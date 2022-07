Comunicado de prensa de Business Wire: Watts Water Technologies, Inc

Watts Water Technologies, Inc. (NYSE: WTS) llevará a cabo una transmisión web en vivo de su conferencia telefónica para analizar los resultados del segundo trimestre de 2022 el próximo jueves 4 de agosto de 2022, a las 9:00 a. m . (hora de verano del Este). Watts Water Technologies, Inc. anunciará sus resultados financieros para este periodo en un comunicado de prensa que se publicará el 3 de agosto de 2022 después del horario de cierre del mercado.

Para acceder a esta conferencia telefónica, visite la sección Relaciones con los inversores del sitio web www.watts.com. Luego de la transmisión web, habrá una versión archivada de la conferencia telefónica disponible en la misma dirección hasta el 4 de agosto de 2023.

Watts Water Technologies, Inc., a través de su familia de compañías, es un fabricante global con sede en los Estados Unidos que ofrece una de las líneas de productos más amplias de plomería, calefacción, y calidad del agua en el mundo. Las compañías y las marcas de Watts Water ofrecen soluciones innovadoras de plomería, calefacción, y calidad del agua para aplicaciones comerciales, residenciales e industriales. Para más información, visite www.watts.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220713005569/es/

Contacto

Watts Water Technologies, Inc. Diane McClintock Vicepresidenta sénior de planificación y análisis financiero y relaciones con los inversores Teléfono: 978-689-6153

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.