Conservadores están divididos sobre el cambio climático en su gran convención de EEUU

Conservadores de Estados Unidos reunidos en una gran convención están divididos respecto a temas climáticos tan básicos como si el dióxido de carbono es bueno para el planeta o si el calentamiento global es una prioridad para la humanidad en este punto de la historia.

En la Conferencia Conservadora de Acción Política (CPAC), que se celebra hasta el sábado cerca de Washington, hay casetas que ofrecen panfletos azules que piden a la gente refutar la idea de que el calentamiento global es causado por humanos.

"Sabemos que el clima está cambiando, pero nosotros discutimos la parte catastrófica de la cuestión", dice Gabriella Hoffman, portavoz de el Comité para un Mañana Constructivo (CFACT, por sus siglas en inglés).

En un puesto ubicado entre una réplica de la Oficina Oval y una exposición de galletas con el rojo, blanco y azul de la bandera estadounidense, la asociación de Hoffman hace un llamado a reevaluar lo que llama el mito alrededor del cambio climático.

Sobre las alarmantes predicciones de que la vida en la Tierra cambiará drásticamente para peor si no se detiene el calentamiento global, ella dice: "Nuestra organización no está de acuerdo con esa premisa porque las oyes una y otra vez, y luego resultan no ser tan catastróficas".

El más reciente y alarmante informe por parte del panel de cambio climático de la ONU, los récord de altas temperaturas año tras año en varios países... Estos datos sobre el calentamiento global son exagerados, dice Payne Kilbourn, quien se pasea por la convención cubierta con pines con la leyenda "Amo el CO2".

Kilbourn, ingeniero nuclear en un grupo llamado Coalición CO2 que participa en la convención por tercera vez, argumenta que el dióxido de carbono -liberado por la quema de combustibles fósiles o la descomposición- es bueno para el planeta.

"Más CO2 es bueno para el planeta. Ayuda a las plantas a crecer", dice Kilbourn junto a una mesa que ofrece singulares portavasos para mantener las bebidas frías que tienen inscrita la frase "Relájate, los osos polares no irán a ninguna parte".

Su coalición ha sido reconocida por hacer falsas afirmaciones, pero Kilbourn es desafiante. "Somos el único estand científico aquí. Todos los demás son políticos y a nosotros nos gusta enfatizar en la ciencia", dice Kilbourn.

"Está claro que tenemos una especie de punto de vista opuesto aquí", dice Morgan Chrisman, una republicana de 24 años para quien no hay dudas sobre los peligros del cambio climático.

Su caseta representa la idea de que luchar contra el cambio climático debe ser una prioridad.

Esa es una opinión minoritaria en la CPAC, donde se presentan tertulias elogiosas sobre el petróleo como la principal fuente de energía.

"La causa medioambiental ha estado muy impulsada por la izquierda prácticamente desde siempre y es como si hubiera alienado a mucha gente. Ha hecho que muchos piensen que el Partido Republicano no tiene soluciones para eso", dice Chrisman.

Ella representa a un grupo que se autodenomina Jóvenes Conservadores por los Dividendos del Carbono.

En las dos últimas elecciones parlamentarias estadounidenses, los votantes jóvenes se decantaron ampliamente por candidatos progresistas, haciendo de la lucha contra el calentamiento global una prioridad.

El grupo de Chrisman dice que cree que "el capitalismo es la solución para el cambio climático".

"Creemos que hay soluciones desde la prevalencia del capitalismo y basadas en el mercado que son muchísimo más efectivas que soluciones propuestas por la izquierda, y que no comprometen los valores conservadores", dice, y apunta a la idea de hacer responsable a China por su enorme papel dentro del cambio climático.

"Cualquier persona menor de 40 años que viene aquí se emociona con lo que estamos haciendo", asegura.

cjc/dw/bfm/ag/dbh