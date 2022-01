Cristiano Ronaldo quiere seguir jugando después de los 40

El astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró que quiere seguir jugando en las máximas competiciones de fútbol después de los 40 años, en la primera parte de una entrevista divulgada por la cadena ESPN Brasil.

"Estoy feliz. Quiero continuar y ver qué pasa: si consigo jugar a los 40, 41, 42... Pero lo más importante es disfrutar del momento", declaró el futbolista, de 36 años, en la primera de las tres entregas de esta entrevista difundida el miércoles por la noche.

"Genéticamente hablando, no voy a decir que me siento como si tuviera 25 años, no hay que exagerar. Pero es como si tuviera 30. Cuido de mi cuerpo y de mi mente", añadió el delantero del Manchester United.

Interrogado sobre si se comparaba con otras leyendas deportivas como la estrella del fútbol americano Tom Brady (43 años) o el tenista Roger Federer (40), CR7 estimó que se trataba de "otros deportes, con exigencias diferentes".

"La longevidad es algo fascinante, que empecé a estudiar últimamente", dijo Ronaldo, cinco veces Balón de Oro.

El secreto para mantenerse en el mejor nivel, es, según el astro, tener "la inteligencia" necesaria para "adaptarse a las nuevas situaciones" .

"Tengo experiencia, conozco mi cuerpo. Sé cuándo puedo y cuándo no (...) Me enorgullece que la gente continúe diciendo que Cristiano, con 37, 38... continúa manteniendo el nivel de siempre".

"Hay algo que aprendí en los últimos años: después de los 33, el cuerpo continúa respetándote (...) pero la batalla más dura, en mi opinión, es a nivel mental".

