Comunicado de prensa de Business Wire: World View

World View, líder mundial en vuelos y exploración estratosférica, y Leo Holdings Corp. II ("Leo") (NYSE: LHC), una compañía con propósito especial de adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés) que cotiza en bolsa, anunciaron hoy que han cerrado un acuerdo definitivo de fusión, con el cual World View pasará a convertirse en una empresa con cotización en la bolsa de valores. La transacción valúa a la empresa combinada a un valor empresarial estimado de $350 millones. Al cierre de la transacción, la empresa combinada continuará operando como World View.

World View tiene planificado usar el capital para ampliar el negocio mundial de teledetección a nuevos mercados y sectores que se beneficiarán de los beneficios únicos que ofrece la teledetección a través de la estratosfera, que no son posibles de obtener con las imágenes satelitales tradicionales ni el monitoreo de aeronaves de ala fija. Además, World View también continuará desarrollando sus capacidades de próxima generación, incluidos sus negocios de turismo espacial e investigación y educación.

Generalidades de la transacción

World View, tras efectuada la transacción con Leo, puede recibir hasta $121 millones en ingresos brutos, siempre que ningún accionista elija canjear sus acciones en relación con la fusión de negocios propuesta y después de dar efecto a un financiamiento de transacción propuesto que contemplan recaudar ambas partes con ingresos objetivo de $75 millones.

Las juntas directivas de World View y Leo aprobaron la transacción por unanimidad. Asimismo, la transacción requerirá la aprobación de los accionistas de World View y los accionistas de Leo, además de estar sujeta a otras condiciones habituales de cierre. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2023.

Se proporcionará información adicional sobre la transacción propuesta, incluida una copia del acuerdo de fusión, en un Informe actual, en el Formulario 8-K, a presentar por Leo Holdings Corp. II ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), disponible en www.sec.gov.

Aspectos destacados de la inversión de World View

-- Empresa establecida que genera ingresos con sólidas asociaciones estratégicas en seguridad nacional, investigación y comercio, así como memorandos de entendimiento (MOU) vigentes.

-- Visibilidad de ingresos a cercano plazo en gran diversidad de sectores verticales.

-- Tecnología comprobada aporta valor a mercados abordables grandes y en desarrollo.

-- Tecnología y procesos amparados con patentes que ofrecen atractivas barreras a la entrada del mercado.

-- Espíritu corporativo de la "Tierra Primero", incluida la priorización del vuelo estratosférico para comprender mejor y proteger el frágil ecosistema de nuestro planeta.

-- Equipo experimentado de visionarios de clase mundial, con amplia experiencia en ejecución y conocimientos avanzados en vuelos estratosféricos y servicios de teledetección.

"El anuncio de hoy representa un hito importante en el modelo comercial de World View", comentó Ryan M. Hartman, presidente y CEO de World View. "Existimos para inspirar, crear y explorar nuevas perspectivas que nos lleven a crear un futuro mucho mejor. La fusión con Leo hace posible que escalemos nuestra experiencia demostrada y nuestra sólida base de asociaciones estratégicas para satisfacer la creciente demanda del mercado de datos y análisis de la estratosfera".

Se espera un crecimiento del mercado de detección remota a nivel mundial en $23 mil millones para fines de 2027 en una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,8 % (Hexa Research, 2019). World View considera que este crecimiento provendrá de una variedad de verticales, que incluyen a los sectores de defensa y seguridad nacional, energía y electricidad, agricultura, monitoreo del clima y otros sectores comerciales.

"En la floreciente economía estratosférica, World View ya es líder. Ya ha cosechado éxitos destacados en la misión de varios socios estratégicos clave y tecnologías críticas protegidas por patentes", señaló Lyndon Lea, presidente y CEO de Leo. "Combinamos el modelo comercial probado y la visión de futuro impulsada por la misión de World View con el conocimiento institucional del equipo Leo. Por este motivo, estamos entusiasmados y confiamos en la capacidad de World View para escalar su alcance mundial a través de sus ofertas comerciales y gubernamentales".

Cobertura de un déficit crítico en la detección remota

World View ofrece un enfoque exclusivo para la detección remota a través de globos estratosféricos, con importantes ventajas que no están disponibles a través de las fuentes tradiciones de imágenes a través de satélites y aeronaves de ala fija. Además, World View ofrece a sus clientes una resolución de imagen superior, ya que los vuelos se realizan cinco veces más cerca de la Tierra que los satélites tradicionales. Asimismo, a través de su tecnología patentada de control de altitud, World View proporciona hasta 45 días de vuelo continuo y ofrece, a la vez, una estación continua de radio pequeño que se mantiene sobre un área de interés específica durante varias semanas.

