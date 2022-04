Costa Rica elige en balotaje a un presidente que enfrente la pobreza y el desempleo

Costa Rica votó este domingo en balotaje para elegir a su próximo presidente, quien deberá enfrentar la severa crisis económica que golpea a una de las democracias más estables y "felices" de América Latina.

La liza opone al derechista Rodrigo Chaves y al centrista José María Figueres. Ambos aseguran que su eje es la economía, aunque la campaña tuvo más acusaciones que propuestas.

Chaves, quien carga con una sanción por acoso sexual, aventajó levemente en los sondeos a Figueres, un expresidente señalado por corrupción. Tras el cierre de las urnas, los primeros resultados se conocerán a partir de las 20H15 locales (02H15 GMT), y el vencedor gobernará por cuatro años.

Unos 3,5 millones de los 5 millones de habitantes estuvieron habilitados para votar. En este país sin Fuerzas Armadas desde 1948, el transporte y distribución del material electoral estuvo a cargo de ciudadanos voluntarios acreditados ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

"Para mí era muy importante ejercer el voto, es un derecho cívico, por más difícil que fuese tomar la decisión", dijo el ingeniero Sergio Garro, de 39 años, y uno de los últimos en votar en la escuela del centro de Escazú, en la capital San José.

Los comicios se desarrollaron "en paz y tranquilidad", dijo a la prensa el portavoz del TSE, Gustavo Román, aunque durante la jornada un ciudadano mayor de 70 años se descompensó tras sufragar en la capital y falleció en su local de votación, aparentemente de un infarto.

Chaves votó a media mañana en un colegio en Goicoechea, en el centro de la ciudad, entre vítores de seguidores y críticas de uno que otro detractor.

"Les prometo un gobierno justo, honesto y transparente, va a ser la mejor gestión de todas", dijo Chaves.

Un par de horas, Figueres sufragó en una escuela de La Lucha, en la periferia de la capital. "Acudamos a votar con alegría, respetando las preferencias de cada quien, pero reforzando nuestro sistema democrático", comentó a la prensa.

"Los dos candidatos que han quedado son personas por las que no hay mucha confianza. Pero tenemos que elegir entre uno de los dos y ojalá que haya algo bueno", dijo la operaria Ángela Marín, de 58 años, primera en votar en el Liceo de San Antonio de Coronado, en San José.

"El próximo presidente tiene que cambiar todo, porque esto está muy pobre. Aquí no hay trabajo, no hay nada", consideró por su parte Ana Briceño, una agente de viajes de 64 años.

Por su labor, Briceño conoce de cerca el impacto de la pandemia en el turismo, el principal motor económico de este país líder en protección del medio ambiente y con abundantes atractivos naturales.

La pobreza afecta al 23% de los habitantes del país, que sufrió una de las mayores caídas de empleo en la región entre 2019 y 2020 (-14%), junto con Perú, según Cepal. Su deuda equivale al 70% de su PIB.

Pese a los contratiempos, Costa Rica encabeza el ránking en América Latina de los países "más felices" del mundo, según el último World Happiness Report.

"La sociedad costarricense no era pobre, la empobrecieron, la sociedad costarricense no era desigual, la desigualaron. Nosotros hemos hablado de progresar y rechazar el retroceso", dijo Chaves, del novel Partido Progreso Social Democrático (PPSD), este domingo en rueda de prensa.

De 60 años, es un economista que laboró más de 30 en el Banco Mundial. También fue ministro de Hacienda del actual gobierno de Carlos Alvarado, por 180 días, entre 2019 y 2020.

"El país nunca ha estado en una emergencia como la que vivimos (...). Pero estoy convencido de que podemos salir de ella. Tenemos opciones para generar trabajo, que es lo que más falta hace, y poner a crecer la economía", apuntó Figueres, del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), a un medio radial.

Ingeniero industrial de 67 años, ya fue presidente entre 1994 y 1998 y es hijo del histórico mandatario José Figueres Ferrer, quien abolió el ejército en 1948.

Chaves recibió una sanción por acoso sexual a dos subalternas del Banco Mundial y Figueres fue involucrado en una investigación por sospecha de corrupción por una asesoría de 900.000 dólares a la empresa francesa Alcatel, firma que reconoció pagar sobornos a cambio de contratos.

Chaves asegura que los señalamientos en su contra, por hechos ocurridos entre 2008 y 2013, fueron "bromas" que se "malinterpretaron por diferencias culturales".

En tanto, Figueres, a quien nunca se le abrió una causa formal, reconoce que se equivocó al no regresar al país cuando se le solicitó. La investigación se realizó en 2004, cuando él trabajaba en Suiza.

Las últimas proyecciones antes del balotaje asignaban a Chaves 41,4% de las adhesiones contra 38% para Figueres.

Ambos llegaron a la segunda vuelta tras la primera ronda del 6 de febrero entre 25 candidatos, donde Figueres tuvo ventaja, aunque no suficiente para ganar automáticamente.

En segunda ronda, la Constitución señala que gana quien obtiene más votos. Si hay empate, triunfa el de más edad. En este caso, Figueres.

