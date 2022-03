Cruz Azul sacó ventaja mínima y Pumas fue arrollado en cuartos de final de Liga de Campeones de Concacaf

Cruz Azul fue el único club mexicano que sacó ventaja en los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf-2022, con su triunfo de 1-0 el miércoles sobre el Montreal de Canadá, mientras que los Pumas cayeron 3-0 ante el New England Revolution.

En el primer partido del miércoles jugado en la cancha del estadio Gillette, que lució parcialmente cubierta de nieve, el New England Revolution sacó una cómoda ventaja de 3-0 sobre los Pumas.

Sebastian Lleget marcó el 1-0 para la escuadra estadounidense al minuto 19 con un remate frente al portero Alfredo Talavera a pase del español Carles Gil.

Al 55, el segundo gol se le negó al New England cuando el argentino Gustavo Bou estrelló un balón en el travesaño. Pero el 2-0 por fin llegó al 72 con un remate del polaco Adam Buksa dentro del área.

Ya en tiempo de compensación, al 90+2, Buksa sentenció el 3-0 al definir frente al arquero un pase que le filtró Gil al área.

"No estuvimos a la altura, cuando no estamos al máximo de nuestras capacidades nos cuesta el doble. El primer tiempo fue muy malo y en el segundo mejoramos. En nuestra cancha debemos ganar el partido, no sé si por tres goles, pero sí con la mentalidad de ganar", dijo el argentino Andrés Lillini, director técnico de los Pumas.

El partido de vuelta de esta eliminatoria se jugará el próximo miércoles 16 de marzo en el estadio Olímpico de la Ciudad de México.

El martes, el León de México también fue goleado 3-0 de visita al Seattle Sounders.

Posteriormente en el estadio Azteca, el Cruz Azul se conformó con vencer al Montreal con marcador de 1-0.

Se jugaba el minuto 20 cuando Uriel Antuna hizo el único gol del partido tras recibir un largo servicio que la defensa del Montreal no pudo cortar y sentenció el 1-0 con un disparo raso y cruzado dentro del área.

Después de ponerse en ventaja, Cruz Azul desperdició al menos tres oportunidades a lo largo del partido para llevarse una ventaja más amplia al juego de vuelta.

"Merecíamos un par de goles más, pero esto es fútbol y la eliminatoria está abierta, esto es de contundencia y no la tuvimos, nos vamos con un sabor amargo", comentó el peruano Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul.

Esta eliminatoria se cerrará el 16 de marzo en el estadio Olímpico de Montreal; el ganador se enfrentará al vencedor de la la llave en la que el New England Revolution lleva ventaja sobre los Pumas.

--Resultados de los partidos de ida de cuartos de final:

-Martes:

New York City FC (USA)-Comunicaciones (GUA) 3-1

Seattle Sounders (USA-León (MEX) 3-0

-Miércoles:

New England Revolution(USA)-Pumas (MEX) 3-0

Cruz Azul (MEX)-CF Montreal (CAN) 1-0

