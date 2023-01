Comunicado de prensa de Business Wire: Zayed Sustainability Prize

El Premio Zayed a la Sostenibilidad, el galardón humanitario y de sostenibilidad pionero en los EAU, dio ayer la bienvenida a dignatarios gubernamentales, líderes empresariales, jóvenes, medios de comunicación internacionales y activistas medioambientales en el Foro Inaugural del Premio Zayed a la Sostenibilidad en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi 2023.

Adrian Grenier, environmental activist and actor speaks during the Zayed Sustainability Prize Forum in Abu Dhabi, UAE (Photo: AETOSWire)

Bajo el lema 'Raising Ambition, Progressing Inclusivity', las conversaciones de alto nivel y las mesas redondas pusieron de relieve las importantes medidas adoptadas por las múltiples partes interesadas para aportar soluciones prácticas a los retos del clima y la sostenibilidad.

Los oradores expusieron los múltiples beneficios sociales, económicos y medioambientales que se están obteniendo gracias a esta iniciativa, que permite un cambio positivo para las comunidades vulnerables, a menudo situadas en el Sur Global.

En una charla con Eleni Giokis, presentadora y corresponsal de CNN, Adrian Grenier, activista medioambiental y actor de cine estadounidense, relató con pasión su profundo compromiso con la inversión de impacto para crear un cambio positivo en el mundo.

Grenier afirmó que es un ecologista convencido, y que es importante que todos se den cuenta de su conexión inherente con la tierra y devuelvan algo a la naturaleza.

"Ser actor, aprenderme mis líneas, es la parte fácil", afirmó. "Lo más difícil es encontrar la conexión con la Tierra y el equilibrio. Estoy aprendiendo cada día y he descubierto un nuevo aprecio por quienes tienen la habilidad y el compromiso de enfrentarse a los retos cada vez mayores del medio ambiente".

Grenier añadió: "En un momento de nuestra evolución, nos separamos de la naturaleza y nos creímos la idea de que la controlamos. Mi proceso consiste en escuchar la sabiduría diseñada en la naturaleza y su capacidad para crear estabilidad y resiliencia. Debemos honrar y respetar el modo en que está diseñada la naturaleza, no imponer nuestra voluntad".

Grenier expresó su deseo de asistir a la COP28 en los EAU. "Es imperativo que los líderes mundiales se reúnan y empiecen a remar en la misma dirección y busquen la estrella polar de un medio ambiente neutro en carbono. Lo que me entusiasma es ver cómo se ponen en práctica las ideas. Espero que las personas que están marcando la diferencia puedan formar parte de la conversación".

En la primera mesa redonda del Foro, titulada 'Shaping Sustainable Communities' (Forjar comunidades sostenibles), los ponentes compartieron ejemplos y experiencias de sus respectivas organizaciones sobre cómo el despliegue de soluciones sostenibles en diversos sectores ha creado un impacto duradero. Hablaron de la importancia de la colaboración intersectorial y la acción unificada para garantizar que nadie se quede atrás a medida que avanzamos en la década de acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Compartieron diversas perspectivas Satya Tripathi, secretario general de la Alianza Global por un Planeta Sostenible; Tala Al Ramahi, directora de Reaching Last Mile; y Kristina Skierka, directora general de Power for All. El panel fue moderado por Jim Stenman, periodista de Reuters.

Satya Tripathi destacó la necesidad de capacitar a las comunidades locales mediante una agricultura sostenible: "Hay mil millones de personas empleadas en la agricultura. Con una familia media de cuatro miembros, esto supone el 50 % de la población mundial. Si arreglamos nuestros sistemas alimentarios, solucionaremos el problema climático. Tenemos que ir allí donde está la gente, cuya vida cambiará, y a medida que cambie, cambiará y transformará el mundo".

El segundo panel, titulado 'Bridging the Gap' (Cerrar la brecha), debatió sobre la necesidad de que las instituciones financieras tradicionales den prioridad a carteras de inversión más sostenibles, respetuosas con el clima y con impacto social para seguir el ritmo de los objetivos de las agendas de Desarrollo Sostenible 2030 y del Clima 2050.

