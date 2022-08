Comunicado de prensa de Business Wire: Waldom Electronics

Waldom Electronics se complace en anunciar su nueva junta asesora, compuesta por líderes reconocidos que aportarán sus conocimientos y su experiencia a la empresa. La junta asesora trabajará estrechamente con Don Akery, director ejecutivo de Waldom, para ayudar a maximizar el desempeño con el foco puesto en la estrategia a largo plazo.

Jamil Nizam, presidente de Waldom, afirmó: "Para seguir mejorando con base en el crecimiento significativo que hemos logrado en los últimos años, he estado trabajando con mucho esmero para crear una junta asesora de primera clase. Estoy muy contento de haber formado una junta con personas excepcionales que aportarán sus aptitudes, su experiencia y su objetividad para que Waldom pueda llevar a cabo sus objetivos, su visión y su misión".

Waldom les da la bienvenida a la junta de asesores a estos miembros:

- Kevin Rock, expresidente del segmento Soluciones Industriales de TE Connectivity, con más de 35 años de experiencia en la industria.

- William Johnson, con 30 años de experiencia como director de Finanzas, líder ejecutivo y miembro de consejos.

- William Soderstrom,ex socio gerente del estudio jurídico Fox, O'Neill & Shannon, con más de 41 años de experiencia legal y comercial.

ACERCA DE WALDOM ELECTRONICS

Waldom Electronics es un mayorista global líder de componentes eléctricos y electrónicos. Waldom se enfoca en las distintas maneras de hacer que la cadena de suministro sea más eficiente y rentable asociándose con proveedores y sus canales autorizados. Entre sus programas destacados, se incluyen sus servicios como mayorista líder, sus soluciones de inventario de rotación lenta y en exceso y sus soluciones de SKU de larga cola.

Contacto

Jamil Nizam Presidente Correo electrónico: jn@waldom.com

