Con jonrones de Stanton y Buxton, la Liga Americana vence a la Nacional 3x2 en Juego de Estrellas

Con jonrones de los toleteros Giancarlo Stanton (Yankees) y Byron Buxton (Mellizos), así como con cierre espectacular del dominicano Emmanuel Clase (Guardianes), la Liga Americana venció 3x2 este martes a la Nacional en el Juego de Estrellas celebrado en el Dodgers Stadium de Los Angeles.

Desde 1933, cuando el clásico de media temporada se celebró por primera vez, la Liga Americana tiene el dominio histórico con 47-43 con dos empates.

El MVP del partido fue el artillero Stanton, quien conectó el bambinazo de la victoria con un hombre en base en el cuarto inning. Stanton lleva 24 vuelacercas en la primera parte de la temporada.

"Golpear uno ahí fuera (jonrón) es increíble", dijo Stanton, quien contó con la presencia de amigos y familiares que incluía al hombre que le enseñó a amar el juego, su padre, Mike.

"My Pops me llevó a mi primer juego de los Dodgers, me mostró cuánto amor por este juego y ahora estamos aquí", señaló Stanton, cinco veces All-Star, mientras aceptaba el trofeo de MVP. "Así que es simplemente increíble".

La victoria fue para el dominicano Framber Valez (Astros; 1-0), el revés para Tony Gonsolín (Dodgers; 0-1) y el salvamento para el quisqueyano Emmanuel Clase (Guardianes; 1).

La Liga Americana lleva nueve triunfo seguidos en los últimos 11 encuentros, ya que en el 2020 no se efectuaron por la pandemia del coronavirus.

La última vez que la Nacional ganó el partido galáctico fue en el 2012 en el Kauffman Stadium de Kansas City 8x0.

El venezolano Ronald Acuña (Bravos) abrió el marcador en el mismo primer inning por la Nacional al embasarse por un doblete y anotar después por sencillo remolcador de Mookie Betts (Dodgers).

Acto seguido, el artillero Paul Goldshmidt (Cardenales) jonroneó en solitario para poner al Viejo Circuito´ arriba 2x0. Bombazo que le conectó al abridor Shane McClanahan (Rays).

La Liga Americana conectó su segundo imparable en el cuarto mediante una línea al jardín central del dominicano José Ramírez (Guadianes) frente a Tony Gonsolin (Dodgers), quien tras el out del quisqueyano Vladimir Gurrero (Azulejos) soportó bambinazo de Stanton (Yankees) y la LA empató el partido a dos carreras.

Un lanzamiento después el toletero Buxton (Mellizos) sonó otro toletezo de cuatro esquinas y el Nuevo Circuito se fue arriba 3x2, marcador que sentenció el partido a la larga.

El derecho Paul Blackburn (Atléticos) se hizo cargo de la lomita en el cuarto y permitió que se embasara Wilson Contrera (Cachorros) pero dominó al dominicano Albert Pujols, un 11 veces All-Star y futuro miembro del Salón de la Fama.

Otro futuro Salón Fama, el venezolano Miguel Cabrera (Tigres), también hizo su aparición en el quinto pero fue dominado por el lanzador dominicano Luis Castillo (Rojos) con machucón por el cuadro.

En el séptimo, el mexicano José Treviño (Yankees) le dio hit por primera a Devin Williams (Cerveceros), pero éste dominó después consecutivamente al cubano J.D. Martínez (Medias Rojas) y el jardinero Kyle Tucker (Astros).

El venezolano Luis Arráez (Mellizos) abrió el octavo con lineazo por segunda frente a Ryan Hasley (Cardenales), quien le tiró tres lanzamientos por encima de las 100 millas. Acto seguido ponchó a Andrew Benintendi (Reales) y obligó con elevado al novato quisqueyano Julio Rodríguez (Marineros).

Luego de seis ceros seguidos, la Nacional amenazó en el octavo cuando Austin Riley (Bravos) le dio hit a Clay Holmes (Yankees), pero C.J. Cron roleteó por tercera y forzó un out en segunda.

Dansby Swanson, el torpedero de los campeones Bravos, cedió en elevado al jardín central y Travis d´Arnaud se enfrentó al relevista australiano Liam Hendricks (Medias Blancas) y salió con otro elevado.

El taponero dominicano Emmanuel Clase (Guardianes) se encargó de cerrar el noveno por la vía del ponche a Garrett Cooper (Marlins), Kyle Schwarber (Filis) y Jake Cronenworth (Padres).

