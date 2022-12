Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

Wemade llevará a cabo una sesión de prueba cerrada de la versión beta (conocida como Closed Beta Test o CBT por sus siglas en inglés) a nivel mundial del MMORPG MIR M durante cuatro días, a realizarse del 8 al 11 de diciembre.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005383/es/

MIR M Global CBT opens from Dec 8 to Dec 11. (Graphic: Business Wire)

El día 7 se pondrá a disposición de los usuarios la descarga previa a nivel mundial. La versión móvil podrá descargarse desde Google Play, y la versión para PC, desde el sitio web internacional oficial del juego.

MIR M es un sucesor legítimo del IP "MIR", que se restauró a través de una interpretación contemporánea del juego original, "Legend of MIR 2", y una secuela de "MIR 4" que generó el furor de los juegos de cadena de bloques en todo el mundo.

Los primeros objetivos de la prueba son inspeccionar el juego y la estabilización del sistema en preparación para el servicio que se lanzará simultáneamente en aproximadamente 170 países de todo el mundo y en 12 idiomas. Tras el lanzamiento oficial del juego, la tokenómica MIR M compuesta por el token de gobernanza "DOGMA" y el token del juego "DRONE" se distribuirán en WEMIX PLAY.

Los participantes de la prueba podrán experimentar los puntos principales del juego MIR M, entre ellos, "Mandala", un sistema de desarrollo único a través del cual los jugadores pueden construir estadísticas de acuerdo con sus elecciones y especializarse en profesiones; "Combate de Asura" y "Batalla del Clan", las feroces batallas a gran escala y la cuadrícula isométrica de movimiento llamada "Isometric Grid Movement", que sirve como núcleo de tácticas y estrategias utilizando características topográficas.

Se les ofrecerá a todos los participantes de la prueba una variedad de elementos, como "Gallina amarilla", un elemento de edición limitada que se podrá usar en el juego cuando se abra el servicio oficial.

En noviembre se abrió la preinscripción a nivel mundial para MIR M. Se han organizado una serie de eventos para los participantes registrados en la preinscripción que incluyen la oportunidad de ganar "DOGMA" y "DRONE" al completar desafíos, además de obsequios de artículos especiales.

Visite el sitio web oficial de MIR M para obtener información detallada sobre la prueba cerrada de la versión beta o preinscribirse para el lanzamiento oficial.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221207005383/es/

Contacto

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Yeonghyun Lee, director de Relaciones Públicas yeonghyun@wemade.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.