World View cuenta con sistemas de detección remota estratosférica configurables, que permiten a gobiernos, organizaciones y entidades comerciales recopilar datos y realizar análisis para cumplir con una variedad de criterios de misión. La versatilidad de las cargas útiles permite que los sistemas recopilen datos de múltiples sensores a la vez, incluidos electroópticos, infrarrojos de onda corta y media, radar, hiperespectrales, térmicos y otros.

Los datos recopilados de un vuelo de teledetección estratosférica informan acciones en una amplia gama de casos de uso que se expande rápidamente, entre los que se incluyen:

-- Comando, Control, Comunicaciones,. Computación, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (C4ISR)

-- Monitoreo de activos

-- seguimiento de la cadena de suministro

-- Inspección de líneas y canales de servicios públicos

-- Detección de metano

-- Exploración no invasiva de fuentes de energía

-- Seguimiento de incendios y tormentas

-- Investigación sobre el cambio climático

-- Monitoreo agrícola

-- Monitoreo marítimo

-- Comunicaciones

Memorandos de Entendimiento y asociaciones estratégicas clave

World View, con más de 120 vuelos estratosféricos y 10 275 000 pies verticales volados, ha brindado servicios de detección remota a organizaciones gubernamentales y comerciales líderes, incluidas la NASA, NOAA, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Sierra Nevada Corporation, Raytheon Technologies, Southwest Research Instituto y muchos otros.

World View cuenta además con varias asociaciones estratégicas activas clave y Memorandos de Entendimiento vigentes, que incluyen a Sierra Nevada Corporation, ScepterAir/ExxonMobil e Infleqtion. World View espera que estas asociaciones sean un factor de impulso para avanzar, en forma continua, en los servicios de detección remota disponibles desde la estratosfera en varios sectores clave y, así, satisfacer un déficit crítico en el análisis continuo y las imágenes espaciales existentes.

Capacidades futuras

World View, impulsada por un espíritu de exploración e innovación, continuó identificando formas novedosas de explorar y comprender mejor el planeta desde la estratosfera. Esto incluye una mejor comprensión de la estratosfera en sí misma. La estratosfera es una capa de la atmósfera en gran parte poco estudiada. Esto significa que existen importantes oportunidades para diseñar misiones especializadas de investigación y educación para científicos, educadores y estudiantes. World View está desarrollando actualmente un programa de misiones de investigación y educación más sólido para facilitar estas misiones científicas. Un ejemplo de ello es la asociación de World View con la NASA para llevar a cabo experimentos de estudiantes en la estratósfera.

Además del negocio de detección remota, en rápido crecimiento, de World View, en octubre de 2021, World View anunció su futura expansión en el negocio de la exploración y el turismo espacial. Esta unidad comercial de próxima generación se basa en la tecnología patentada, junto a la pericia y experiencia de vuelo y navegación por la estratosfera de World View. En menos de un año tras anunciar esta capacidad futura, más de 1200 participantes ya han reservado sus asientos de $50 000, lo que representa la mayor cantidad de asientos vendidos en la categoría de turismo espacial hasta la fecha.

Para obtener más información sobre la experiencia de World View como pionera en la economía estratosférica, visite worldview.space.

Asesores

Kirkland & Ellis LLP ofició de asesor legal de Leo. Guggenheim Securities ofició de asesor financiero exclusivo de World View y Cooley LLP se desempeñó como asesor legal de World View. Como parte de la transacción, Leo se asoció con New Vista Capital para sumar expertos del sector al equipo establecido de Leo, que continuará asesorando a la compañía combinada después del cierre de la transacción.

Acerca de World View

World View, fundada en 2012 y con sede en Tucso, Arizona, es una empresa líder a nivel mundial en exploración estratosférica. World View, con un historial probado de decenas de vuelos estratosféricos exitosos, es pionera en una nueva era de exploración estratosférica que llevará a la humanidad a comprender y apreciar la Tierra a nuevos niveles de inspiración. Con una visión más precisa para un futuro más brillante, World View existe para inspirar, crear y explorar nuevas perspectivas para crear un futuro mucho mejor. A través de su negocio heredado de detección remota y la obtención de imágenes Stratollite®, así como impactantes capacidades futuras con misiones de investigación e ingeniería, turismo y exploración espacial, World View está trabajando para garantizar su objetivo final: honrar el planeta para que las generaciones futuras se sientan afortunadas al llamarlo hogar. Para obtener más información, visite worldview.space.

