"Creía en mí" para venir al Mundial, asegura Carlos Soler a AFP

De estrella del Valencia a suplente en el PSG, Carlos Soler dudó sobre su presencia en el Mundial de Catar, pero afirmó a AFP que "creía en mí" porque "me sentía importante" en la Roja, con la que se mide a Marruecos el martes en octavos de final.

Pregunta: Tomó una arriesgada decisión con su cambio del Valencia al PSG a tres meses del Mundial de Catar...

Respuesta: "Fue una decisión muy meditada obviamente, porque no es sencillo salir de tu casa. Llevaba toda la vida ahí, pero quise salir, dar un paso a un grandísimo club, top europeo, intentar pelear por títulos, intentar jugar lo más posible y estoy muy feliz ahora mismo porque he pasado una época de aprendizaje allí, pero creo que este último mes ha ido muy bien, he jugado más, he ayudado al equipo".

P: ¿Temió no llegar al Mundial?

R: "No, quizás... Es algo que si se te pasa por la cabeza porque es inevitable, y además la gente te lo dice, mis amigos, mi gente cercana me lo decía, pero yo al final creía en mí, creía que el trabajo que venía haciendo en la selección era bueno, y que lo que yo iba a hacer en el campo iba a ser bueno. Al final de eso se trata, de tener confianza en ti mismo de creerse importante, y en ese sentido, yo me sentía importante aquí en la selección y pensaba que sí podía venir".

P: ¿Habló con Luis Enrique en ese tiempo?

R: "Lo único que hablé con él fue para comentarle que había decidido ir al PSG porque previamente había hablado con él en la última convocatoria de junio antes del verano. Hablé con él porque tenía mis dudas, y al final es gente de fútbol, que sabes que tiene mucha experiencia, lo que hablamos no lo voy contar, pero sí le pedí que hablara conmigo para que me diera sus impresiones".

P: ¿Cómo es entrenar con Luis Enrique?

R: "Para mí, sin duda, uno de los mejores entrenadores que he tenido, la verdad, es un entrenador que te convence y no te convence porque sea Luis Enrique sino que te convence porque te da argumentos".

P: ¿Da muchas instrucciones personalizadas? ¿Habla con los jugadores?

R: "Si lo cree conveniente, sí. Es una persona que si ve algo, te lo va decir y siempre para ayudarte, nunca para hundirte. Al final sabe que nosotros lo que queremos es ayudar al equipo y que si algo no ha salido bien o no lo has hecho bien, lo más probable no es que sea porque vayas andando o no lo quieras hacer, es porque no te ha llegado bien el mensaje, o no lo has entendido".

P: Se van a enfrentar a Marruecos, ¿habló con su compañero del PSG Achraf Hakimi sobre estos octavos de final?

R: "Es verdad que antes del Mundial, bromeábamos que en octavos nos íbamos a cruzar y mira ahora..."

P: Mirando a Marruecos, ¿qué tipo de equipo espera?

R: "Ha hecho una fase de grupos magnífica, ganando a Bélgica, empatando con Croacia, el único gol que ha recibido fue contra Canadá en este último partido así que (será un) partido muy duro, seguramente se replieguen y esperen atrás, o igual vienen a apretarnos, pero seguramente contra nosotros puedan meterse atrás. (Tendremos que) intentar hacer un partido de desgaste, de mover la pelota rápido de lado a lado y ser quizás un poco más verticales cuando se pueda e intentar pasar a cuartos".

P: ¿Hubiera sido mejor Croacia en octavos?

R: "Al final los cruces ya estaban montados, y no importa, lo que importa es centrarnos en Marruecos que tiene una selección potente con jugadores muy buenos, y aparte de jugadores muy bueno, creo que prima lo colectivo antes que lo individual".

P: ¿Se echa de menos una figura al estilo de un Messi o un Cristiano Ronaldo en España?

R: "No, porque creo que nuestra fuerza reside en eso, somos una selección que quizás no tiene esa superestrella por encima de los demás, pero nos llevamos todos muy bien y congeniamos todos muy bien. Eso es lo importante y lo que venimos demostrando en la selección, que hay un buen grupo, que en la Eurocopa se hizo un buen trabajo, en la Nations League también estamos en la 'final four' y ahora en los octavos de final del Mundial, estamos cumpliendo".

gr/psr