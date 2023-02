Comunicado de prensa de Business Wire: Wemade Co., Ltd.

El 21 de febrero de 2023, Wemade actualizó su exitoso MMORPG MIR4 para expandir los pisos más altos del Cuadrado Mágico y de Cima Inexplorada.

Los monstruos poderosos generados en el noveno piso recién agregado le darán a los personajes de alto nivel oportunidades para ganar un montón de EXP. Los personajes pueden unirse a Expedición para participar en varias Missions y obtener recompensas que ayuden al crecimiento del personaje, tales como "Piedra de desarrollo oscurecida legendaria", "Panax de nieve épico", etcétera.

MIR4 introdujo un nuevo Party Leader Spirit, "Setra de lustre". "Setra de lustre" es un Legendary Light Spirit que tiene un efecto exclusivo que aumenta la Physical Defense. El usuario que haya convocado a este Spirit puede compartir la habilidad del Party Leader con los miembros del partido cercanos a través de la cual la Physical Defense y la Spell Defense del partido aumenta mucho durante un período establecido.

Mientras tanto, el "Evento de dulce amor" está en curso hasta el 6 de marzo de 2023. Los usuarios pueden recibir varias recompensas, tales como la ''Piedra de desarrollo del dragón divino épica", la ''Estatua de dragón azul legendaria" y más, según la cantidad de días que estarán en el evento "Asistencia de 14 días dulces".

Además, MIR4 ha cambiado su método de pago de HYDRA a WEMIX$. Los usuarios pueden intercambiar entre HYDRA o WEMIX$ en su saldo para pWEMIX$ para realizar diferentes compras, tales como Mission Scroll, etcétera, en la Tienda del juego. La introducción de WEMIX$ mantendrá los valores de numerosos productos incluso con las fluctuaciones en el precio de mercado de los tokens del juego. El sistema de pago WEMIX$ solo está disponible en la versión en PC.

¡Desde mi batalla, a nuestra guerra! Puede encontrar más información sobre MIR4 en el sitio web oficial.