Acerca de Leo Holdings Corp. II y Leo Holdings

Leo Holdings Corp. II, que actualmente cotiza en la Bolsa de Nueva York con el símbolo LHC, es una compañía con propósito especial de adquisición (SPAC, por sus siglas en inglés) que busca invertir en empresas de crecimiento impulsadas por el espíritu emprendedor que tengan como objetivo transformar las industrias o los modelos comerciales existentes, así como en empresas posicionadas para triunfar en la era de la información digital, en constante evolución, donde el comportamiento cambiante del consumidor crea una oportunidad para obtener ganancias extraordinarias. Leo Holdings Corp. II es parte de una iniciativa de compañía de adquisición de propósito especial, Leo Holdings. Leo Holdings fue formada por los directores de Lion Capital, dirigida por el fundador y socio gerente, Lyndon Lea. El equipo de gestión de Leo Holdings tiene una amplia experiencia en la propiedad y operación de empresas a escala mundial y cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando juntos. Para obtener más información, visite https://leoholdings.com/.

Declaración preventiva respecto a las declaraciones prospectivas

Ciertas declaraciones incluidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro bajo la Ley de Reforma estadounidense sobre Litigios de Valores Privados de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como "cree", "puede", "hará", "estima", "continúa", "anticipa", "pretender", "espera", "debería", "haría", "planifica", "predice", "potencial", "aparenta", "busca", "futuro", "perspectiva" y expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuras o que no son declaraciones de asuntos históricos. Excepto aquellas declaraciones de hechos actuales o históricos, se consideran declaraciones prospectivas a todas las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa, inclusive las relacionadas con la combinación comercial propuesta de World View con Leo (la "Combinación comercial"), la capacidad de Leo para consumar las transacciones propuestas, los beneficios anticipados de las transacciones propuestas y el desempeño financiero futuro de la compañía combinada, incluidas las proyecciones financieras, así como la estrategia de la compañía combinada, las operaciones futuras, la posición financiera estimada, el crecimiento estimado de los ingresos, las expectativas de las perspectivas, el crecimiento estimado del mercado, el tamaño y la oportunidad, el cronograma y el proceso de desarrollo estimados, las aprobaciones esperadas de reguladores y plazos, planes y objetivos de gestión relacionados, y las capacidades futuras, productos y oportunidades de mercado de World View, la capacidad para obtener y mantener relaciones estratégicas, las capacidades de teledetección y el potencial de crecimiento, y las expectativas con respecto al crecimiento de los mercados de teledetección y el turismo espacial , entre otros. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, ya sea que se identifiquen o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la gerencia de World View y Leo, y no son predicciones del desempeño real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no pretenden servir como una garantía, una seguridad, una predicción o una declaración definitiva de hecho o probabilidad, y ningún inversor debe confiar en ellas como tales. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están más allá del control de World View y Leo. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otros: la incapacidad de las partes para consumar exitosa u, oportunamente, la Combinación comercial, incluido el riesgo de que no se obtengan las aprobaciones regulatorias requeridas, se retrasen o estén sujetas a condiciones imprevistas que podrían afectar negativamente a la compañía combinada o no se obtienen los beneficios esperados de la Combinación comercial; el riesgo de que la Combinación comercial no se complete antes de la fecha límite de la Combinación comercial de Leo; el incumplimiento de los beneficios anticipados de la Combinación comercial; los riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada con respecto a World View; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pudiera dar lugar a la terminación del acuerdo de Combinación comercial definitivo; el efecto del anuncio o la tramitación de la transacción en las relaciones comerciales, los resultados operativos y el negocio en general de World View; los riesgos de que la Combinación comercial interrumpa los planes y operaciones actuales de World View; los riesgos relacionados con las necesidades de capital de World View y su capacidad para obtener financiación adecuada; el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra World View o contra Leo en relación con la combinación de negocios o cualquier acuerdo relacionado; la capacidad de mantener la cotización de los valores de Leo en una bolsa de valores nacional; los cambios en las condiciones comerciales, financieras, políticas y legales nacionales y extranjeras, y cambios en la estructura de capital combinada; la capacidad de implementar planes de negocios, pronósticos y otras expectativas después de completar la Combinación comercial, e identificar y materializar oportunidades adicionales; los riesgos relacionados con el lanzamiento del negocio de World View y el momento de los hitos comerciales esperados; los efectos de la competencia en el negocio de World View; los riesgos de operar y gestionar eficazmente el crecimiento en condiciones macroeconómicas cambiantes e inciertas, como alta inflación y entornos recesivos; los riesgos para el negocio de World View si los procesos internos y los sistemas de tecnología de la información no se mantienen adecuadamente; los riesgos asociados con la dependencia operativa de World View de contratistas independientes y terceros; los riesgos asociados con la dependencia de World View de ciertos proveedores, incluidas las recientes ralentizaciones e interrupciones de la cadena de suministro global; los riesgos e incertidumbres relacionados con las operaciones internacionales de World View, incluidas posibles restricciones a las inversiones transfronterizas que podrían dañar la posición financiera de World View; la capacidad para lograr mejores márgenes y rentabilidad; los riesgos continuos relacionados con la pandemia de COVID 19; y riesgos asociados con la capacidad de World View para desarrollar sus productos y lograr aprobaciones regulatorias o hitos en los plazos esperados o en absoluto. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Considere detenidamente los factores anteriores y los demás riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de riesgo" del prospecto final de la declaración de registro de Leo en el formulario S-1, con sus enmiendas (archivo n.° 333-249676), la declaración de registro en el formulario S-4 que debe presentar Leo ante la SEC y otros documentos presentados o que Leo pueda presentar periódicamente ante la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Si cualquiera de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Pueden existir otros riesgos que Leo o World View actualmente no conocen o que Leo o World View actualmente creen que son irrelevantes que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, los planes o pronósticos de eventos y puntos de vista futuros de Leo y World View a la fecha de este comunicado de prensa. Leo y World View anticipan que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de Leo y World View cambien. Sin embargo, aunque Leo y World View pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Leo y World View renuncian específicamente a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en estas declaraciones prospectivas como representativas de las evaluaciones de Leo y World View a partir de cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. Cierta información de datos de mercado en este comunicado de prensa se basa en las estimaciones de la gerencia de World View y Leo. World View y Leo obtuvieron los datos de la industria, el mercado y la posición competitiva utilizados en este comunicado de prensa a partir de estimaciones e investigaciones internas, así como de publicaciones e investigaciones de la industria, encuestas y estudios realizados por terceros. World View y Leo creen que sus estimaciones son precisas a la fecha de este comunicado de prensa. Sin embargo, esta información puede resultar inexacta debido al método por el cual World View o Leo obtuvieron algunos de los datos para sus estimaciones o porque esta información no siempre se puede verificar debido a los límites en la disponibilidad y confiabilidad de los datos sin procesar, la naturaleza voluntaria del proceso de recopilación de datos.

