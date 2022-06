Comunicado de prensa de Business Wire: Walton Global

Walton Global, una empresa de gestión de activos inmobiliarios y de inversión inmobiliaria con una gestión de 3600 millones de USD, se complace en anunciar la venta de una instalación de 100 millones de USD proporcionada por afiliados de fondos administrados por Fortress Investment Group LLC. Los fondos se asignarán a la línea de negocios de financiamiento de terrenos para constructores (builder land financing, BLF) de Walton para adquirir propiedades en áreas de alto crecimiento y así respaldar la demanda de viviendas en los Estados Unidos.

"Esta es una transacción tan importante para Walton ya que continuamos apoyando a nuestros socios constructores de viviendas para abordar la escasez de viviendas que llevará años resolver", dijo Bill Doherty, director ejecutivo de Walton Global. "Es un placer trabajar con Fortress, una empresa con décadas de experiencia en el mercado inmobiliario de EE. UU. y un profundo conocimiento de la macrodinámica que impulsa la demanda de vivienda, que creemos que se mantendrá elevada incluso frente a una posible desaceleración económica. Nuestros esfuerzos continuarán promoviendo viviendas asequibles para los consumidores, mientras generamos balances y márgenes sólidos para nuestra red de constructores de viviendas".

Walton ha estado trabajando activamente para identificar posibles adquisiciones de terrenos con un constructor de viviendas líder desde que comenzaron las conversaciones con Fortress.

La primera adquisición de instalaciones de Walton para utilizar las instalaciones de Fortress se cerró en mayo de 2022. El proyecto de 9,5 millones de USD, La Playa, es un desarrollo ubicado en Hayward, California dentro del condado de Alameda en el Área de la Bahía de San Francisco, con planes para desarrollar 47 viviendas nuevas.

Walton espera desplegar el capital restante en los próximos meses, con aproximadamente siete adquisiciones específicas en mercados identificados de alto crecimiento como Phoenix y Seattle. El monto de la instalación también puede aumentar a 150 millones de USD, que se determinará a medida que se identifiquen las propiedades adicionales.

El programa BLF de Walton ofrece soluciones a las necesidades de inventario de terrenos mediante la adquisición de propiedades identificadas por constructores y desarrolladores y, al mismo tiempo, la celebración de acuerdos de opción con ellos para la futura compra de lotes en fases. Los inversionistas reciben flujo de efectivo a medida que se ejerce cada acuerdo de opción o se venden casas, lo que puede ocurrir dentro de 6 a 24 meses.

La estrategia utilizada para la instalación con Fortress es como el fondo Builder Identified Land Target (BILT) de Walton lanzado a principios de 2022, que actualmente se ofrece a corredores de bolsa, asesores de inversiones registrados, inversores institucionales y de oficinas familiares.

Doherty agregó: "Esperamos crear muchas comunidades nuevas en los próximos años trabajando junto con Fortress y los mejores constructores nacionales y regionales de su clase para colocar este capital en áreas que marcarán la diferencia".

Acerca de Walton Global

Walton Global es una empresa privada líder en gestión de activos de tierras e inversiones inmobiliarias globales que se concentra en la investigación, adquisición, administración, planificación y desarrollo de tierras. Con más de 43 años de experiencia, Walton tiene un historial probado en la administración de proyectos de inversión en terrenos dentro de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en América del Norte. La empresa gestiona y administra 3600 millones de USD en activos en nombre de sus inversores globales ubicados en 73 países, constructores y desarrolladores y socios de la industria. Walton tiene más de 97 000 acres de tierra bajo propiedad, gestión y administración en los Estados Unidos y Canadá con líneas de negocios que van desde inversiones en tierras previas al desarrollo centradas en la salida, programas de financiación de tierras y construcción para alquilar. Para obtener más información, visite walton.com.

