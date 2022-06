Comunicado de prensa de Business Wire: Walton Global

Wanton Global, una empresa de gestión de activos de tierras e inversiones inmobiliarias que administra 3600 millones de USD, anunció hoy una empresa conjunta con Rockpoint, una firma de capital privado del sector inmobiliario con sede en Boston, para responder a la demanda creciente de viviendas unifamiliares en la forma de comunidades para alquilar en todo Estados Unidos. Rockpoint tiene la intención de invertir hasta 300 millones de USD en capital en la línea de negocio de construcción para alquilar (Build-to-Rent, BTR), que se espera que ascienda a 1000 millones de USD en activos inmobiliarios.

Rockpoint tiene considerable experiencia en el mercado de alquiler unifamiliar, tanto en comunidades construidas para alquilar como en adquisición de viviendas ya construidas, y hace hincapié en viviendas de alta calidad y buena ubicación en mercados selectos en crecimiento en todo Estados Unidos.

La plataforma de construcción para alquilar de Walton fue lanzada en 2021 con el fin de ofrecer soluciones nuevas de vivienda en mercados de viviendas y alquiler de alta demanda. La empresa conjunta se concentrará inicialmente en objetivos que ya figuran en los planes maestros de Walton y su cartera de más de 81 000 acres de terrenos en todo Estados Unidos.

"La experiencia de Walton en tierras y nuestra extensa red de constructores de primera línea, junto con el saber institucional que Rockpoint aporta al espacio de la construcción para alquilar, posiciona estratégicamente a esta empresa conjunta para crear viviendas necesarias para personas de todo el país que eligen alquilar en lugar de comprar", dice Bill Doherty, director ejecutivo de Walton Global.

Walton tiene un proyecto inicial de aproximadamente 3500 unidades en áreas estadísticas metropolitanas (Metropolitan Statistical Areas, MSA) en expansión como Atlanta, Austin y Jacksonville, a los que se apunta para formar parte de la empresa conjunta. Para ejecutar la estrategia de construcción para alquilar, la empresa conjunta se asociará con constructores de viviendas nacionales y regionales de primera línea para desarrollar las comunidades.

Acerca de Walton Global

Walton Global es una empresa privada líder en gestión de activos de tierras e inversiones inmobiliarias globales que se concentra en la investigación, adquisición, administración, planificación y desarrollo de tierras. Con más de 43 años de experiencia, Walton tiene un historial probado en la administración de proyectos de inversión en terrenos dentro de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en América del Norte. La empresa gestiona y administra 3600 millones de USD en activos en nombre de sus inversores globales ubicados en 73 países, constructores y desarrolladores y socios de la industria. Walton tiene más de 97 000 acres de tierra bajo propiedad, gestión y administración en los Estados Unidos y Canadá con líneas de negocios que van desde inversiones en tierras previas al desarrollo centradas en la salida, financiación de tierras para construcción y construcción para alquilar. Para obtener más información, visite walton.com.

Acerca de Rockpoint

Rockpoint es una firma de capital privado del sector inmobiliario con sede en Boston y sucursales nacionales en San Francisco y Dallas. Rockpoint utiliza un enfoque de valor fundamental para la inversión y apunta a tipos de productos selectos que se encuentran en los mercados principales de los Estados Unidos. Rockpoint aplica una estrategia sistemática para diferentes perfiles de retorno mediante sus programas de inversión de oportunidad y de crecimiento y ganancias. Rockpoint apunta a activos con valor intrínseco a largo plazo, a precios atractivos con relación a flujos de caja estabilizados y con énfasis especial en las oportunidades de creación de valor y las situaciones complejas. Desde 1994, los cofundadores de Rockpoint junto a otros han patrocinado 19 vehículos de inversión los vehículos de coinversión relacionados a través de Rockpoint y una firma que la precedía, y han reunido aproximadamente 29 000 millones de USD en compromisos de capital. A 31 de marzo de 2022, el equipo de inversión de Rockpoint junto a otros ha invertido o se ha comprometido a invertir en 483 transacciones con un pico total de capitalización de aproximadamente 76 000 millones de USD (incluido el capital de financiación, el capital de coinversión y la deuda). Para obtener más información sobre Rockpoint, visite www.rockpoint.com.