Información importante

Leo tiene la intención de presentar ante la SEC una Declaración de registro en el Formulario S-4 (enmendado o complementado, la "Declaración de registro"), que incluirá una declaración de poder/prospecto preliminar de Leo, que será tanto la declaración de poder que se distribuirá a los tenedores de acciones ordinarias de Leo en relación con la solicitud de representación para el voto por parte de los accionistas de Leo con respecto a la Combinación comercial propuesta y asuntos relacionados, tal como se describe en la Declaración de registro, así como el prospecto relacionado con la oferta y venta de los valores que se emitirán en la Combinación de Negocios. Una vez que la Declaración de registro se declare efectiva, Leo enviará por correo una declaración de poder/prospecto definitivo y otros documentos relevantes a sus accionistas. Se recomienda a los accionistas de Leo y a otras personas interesadas que lean, cuando estén disponibles, el prospecto/la declaración de poder preliminar y las enmiendas pertinentes, y el prospecto/la declaración de poder definitiva en relación con la solicitud de poderes de Leo para su junta de accionistas, a llevarse a cabo para aprobar la Combinación comercial y asuntos relacionados, dado que la declaración de poder/el prospecto contendrá información importante sobre Leo y World View y la combinación comercial propuesta.

La declaración de poder/el prospecto definitivo se enviará por correo a los accionistas de Leo a partir de una fecha de registro que se establecerá para la votación sobre la combinación de negocios propuesta y asuntos relacionados. Los accionistas pueden obtener copias de la declaración de poder/el prospecto, cuando estén disponibles, sin cargo, en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o bien, mediante solicitud a: Leo Holdings Corp. II, 21 Grosvenor Pl, London SW1X 7HF, Reino Unido; o por correo a brown@leo.holdings.

Participantes en la solicitud

Este comunicado de prensa no es una solicitud de representación de ningún inversionista o tenedor de valores. Sin embargo, se puede considerar que Leo, World View y Leo Investors II Limited Partnership y sus respectivos directores, funcionarios y otros miembros de la gerencia y empleados participan en la solicitud de representación de los accionistas de Leo con respecto a la combinación de negocios propuesta y asuntos relacionados. Los inversionistas y los tenedores de valores pueden obtener información más detallada sobre los nombres, las afiliaciones y los intereses de los directores y funcionarios de Leo y World View en la declaración de poder/el prospecto relacionado con la combinación comercial propuesta cuando se presente ante la SEC. Estos documentos pueden obtenerse gratuitamente de las fuentes indicadas anteriormente.

Sin oferta ni solicitud

Este comunicado de prensa es solo para fines informativos y no pretende ni constituye una oferta de venta, la solicitud de una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra o suscripción de valores, o una solicitud de cualquier voto de aprobación. Asimismo, no habrá ninguna venta, emisión o transferencia de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, y sus enmiendas, y de otra manera de conformidad con la ley aplicable.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

