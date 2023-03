Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

El exitoso juego multijugador masivo en línea (MMORPG) MIR4 de Wemade añadió una nueva clase, "Oscuraria", con la actualización del 7 de marzo de 2023.

MIR4 lanza la nueva actualización de clase "Oscuraria" el 7 de marzo de 2023 (Gráfico: Wemade)

La clase "Oscuraria" degrada y destruye al enemigo con ataques mágicos a larga distancia, especializándose en el uso de poderosos venenos y maldiciones cáusticas.

Esta clase puede atacar a varios enemigos con cadenas de sangre para recuperar la salud, y utilizar hechizos prohibidos para ejercer poder temporalmente más allá de todo límite. Y con su movimiento letal, puede convertirse en la encarnación de "Asura", señor del infierno, durante unos instantes. Con las habilidades de Asura podrá aumentar muchísimo su ataque con hechizos y aterrorizar a los monstruos cercanos, y reducir la velocidad de sus movimientos.

Para celebrar el lanzamiento de la clase "Oscuraria", MIR4 organiza el evento "Asistencia de 14 días de oscuridad" del 7 de marzo al 3 de abril de 2023. Los usuarios recibirán varios objetos en función del número de asistencias al evento, como la "Bendición del dragón divino" y el "Tique de creación de clase", con el que se puede cambiar de una clase de personaje a otra, incluida la clase Oscuraria.

Además, cada vez que un personaje alcance un determinado nivel, se podrán obtener diversos objetos, como cuatro tipos de armas y equipo épicos exclusivos de Oscuraria, "Epic Advance Draught", que aumenta la ganancia de EXP en un 100 %, Tiques de invocación y Tiques. También se celebrará el evento "Bendición del dragón divino", que dará a los usuarios la posibilidad de volver a intentar combinar objetos.

El evento "Tienda de intercambio de orbe de Segador" se celebrará hasta el 20 de marzo de 2023. Los usuarios pueden llevar los objetos "orbe de Segador" obtenidos cazando monstruos al NPC Segador "Oscuro" que se encuentra en las principales ciudades de cada región para intercambiarlos por cajas de regalo que contienen varios Tiques de invocación y objetos como "Epic Azureum Mineral Fluid", "Epic Prosperity Draught" y más, con diferentes cantidades de objetos "orbe".

¡Desde mi batalla, a nuestra guerra! Se puede encontrar información detallada sobre MIR4 en el sitio web oficial.

