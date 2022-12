Congreso de Perú aprueba debatir nuevamente destitución de Castillo

El Congreso de Perú aprobó este jueves debatir una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, la tercera en los 16 meses que lleva en el poder, por "incapacidad moral" para ejercer el cargo.

"Ha sido admitida [a debate] la moción", anunció el jefe del Congreso, José Williams, luego de que la iniciativa fuera aprobada por 73 votos, 32 en contra y 6 abstenciones.

En la sesión participaron 109 de un total de 130 legisladores. Se requería un mínimo de 52 votos para que la moción sea admitida a debate, según el reglamento del Congreso del Perú.

Williams propuso que el plenario decida la suerte de Castillo el próximo miércoles 7 de diciembre en una sesión programada para las 15H00 locales (20H00 GMT).

"Queremos devolver la democracia con la vacancia, es el primer paso de cara a un adelanto de elecciones y tiene un espíritu de control político", dijo el legislador Edward Málaga, impulsor de la moción durante su intervención en el pleno del Congreso.

"Proponemos la vacancia de la Presidencia de la República, ocupada por José Pedro Castillo Terrones por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral", dice el texto de la moción que busca removerlo del cargo para el cual fue elegido hasta julio de 2026.

Los legisladores que votaron a favor pertenecen en su mayoría a los partidos derechistas Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y Acción Popular y Alianza para el Progreso (centroderecha).

Los 32 votos en contra provienen del bloque parlamentario de izquierda.

"Me opongo rotundamente a esta moción de vacancia porque no aporta nada (...) Hoy tendrán una victoria pírrica, pero al final no va ser aprobada esta moción de vacancia" cuando se vote la semana entrante, dijo el parlamentario Alex Flores, del izquierdista Perú Libre.

Para remover a un presidente la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de que no dispone la oposición.

Esta es la tercera moción para destituir a Castillo. En marzo pasado, la anterior alcanzó solo 55 votos. La primera moción, que se remonta a diciembre de 2021, no llegó a ser debatida por el pleno del Congreso.

Similares mociones condujeron a las caídas de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.

El nuevo pedido surge en momentos de creciente tensión entre el Ejecutivo izquierdista y Legislativo, controlado por la derecha.

Castillo denunció en octubre "un golpe parlamentario en marcha" y pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mientras que el jefe del Congreso, José Williams, acusó al presidente de querer disolver el Parlamento.

Horas antes desde Washington, el grupo de alto nivel de la OEA que evalúa la crisis peruana recomendó "una tregua política" en el país mientras se busca "encauzar un diálogo formal" en la sociedad para alcanzar una salida a la pugna entre Ejecutivo y Legislativo.

Ese diálogo podría contar con el apoyo de "un tercero" o de "organizaciones internacionales".

La misión de la OEA considera asimismo importante que en el marco "del diálogo nacional" se aborde el racismo y la discriminación y llama a "ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial".

Estas recomendaciones se analizarán en un próximo Consejo Permanente para votar una resolución sobre una "tregua de cien días", afirmó por su parte el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "consciente de que es el comienzo de un trabajo".

Por eso, dice, las partes políticas en Perú "deberían abstenerse de innovar" y realizar actos que afecten a "la institucionalidad actual".

Castillo reaccionó favorablemente resaltando que las recomendaciones prueban que su gobierno es víctima de una campaña desestabilizadora desde el Congreso.

"El Grupo de Alto Nivel de la @OEA_oficial ha ratificado que mi gobierno viene recibiendo ataques desestabilizadores por un grupo político que hasta hoy desconoce el voto popular y pretende vulnerarlo", tuiteó el presidente.

La presión se elevó también el mes pasado luego que el Congreso empezó a evaluar una denuncia de la fiscalía contra Castillo, a quien investiga por supuesta corrupción y pide separarlo temporalmente del cargo.

Maestro rural de 53 años y líder sindical del magisterio, Castillo dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.

El presidente peruano acumula seis indagaciones fiscales en su contra desde que asumió el poder en julio de 2021.

Desde su llegada al poder, ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia que ya intentó destituirlo en dos ocasiones.

