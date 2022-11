Comunicado de prensa de Business Wire: Wolters Kluwer Health

Wolters Kluwer Health y NEJM Group se asociaron en forma exclusiva para garantizar que más investigadores y médicos de todo el mundo puedan acceder a la creciente familia de revistas de NEJM Group. Luego de muchos años de mutua colaboración, esta unión ampliada logra que las revistas de NEJM Group obtengan un crecimiento global sostenido a través de la plataforma Ovid® de Wolters Kluwer . Las publicaciones que se encuentran disponibles actualmente son The New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, NEJM Journal Watch,NEJM Archive y futuras revistas de NEJM Group.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221117005842/es/

Wolters Kluwer Health will serve as the exclusive digital distributor of subscriptions to the New England Journal of Medicine, NEJM Evidence, NEJM Catalyst and NEJM Journal Watch (Graphic: Business Wire)

Una distribución sin precedentes es fundamental para llegar a todo el mundo

"La misión de NEJM Group es promover en todo el mundo el conocimiento médico desde la investigación hasta la atención al paciente, estableciendo conexiones entre los desarrollos de la ciencia clínica y la práctica clínica para mejorar la calidad de la atención sanitaria y los resultados de los pacientes", dijo David Sampson, Vicepresidente de NEJM Group. "Considerando la presencia de en ventas y marketing de Wolters Kluwer, esto crea nuevas oportunidades para ampliar el alcance de nuestros contenidos, mediante el acercamiento de la cartera de productos de NEJM Group a las instituciones de todo el mundo."

Gracias a esta asociación, los suscriptores institucionales online de las revistas de NEJM Group podrán acceder al contenido de su suscripción tanto en los sitios de NEJM Group, como también en la plataforma de investigación médica de Ovid®. Con más de 150 editoriales y más de 100 áreas de especialidad, Ovid es un potente software integral de investigación que ayuda a los investigadores, bibliotecarios, médicos y otros profesionales de la salud a encontrar información médica relevante para tomar decisiones críticas, que mejoren la atención al paciente, las investigaciones en curso e impulsen nuevos descubrimientos. Con la incorporación de los títulos de NEJM Group, los usuarios de Ovid podrán buscar y acceder a la mejor investigación e información en la convergencia de la ciencia biomédica y la práctica clínica, acompañando una mejor atención al paciente y sus resultados clínicos.

"The New England Journal of Medicine es una de las revistas médicas más respetadas e impactantes del mundo, con una rica historia y la más citada a nivel internacional", dijo Vikram Savkar, Vicepresidente Senior y Director General del segmento Health Learning, Research & Practice en Wolters Kluwer. "Aprovechar la tecnología de búsqueda líder en el mercado de Ovid, junto con el alcance global de las ventas y el marketing de Wolters Kluwer, garantizará un mayor acceso a las revistas y los archivos de NEJM Group en todo el mundo. La unión de NEJM Group y Wolters Kluwer constituye un centro de investigación global para los médicos que buscan respuestas a las consultas sobre atención al paciente y los investigadores dedicados al próximo gran descubrimiento."

Esta unión constituye una asociación sólida, ya que se ha forjado a lo largo de muchos años de colaboración y con una visión compartida sobre el futuro de la atención sanitaria. Tanto NEJM Group como Wolters Kluwer mantienen los más altos estándares de tratamiento y revisión por parte de colegas de los contenidos y ambos apoyan un mayor acceso a los datos y la investigación a nivel mundial. El contenido de NEJM Group sobre asuntos de importancia para la salud pública, como el Covid-19, continuará disponible en forma gratuita.

Las siguientes publicaciones de NEJM Group serán distribuidas a las instituciones a través de Wolters Kluwer:

-- The New England Journal of Medicine, reconocida como la revista médica líder a nivel mundial, que ofrece investigación de alta calidad revisada por expertos y contenidos clínicos interactivos para médicos, educadores, investigadores y la comunidad médica de todo el mundo.

-- NEJM Evidence, que propone un tipo de investigación original e innovadora e ideas frescas y audaces en el diseño de ensayos clínicos y la toma de decisiones clínicas.

-- NEJM Catalyst Innovations in Care Delivery, una revista revisada por expertos que se focaliza en las últimas innovaciones, las grandes ideas y las soluciones prácticas, para la transformación de la asistencia sanitaria.

-- NEJM Journal Watch, ayuda a los médicos a comprender eficazmente los avances médicos para mejorar la atención al paciente y fomentar el desarrollo profesional.

Como resultado de este acuerdo de distribución, Wolters Kluwer Health Learning, Research & Practice contabilizará los ingresos por suscripción digital de NEJM Group y los costos relacionados. El acuerdo tiene un impacto positivo, aunque intangible, en los resultados consolidados del grupo Wolters Kluwer.

Acerca de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) es líder mundial en servicios de información profesional y soluciones de software para profesionales de sectores de salud, contable, jurídicos y fiscales, finanzas, auditoría, riesgos y cumplimiento normativo. Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones fundamentales todos los días, ofreciendo soluciones profesionales que combinan un profundo conocimiento del dominio con servicios y tecnología de avanzada.

En 2021, Wolters Kluwer registró 4.800 millones de euros en ingresos anuales. El grupo, con sede en Alphen aan den Rijn (Países Bajos), ofrece sus servicios a clientes en más de 180 países, realiza operaciones en más de 40 países y cuenta con aproximadamente 20.000 empleados en todo el mundo.

Wolters Kluwer proporciona tecnologías clínicas probadas y soluciones basadas en la evidencia que permiten a los médicos, pacientes, investigadores y estudiantes tomar decisiones y lograr resultados efectivos en todo el espectro de la atención sanitaria. Promovemos la eficiencia clínica, el aprendizaje y la investigación, el seguimiento y el cumplimiento clínico, así como también soluciones de datos. Para más información sobre nuestras soluciones, visite https://www.wolterskluwer.com/en/health y síganos en LinkedIn y Twitter @WKHealth.

Para más información, visite www.wolterskluwer.com, síganos en Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221117005842/es/

Contacto

Comunicaciones Josh DeStefano Director de Relaciones Públicas Wolters Kluwer +1 (781) 983-5697 joshua.destefano@wolterskluwer.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.