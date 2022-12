"Cualquiera te puede ganar", advierte Messi sobre Australia

El astro argentino Lionel Messi se mostró muy satisfecho con la clasificación de su equipo a octavos de final del Mundial de Catar como líder de grupo y empezó a pensar ya en el siguiente rival, Australia, sobre el que alertó ante un exceso de confianza.

"Venimos viendo todos los partidos de Mundiales. Vimos partidos de Australia. Hoy está muy difícil todo y sea cual sea el rival es complicado, lo vivimos en carne propia (en la derrota de la pasada semana ante Arabia Saudita), que cualquier te puede hacer un partido y ganar. Mañana empezaremos a preparar como preparamos todos los partidos", señaló este miércoles Messi a su paso por la zona mixta del estadio 974 de Doha, donde la Albiceleste se impuso 2-0 a Polonia en la tercera y última jornada de su llave.

El choque ante los australianos tendrá lugar el sábado, apenas tres días después de este partido ante los polacos. Australia, que se impuso 1-0 a Dinamarca en el desenlace del grupo D, jugó también el miércoles, aunque unas horas antes.

"La verdad es que es muy seguido. Es para todos iguales. Ellos jugaron un par de horas antes. Hoy fue el día de más calor de los tres partidos que jugamos, con mucha humedad. Hicimos un esfuerzo extra pero intentaremos descansar y preparar de la mejor manera", aseguró.

A la Albiceleste se le había complicado de entrada el camino en el grupo C tras la derrota en el debut contra Arabia Saudita (2-1), pero después recondujo la situación superando a mexicanos y polacos, en ambos casos 2-0.

"Debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Ahora empieza otro Mundial y ojalá podamos seguir manteniendo lo que hicimos hoy", había declarado Messi tras el partido a la televisión oficial del torneo.

"El partido anterior (contra México) nos dio mucha tranquilidad y salimos a la cancha pensando en que debíamos ganar", añadió.

Messi no marcó este miércoles y además falló un penal en los últimos minutos de la primera parte, con el marcador 0-0.

"Estoy con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío. Sabíamos que, una vez que entrara el primer gol, iba a cambiar el partido", añadió.

"La gente me bancó, hicimos un gran partido y un gran juego. Después del primer gol era todo nuestro y volvimos a ser lo que fuimos durante mucho tiempo y lo que buscábamos desde el inicio del Mundial, que por diferentes situaciones no lo habíamos podido concretar", señaló.

Messi no marcó esta vez, al contrario que en las dos primeras jornadas, y los autores de los tantos fueron Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

"Ya lo venimos diciendo desde el principio, que tenemos un grupo espectacular, que juegue quien juegue, entre quien entre, rinde. Es importantísimo porque es una competición tan corta y con partidos tan seguidos es bueno que estemos todos de esta manera. El grupo es lo más importante", aseveró.

En el partido ante Polonia, Messi escribió además otra línea en su larga lista de récords y logros para la historia: se convirtió en el jugador argentino con más partidos disputados en Mundiales, con 22, dejando atrás la igualdad a 21 que tenía con Diego Maradona desde el pasado sábado.

"Me enteré recién, no sabía. Una alegría de poder seguir consiguiendo este tipo de marcas, de récords, qué sé yo. Diego estaría muy feliz porque siempre me mostró mucho cariño y siempre se puso contento por todas las cosas lindas que me pasaron", sonrió.

mcd-dr/iga