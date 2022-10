Comunicado de prensa de Business Wire: Watts Water Technologies, Inc

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) anunció que Robert J. Pagano, Jr., director ejecutivo y presidente, Shashank Patel, director financiero, y Diane McClintock, vicepresidenta sénior de planificación y análisis financiero y relaciones con los inversores, realizarán una presentación en la Conferencia Industrial Global Baird 2022, el próximo miércoles 9 de noviembre de 2022 a las 7:55 a. m. (hora central) en el hotel Ritz-Carlton Chicago, en Water Tower Place, 160 East Pearson Street, Chicago (Illinois).

Watts Water Technologies, Inc., a través de su familia de empresas, es un fabricante global con sede en los Estados Unidos que posee una de las líneas de productos de plomería, calefacción y calidad del agua más amplias del mundo. Las empresas y las marcas de Watts Water ofrecen soluciones innovadoras de plomería, calefacción y calidad del agua para aplicaciones comerciales, residenciales e industriales. Más información en www.wattswater.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221019006053/es/

Contacto

Watts Water Technologies, Inc. Diane McClintock Vicepresidenta sénior de planificación y análisis financiero y relaciones con los inversores Teléfono: 978-689-6153 investorrelations@wattswater.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.