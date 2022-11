Comunicado de prensa de Business Wire: Wise Platform

Wise Platform acaba de presentar un nuevo servicio con la empresa líder mundial en recursos humanos y nómina, Deel. Con esta función, los clientes pueden enviar fondos a través de Deel utilizando sólo una dirección de correo electrónico y ahora tienen hasta 10 monedas nuevas en la infraestructura de pagos de Deel. De ese modo, Deel sigue simplificando aún más la nómina global para más de 10.000 de sus clientes, desde PYMES hasta empresas que cotizan en bolsa.

Hasta ahora, los clientes que utilizaban Deel en determinados mercados tenían que financiar las nóminas enviando una transferencia internacional SWIFT en dólares o euros desde su banco, lo que puede resultar caro, lento e ineficiente. También tenían que introducir una gran cantidad de información sobre los empleados para iniciar sus pagos, por ejemplo, seleccionar una moneda, agregar los detalles de la cuenta, el tipo de cuenta y la información de la dirección.

A partir de hoy, los clientes podrán enviar fondos a través de Deel con una simple dirección de correo electrónico, eliminando el 80% de estos pasos y reduciendo drásticamente el tiempo que se tarda en pagarles a los empleados. Con esta nueva función, los clientes de Deel podrán financiar los pagos utilizando 19 monedas locales a través de su cuenta Wise vinculada, lo que significa que más personas podrán cobrar en la moneda que más les convenga. A su vez, los clientes se beneficiarán de un servicio más rápido, más barato y más eficiente.

Deel es socio de Wise Platform desde 2019. Actualmente, Wise ayuda a Deel a pagarles a las personas en más de 150 países de forma rápida y cómoda. Con este último anuncio, los clientes de Deel ahora pueden pagar a sus empleados de una forma mucho más sencilla en 19 monedas.

"Gracias a la nueva función de Wise, muchos más clientes de Deel pueden utilizar su moneda local y su sistema de pago local, ampliando nuestras capacidades y llevando la experiencia de Wise a más empresas de todo el mundo. Esto implica un tremendo beneficio para nuestros clientes, que eligen Deel para que la contratación, la incorporación y la ejecución de las nóminas de los empleados en el extranjero sea un juego de niños".

"Este nuevo flujo de depósitos más ágil seguirá transformando la experiencia de la gestión de nóminas globales en beneficio de los clientes de Deel, permitiendo a los empleadores remunerar a su equipo de forma instantánea y conveniente en una moneda que les resulte útil. Este es uno de los mejores ejemplos de que si colaboramos, podemos construir un mundo de dinero sin fronteras".

Wise Platform trabaja con más de 50 bancos y empresas para integrar el poder de Wise en su infraestructura existente, lo que significa que pueden incorporar la mejor manera de enviar, recibir y gestionar el dinero a nivel internacional.

Acerca de Deel

Deel es una solución global de nóminas que ayuda a las empresas a contratar a cualquier persona, en cualquier lugar. A través de un proceso de autoservicio habilitado por la tecnología, ahora se puede contratar a profesionales independientes o empleados de tiempo completo en más de 150 países, de forma compatible y en minutos. En la actualidad, Deel presta servicio a más de 10.000 clientes, desde PyMEs hasta empresas que cotizan en bolsa.

Acerca de Wise Platform

Durante la última década, Wise (antes conocida como Transferwise) ha construido una infraestructura de pagos global que ha revolucionado la forma de mover el dinero en todo el mundo. Ahora, gracias a Wise Platform, otras empresas pueden acceder sin problemas a nuestro servicio fiable y líder en el sector. Nosotros ayudamos a nuestros socios a ofrecerles nuevos productos a sus clientes sin tener que crearlos ellos mismos y así, pueden ahorrar tiempo y dinero. Esto les permite innovar rápidamente y atender, retener y ampliar su clientela.

