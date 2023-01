Comunicado de prensa de Business Wire: Xpansiv

Xpansiv, el principal proveedor de infraestructuras para los mercados medioambientales, acaba de anunciar la finalización de la adquisición de Evolution Markets Inc., proveedor de referencia de servicios de transacción y asesoramiento en los mercados mundiales del carbono, las energías renovables y la transición energética. La fusión de ambas empresas ampliará la oferta de servicios y las capacidades de desarrollo de productos de Xpansiv para ayudar a potenciar la transición energética. La adquisición también reforzará los servicios a los clientes de Evolution Markets a través de su integración con la infraestructura tecnológica, el mercado y las plataformas de datos de Xpansiv.

"Evolution Markets y Xpansiv son dos líderes que comparten una visión común de allanar el camino hacia una transición energética exitosa mediante el poder de los mercados globales", afirmó Evan Ard, director ejecutivo de Evolution Markets. "Dado que nuestros clientes gestionan el riesgo en los mercados de la energía y medioambientales globales, estamos ansiosos por aprovechar las capacidades de ambas organizaciones para mejorar sus resultados generales".

Además, Xpansiv anunció que había completado un aumento de capital de 125 millones de dólares destinado a impulsar el crecimiento continuo de las ofertas de servicios de Xpansiv y las plataformas tecnológicas de la empresa. Este aumento está vinculado a la reciente ampliación de capital de 400 millones de dólares liderada por Blackstone Energy Partners, que se cerró en agosto de 2022. Los nuevos inversores estratégicos Bank of America y Goldman Sachs participaron en la ampliación.

"La sostenibilidad está presente en los debates de los órganos directivos y con los inversores. Una tecnología sólida, datos fidedignos y mercados de contado accesibles son cruciales para promover la liquidez y el crecimiento a gran escala del comercio voluntario de carbono y materias primas medioambientales. Bank of America apoya la innovación en estos mercados en plena evolución", afirmó Jim DeMare, presidente de Mercados Globales de Bank of America.

"El desarrollo de una infraestructura sólida y transparente para los mercados medioambientales es fundamental para impulsar la transición energética y una descarbonización más amplia", declaró Patrick Street, responsable de Global Markets Net Zero Solutions de Goldman Sachs. "Apoyamos el esfuerzo de Xpansiv por desarrollar una infraestructura de mercado y servicios de asesoramiento comercial que permitan ofrecer soluciones medioambientales perfectamente integradas a las empresas de todo el mundo".

"Evolution Markets aporta un equipo de profesionales de primera línea con el mismo nivel de enfoque y dedicación para hacer posible la transición energética y ofrecer éxitos a los clientes por los que nos esforzamos cada día. Estamos encantados de trabajar con ellos y con nuestros clientes para construir el futuro de los mercados medioambientales", comentó John Melby, director ejecutivo de Xpansiv. "Nuestra estrategia disciplinada en materia de adquisiciones se hace realidad gracias al respaldo de inversores estratégicos de primer nivel, que comparten nuestro convencimiento del importante papel que desempeñan los mercados medioambientales a la hora de abordar la crisis climática".

La cartera de más de 2000 clientes de Evolution Markets en todo el mundo, incluidas muchas de las mayores empresas energéticas, corporaciones, servicios públicos e instituciones financieras del mundo, tendrá acceso a servicios de mercado integrados que incluyen la intermediación de mercado, el asesoramiento sobre cero emisiones netas, transacciones estructuradas y gestionadas, acceso a plataformas de negociación y gestión de carteras. Evolution Markets opera como filial de propiedad exclusiva de Xpansiv.

Antes del cierre de la transacción se obtuvieron todas las correspondientes aprobaciones regulatorias. La adquisición de Evolution Markets sigue a la de APX, el proveedor líder de infraestructuras de registro en los mercados medioambientales, de la energía y la electricidad, en agosto de 2022.

Venable LLP fue el asesor jurídico de Xpansiv en la adquisición. Evolution Markets contó para la transacción con el asesoramiento de JMP Securities, a Citizens Company, que fue el único asesor financiero, y Stroock & Stroock & Lavan LLP que actuó como asesor jurídico.

Perella Weinberg Partners LP desempeñó la función de asesor financiero, y Morrison & Foerster LLP y Clifford Chance LLP actuaron como asesores jurídicos de Xpansiv en la ampliación de capital.

Nota para los editores: Además de Blackstone Energy Partners, entre los inversores actuales de Xpansiv se encuentran BP Ventures, S&P Global Ventures, Aware Super, Atlas Merchant Capital, Vitruvian Partners y otros destacados inversores mundiales.

# # #

Acerca de Xpansiv

Xpansiv suministra la infraestructura de mercado necesaria para acelerar la transición energética mundial. Las principales unidades de negocio de la empresa son CBL, la mayor bolsa al contado de materias primas medioambientales, incluidos créditos de carbono y certificados de energías renovables; SRECTrade, una de las mayores empresas de transacciones y gestión del mercado de la energía solar renovable; APX, el principal proveedor de infraestructura de registro para los mercados de la energía, la electricidad y el medioambiente; y H2OX, una bolsa al contado líder en asignaciones de agua australiana. Xpansiv también ofrece datos de mercado históricos y al cierre de la jornada, y gestiona el principal sistema de gestión de carteras multirregistro para materias primas medioambientales. Xpansiv.com

Acerca de Evolution Markets

Evolution Markets Inc. presta servicios financieros estratégicos y servicios de asesoramiento y transacciones líderes en el sector a los participantes en los mercados mundiales del medioambiente y la energía. Fundada en 2000, la empresa se ha convertido en líder de los mercados ecológicos, aprovechando su experiencia y conocimientos sin competencia en nombre de los participantes en los mercados mundiales del carbono, las emisiones, las energías renovables y la energía extrabursátil, el gas natural, el petróleo, el combustible nuclear y los biocombustibles. Entre otros servicios de mercado que presta la empresa se incluyen el asesoramiento sobre cero emisiones netas, transacciones estructuradas, y datos y análisis. Con sede en White Plains, Nueva York, Evolution Markets atiende a clientes de seis continentes desde sus oficinas de Houston, Londres, Niza y Nueva York. www.evomarkets.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005453/es/

Contacto

Peter Burton, Xpansiv pr@xpansiv.com

Charlie Morrow y Taylor Fenske, Cognito Media xpansiv@cognitomedia.com

Jessica Roemer, Evolution Markets jroemer@evomarkets.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.