en la nube, bare metal y almacenamiento en la nube. Fundada por David Aninowsky y con un sistema de arranque completo, Constant se ha convertido en una de las principales plataformas de informática en la nube del mundo, sin recaudar financiación externa. Más información en www.constant.com y www.vultr.com.

© Vultr 2022

© 2022 Vultr. Vultr es una marca registrada de The Constant Company, LLC.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005795/es/

Contacto

Kevin Cochrane, director de marketing de The Constant Company, LLC kcochrane@vultr.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.