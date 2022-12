Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

MIR4, una obra maestra móvil del MMORPG de Wemade, llevará a cabo el evento Quemador de Incienso de Deseos (Incense Burner of Hopes) de Yiun a partir del 27 para celebrar el Año Nuevo.

¡MIR4 lleva a cabo el evento Quemador de Incienso de Deseos de Yiun! (Gráfico: Business Wire)

El martes, 27 de diciembre, comenzará el evento de inscripción que ofrece una amplia gama de regalos. Los jugadores que inicien sesión durante 14 días por un período de cuatro semanas recibirán grandes recompensas, entre las que se incluyen el boleto Bendición del Dragón Divino, las Estatuas de Dragón Azul Épico y Legendario, y el Arca de Esperanzas que contiene las Cajas de Tesoros de Materiales Épicos y mucho más, según la cantidad de días de asistencia.

Con el evento de inscripción, los jugadores pueden ganar hasta dos boletos de Bendición del Dragón Divino. Al utilizar la Bendición del Dragón Divino, los jugadores pueden probar combinar artículos seleccionando una caja de artículos del grado superior que el jugador no combinó anteriormente.

Además, el evento Carta de Esperanza de Yiun se llevará a cabo hasta el lunes, 9 de enero. Los jugadores pueden obtener la Carta de Esperanza cazando monstruos en el continente Mir. Al traer las cartas obtenidas a través de la caza al NPC Yiun, que está ubicado en las ciudades principales de cada área, los jugadores pueden cambiar las cartas por una variedad de recompensas, tales como las Piedras de Mejora del Dragón Divino, las Estatuas de Dragón Azul Legendario y la Caja de Esperanzas que contienen diferentes boletos de invocación.

A partir del 27 y por dos semanas, cuando se convoca el espíritu de nivel legendario a través de la Invocación Especial del Espíritu, el príncipe heredero oscuro Wooska aparecerá con un 100 % de posibilidades. El príncipe heredero oscuro Wooska, un espíritu del viento legendario, está especializado en defensa física y, por consiguiente, está equipado con poderosas defensas.

El martes, 10 de enero, el juego presentará al Dragón Poipoi de la nube oscura, un nuevo espíritu de agua épico adorable. Con poderosas defensas contra hechizos, este nuevo espíritu reduce de manera efectiva el daño a las habilidades recibido en el combate.

MIR4 también lleva a cabo el Evento Silhouette a través de su comunidad oficial. Los jugadores que escriban los nombres de los personajes de MIR4 escondidos detrás de las siluetas de los comentarios antes del 10 de enero recibirán recompensas según la cantidad de comentarios escritos.

¡Desde mi batalla, a nuestra guerra! Puede encontrar más información sobre MIR4 en el sitio web oficial.