El debate, moderado por Eleni Giokis, contó con la presencia de Swapna Gupta, socia de Avaana Capital, y Jerome Ponrouch, responsable de Compromiso de la empresa y sostenibilidad, Oriente Medio y África, de BNP Paribas.

Destacando las oportunidades de que disponen los jóvenes para innovar de cara al futuro, la sesión 'Voices of Youth' (Voces de los jóvenes) del Foro contó con la participación de dos antiguos ganadores de la Global High School: Toby Thorpe, teniente de alcalde de Huon Valley (Tasmania), y Jackline Wambua, estudiante de la Universidad de Stanford.

Thorpe afirmó que el Premio lo había inspirado para emprender acciones positivas. "La sostenibilidad es una oportunidad, y mi generación tiene la posibilidad de cambiar el mundo mediante soluciones que tengan impacto. La importancia de la empatía está subestimada. Progresamos cuando trabajamos juntos, y no podemos tener impacto a menos que establezcamos conexiones genuinas".

Toby afirmó que lo más importante para él de la ADSW 2023 es el comentario de Su Excelencia el Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de industria y tecnología avanzada de los EAU y director general del Premio Zayed a la Sostenibilidad: 'next never stops' (el futuro nunca se detiene).

"La semana que viene presentaré la primera moción sobre el clima en el Consejo de Huon Valley para garantizar que mi comunidad local esté a la vanguardia de las soluciones sostenibles y que la sostenibilidad esté en el centro de las actividades de nuestro Consejo. Espero inspirar a las generaciones futuras inspirándome en el legado del difunto jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan en toda Tasmania y en toda Australia".

Jackline Wambua expresó que ganar el Premio le había enseñado el poder de la educación transformadora y de la escucha.

"El Premio ha sido clave en mi trayectoria educativa. Me ha enseñado el poder de una educación transformadora. Estamos en la Tierra demasiado tiempo, así que con este tiempo, más vale que creemos un cambio transformador para la próxima generación. Y me ha enseñado la importancia de las conexiones humanas y de centrar a cada ser humano en cada solución que hacemos". Instó a todos a adoptar el espíritu de Sawa Bona: 'Yo te respeto, yo te valoro. Eres importante para mí', para que podamos transformar ideas brillantes en soluciones tangibles.

El último panel del Foro, titulado 'Impact Through Innovation' (Impacto a través de la innovación), debatió cómo las organizaciones pueden mejorar el acceso a servicios esenciales como la salud, el agua y la energía, incluso en comunidades remotas y vulnerables, mediante avances técnicos y modelos de prestación mejorados.

Jim Stenman, de Reuters, dirigió el debate con Nicole Iseppi, directora general de Global Energy Innovation, Bezos Earth Fund; David Pong, consejero delegado, Wateroam; y Guillermo Pepe, fundador y consejero delegado, Mamotest.

Nicole Iseppi habló del papel crucial de la colaboración para apoyar el despliegue de innovaciones en el mundo en desarrollo: "Nos estamos reuniendo y pensando en cómo cambiar los modelos de negocio y conseguir una mayor ejecución a través de la innovación, especialmente dirigiéndonos al mundo en desarrollo, a través de tecnologías como las redes metropolitanas y la energía renovable distribuida, y cómo podemos reducir el coste de las energías renovables para África, de modo que puedan aumentar su desarrollo".

El Premio Zayed a la Sostenibilidad es el premio mundial pionero en sostenibilidad de los EAU y un tributo al legado del difunto padre fundador de los EAU, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Establecido en 2008, el Premio a la Sostenibilidad Zayed tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible y la acción humanitaria al reconocer y recompensar a las pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias que brindan soluciones impactantes, innovadoras e inspiradoras en las categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Escuelas Secundarias Globales. A través de sus 96 ganadores, el Premio ha tenido un impacto positivo en la vida de más de 378 millones de personas en todo el mundo.

