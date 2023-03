Comunicado de prensa de Business Wire: BeagleBoard.org

La Fundación BeagleBoard.org® anuncia hoy la disponibilidad mundial de BeaglePlay®, la plataforma de trabajo de código abierto más adaptable del mercado. Desarrollada sobre nuestro enfoque Linux de código abierto comprobado, BeaglePlay® cuenta con un conjunto de características que incluyen conectividad inalámbrica y por cable integrada y capacidad para conectarse a una amplia gama de sensores y sistemas de prototipado con miles de opciones, así como un gran rendimiento de interfaces y procesamiento de respaldo.

Puede conocer más detalles en www.beagleplay.org.

Valiéndose del procesador AM625 de Texas Instruments, con cuatro núcleos Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, subsistemas de microcontroladores de baja latencia, una MCU inalámbrica dedicada SimpleLink? CC1352P7 sub-1 GHz y 2.4 GHz de Texas Instruments, y un módulo WiLink? WL1807MOD Wi-Fi® de Texas Instruments, los usuarios nuevos y experimentados pueden acceder a una amplia variedad de bibliotecas de aplicaciones y ejemplos desde Linux, Zephyr, MicroPython y muchos otros marcos de código abierto para añadir un sinfín de sensores, accionadores, indicadores y nuevas opciones de conectividad.

El software de BeaglePlay® incluye una imagen personalizada de BeagleBoard.org® Debian Linux con escritorio preinstalado, además de características como el punto de acceso Wi-Fi® y la puerta de enlace BeagleConnect®, que permiten opciones de desarrollo rápidas y flexibles.

Desarrolle la más amplia gama de aplicaciones de trabajo, lo que incluye:

-- Interfaz hombre-máquina (HMI) industrial

-- Automatización de puntos de venta y comercios minoristas

-- Sistemas de nubes de puntos 3D

-- Análisis de visión

-- Infraestructura de vehículos y drones

-- Sistemas de video 3D reconfigurables

-- Equipos médicos

-- Edificios inteligentes y Edge AI

-- Infraestructura distribuida web3

El conjunto de funciones de BeaglePlay® permite la conectividad con la más amplia selección de sensores y sistemas de creación de prototipos, así como interfaces con alto rendimiento de memoria y procesamiento en una solución de bajo costo:

Capacidad de ampliación

-- Cabezal MikroBus que da acceso a cientos de sensores de clic y accionadores existentes

-- Conector Grove, de SEEED Studio, un ecosistema de creación de prototipos completo y estandarizado

-- La interfaz SparkFun QWIIC Connect proporciona acceso a sensores, monitores LCD, relés y mucho más

Memoria

-- 2GB (1Gbx16) 1600MHz 3200 Mbps DDR4

-- Flash eMMC 16GB con interfaz de alta velocidad

-- Ranura para tarjeta MicroSD

Interfaces

-- Wi-Fi®/2.4G, MIMO/5G, SISO a través del módulo TI WiLink? 8 WL1807

-- Bluetooth® de baja energía (BLE)/SubG a través de TI CC1352P7 M4+M0 con firmware BeagleConnect®

-- Interfaz HS-USB Tipo-C para entrada de alimentación y datos

-- Interfaz HS-USB Tipo-A

-- Gigabit Ethernet con RJ45

-- Ethernet de par aislado (SPE) de 10 Mbit y alimentación a través de la línea de datos (PoDL) 5V/250mA con RJ11

Conectores de pantalla y cámara

-- HDMI Tipo-A compatible hasta Full-HD/1080P con RGB de 24 bits

-- Conector para cámara FPC MIPI CSI de 4 carriles y 22 pines

-- Interfaz para pantalla OLDI (LVDS) FPC de 40 pines

Interfaces de usuario

-- 1* botón programable por el usuario, 1* botón de reinicio, 1* botón de encendido

-- 1* LED de encendido, 5* LED de usuario

-- 4* conectores de antena U.FL

-- 2* pads TAG-CONNECT JTAG de 10 pines para conexión de depuración

-- Circuito de reloj en tiempo real (RTC) con batería tipo moneda de respaldo

Subsistema de procesador AM6254 de cuatro núcleos Arm® Cortex®-A53 de 64 bits, 1.4 GHz que incluye lo siguiente:

-- Clúster Cortex-A53® de cuatro núcleos con Caché compartida L2 de 512 KB Cada núcleo con 32 KB de L1 DCache y 32 KB de L1 ICache

-- Arm® Cortex®-M4F de núcleo único hasta 400 MHz

-- Arm® Cortex®-R5F de núcleo único

-- GPU 3D; hasta 2048x1080 @60fps, OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

-- Subsistema de unidad de tiempo real programable PRUSS de doble núcleo que ejecuta a 333 MHz Fuertemente integrado y con un control de baja latencia de los pines de E/S Acceso a BeagleBoard.org y otras bibliotecas de software de la comunidad

"BeaglePlay®es una emocionante incorporación a la familia BeagleBoard.org®y permitirá crear prototipos de miles de aplicaciones más rápido que nunca", expresó Christine Long, directora general de la Fundación BeagleBoard.org®. "Con este precio tan competitivo y esta facilidad de uso, el trabajo de los desarrolladores se convierte en un juego".

Para acceder a más información y a enlaces de distribuidores para la compra, visite https://beagleplay.org.

