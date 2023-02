Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

El exitoso MMORPG (videojuego de rol multijugador masivo en línea) MIR4 de Wemade comenzó el ''Evento de dulce amor" el 7 de febrero.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005571/es/

MIR4 begins the 'Sweet Flutter of Love' event from February 7 (Graphic: Wemade)

Primero, la ''Asistencia de 14 días dulces" tendrá lugar hasta el 6 de marzo. Los usuarios pueden obtener la ''Piedra de desarrollo del dragón divino épica", la ''Estatua de dragón azul legendaria" y más recompensas según la cantidad de días que se registraron.

Y la ''Tienda de intercambio de gelatina dulce de Biyoho" abrirá hasta el 20 de febrero. Los usuarios pueden visitar ''[Cupido] Biyoho" de NPC en una gran ciudad para intercambiar ''Gelatina dulce" obtenida de la caza con cuatro tipos de cajas de regalo que contienen varios elementos, tales como ''Summon Tickets", ''Piedras de desarrollo", etcétera.

MIR4 lanzó una nueva incursión a ''Arena olvidada" con esta actualización. En la ''Arena olvidada", los monstruos desovan en muchas áreas, así como también se debe derrocar al monstruo jefe ''Rey marrano marcial". Se pueden agrupar cinco personajes para participar en la incursión para obtener la ''Piedra de desarrollo oscurecida legendaria", la ''Piedra de desarrollo del dragón divino épica" y la ''Estatua de dragón azul legendaria", como recompensas para aclarar la incursión por primera vez.

También se publicó una nueva incursión del jefe ''Asura celestial". ''Asura celestial" es el flamante décimo primer jefe y requiere la cooperación de 15 usuarios para derrocarlo. Este jefe ejerce extraordinarios poderes, tales como reducir la defensa física y la defensa contra embrujos de los usuarios durante un tiempo establecido y convoca la Campana de destrucción y la Campana de recuperación.

También se agregó un nuevo Espíritu épico, 'Cometa cuernorrojo". Es un Espíritu de la Tierra que aumenta el ataque físico de su dueño y aumenta el poder contra demonios y refuerza la EXP de caza cuando se lo usa.

Y, el 21 de febrero, se aumentará en el Portal el máximo nivel de Cuadrado Mágico y de Cima inexplorada.

¡Desde mi batalla, a nuestra guerra! Puede encontrar más información sobre MIR4 en el sitio web oficial.

Referencia Sitio web oficial de MIR4: https://mir4global.com/ Comunidad oficial de MIR4: https://forum.mir4global.com/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005571/es/

Contacto

Wemade Co., Ltd. (112040: KOSDAQ) Jennifer Jung, directora de Relaciones Públicas jennifer@wemade.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.