Comunicado de prensa de Business Wire: World View

World View, la empresa líder en exploración estratosférica y turismo espacial, anunció hoy una colaboración con el dúo ganador de un Grammy, The Chainsmokers. El dúo actuará en un vuelo de turismo espacial de World View, convirtiéndose así en los primeros artistas musicales que actúen en los confines del espacio.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220720005259/es/

(Photo: Business Wire)

"Siempre hemos soñado con ir al espacio y estamos encantados de colaborar con World View para vivir esta aventura y esta experiencia", afirmaron The Chainsmokers. "Sabemos que las vistas tanto de la Tierra como del espacio serán increíbles e inspiradoras, y esperamos aprovechar este vuelo para impulsar la creatividad en futuros proyectos".

Con el lanzamiento de los vuelos comerciales de turismo espacial en 2024, The Chainsmokers serán uno de los primeros exploradores en experimentar el viaje estratosférico. The Chainsmokers grabarán una actuación desde el interior de la cápsula World View, ofreciendo a los espectadores la posibilidad de experimentar de primera mano la música y el viaje de los artistas al espacio. Próximamente se publicará más información sobre la actuación y la grabación.

"Nos emociona mucho contar con los artistas con mayor éxito en ventas, The Chainsmokers, en este inspirador viaje en uno de nuestros vuelos", dijo Ryan Hartman, director ejecutivo de World View. "Uno de nuestros objetivos es hacer que el turismo espacial sea más accesible para personas de todos los ámbitos, incluidos los artistas, que sabemos que pueden contar historias impactantes tras ver la maravilla de la Tierra y el espacio. World View se enorgullece de ser la primera empresa de turismo espacial que ofrece esta experiencia a los artistas musicales".

Misión de World View: Redescubrir la Tierra

A diferencia de cualquier otra empresa de turismo espacial, los vuelos de World View se originarán en las Siete Maravillas del Mundo, Stratospheric Edition?, incluido el Gran Cañón, la Gran Barrera de Coral, el Serengeti, la Aurora Boreal, la Amazonia, las Pirámides de Giza y la Gran Muralla China, proporcionando a los exploradores la oportunidad de experimentar las maravillas naturales y artificiales desde la tierra y al borde del espacio.

Los vuelos cuestan 50 000 USD, con un depósito inicial de 500 USD para reservar un asiento. Ocho exploradores de World View y dos miembros de la tripulación serán elevados en un globo estratosférico de presión cero y una cápsula espacial presurizada a 100 000 pies de altura, casi 23 millas dentro de la estratósfera, para vivir una experiencia transformadora que durará de seis a ocho horas. Los exploradores despegarán antes del amanecer para ver la salida del sol sobre la Tierra, contemplar la curvatura del planeta y experimentar la oscuridad del espacio. Verán un mundo sin fronteras, sin razas, y experimentarán y se sumergirán plenamente en la belleza, la fragilidad, la historia y la importancia de las zonas que rodean cada lugar y de la propia Tierra.

Para obtener más información o para reservar un asiento, visite worldview.space.

ACERCA DE WORLD VIEW

World View es la empresa líder en exploración estratosférica con la misión de inspirar a la comunidad mundial a redescubrir la Tierra. Tanto a través de su legado de imágenes Stratollite como de los negocios de turismo y exploración espacial recientemente lanzados, World View está trabajando para asegurar su objetivo final: honrar al planeta para que las generaciones futuras se sientan bendecidas de llamarlo hogar. Para obtener más información, visite worldview.space.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220720005259/es/

Contacto

Jordan Rogers Jack Taylor PR 816-868-5229 worldview@jacktaylorpr.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.