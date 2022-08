Cristiano Ronaldo y Maguire vuelven a ser suplentes contra el Southampton

El entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, repite el mismo once inicial que derrotó al Liverpool (2-1) el pasado lunes, de cara al partido de la 4ª fecha de la Premier League en Southampton, dejando de nuevo a Cristiano Ronaldo y a Harry Maguire en el banco.

El astro portugués sólo pudo disputar unos minutos de juego después de su entrada en el minuto 86, mientras que el defensor internacional inglés no llegó a saltar al césped.

Esta decisión es un nuevo signo del nuevo estatus de 'CR7' con los 'Red Devils', mientras que al exjugador del Real Madrid y de la Juventus sólo le quedan unos días para encontrar una salida antes del final del 'mercato'.

Oficialmente el Manchester United no desea vender al delantero, pero su voluntad pasa por jugar en la Liga de Campeones, y su salario, el más alto del club, no podría justificarse si no juega con regularidad.

El centrocampista defensivo Casemiro, llegado procedente del Real Madrid y presentado el lunes en Old Trafford, también arrancará el partido como suplente.

Con tres puntos en tres partidos, el Manchester United vive un discreto inicio de temporada, aunque una victoria este sábado le permitiría dar el salto provisionalmente a la primera mitad de la tabla.

