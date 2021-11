Decenas de miles de manifestantes por la "justicia climática" en Glasgow y el mundo

Reclamando "justicia climática", decenas de miles de manifestantes ocuparán el sábado el centro de Glasgow por segundo día consecutivo en una jornada de movilización mundial, después de que la activista sueca Greta Thunberg denunciase "el fracaso" de la conferencia climática COP26.

"Se espera que unas 50.000 personas participen en la marcha", que partirá al mediodía (12h00 GMT) del céntrico Kelvingrove Park y tres horas más tarde debe llegar a Glasgow Green, en el otro extremo de la ciudad escocesa, anunció la policía.

Los organizadores, la plataforma Coalición COP26, que prevén hasta 100.000 manifestantes, convocaron decenas movilizaciones de solidaridad en todo el mundo, desde Australia hasta Brasil, pasando por Corea del Sur o Canadá.

En las protestas de Sídney y Melbourne, los participantes denunciaron que la COP26 era "una comedia" y calificaron de "vergüenza absoluta" la posición de su gobierno, defensor de la industria minera del país.

"Basta de bla, bla, acción climática ya", rezaba una pancarta.

En Seúl, 500 personas pidieron acciones concretas de las autoridades en este país que quiere lograr la neutralidad carbono en 2050 pero depende en gran parte del carbón que importa para colmar sus necesidades energéticas.

En Glasgow, la protesta reunirá desde los jóvenes activistas que ya manifestaron el viernes su frustración en las calles, hasta el movimiento ambientalista de desobediencia civil Extinction Rebellion (XR), conocido por sus osadas acciones que paralizan ciudades y suelen acabar en numerosas detenciones.

La policía de Escocia, que desplegó unos 10.000 agentes al día durante las dos semanas de conferencia, anunció que facilitaría las manifestaciones pacíficas y permitiría las "protestas ilegales hasta cierto punto".

Dividida en temas, que incluyen las comunidades indígenas, el antirracismo o la defensa de la vivienda, la columna principal debe converger con otras menores y grupos de ciclistas que se unirán desde toda Escocia.

A su término, se organizará un gran mitin con oradores como Vanessa Nakate del movimiento "los viernes para el futuro" iniciado por Thunberg.

"Este sábado será la primera vez que me manifieste sobre el cambio climático y estoy muy emocionada por unirme a todos aquellos que llevan años trabajando duro para que se les escuche", afirmó Iona, una estudiante de arte de 23 años citada por los organizadores.

"Será muy importante para presionar a los líderes mundiales que se reúnen en la COP26 y mostrarles que les pedimos que rindan cuentas", agregó.

Delegados de casi 200 países se encuentran en Glasgow para buscar el modo de cumplir con los objetivos marcados en 2015 por el Acuerdo de París para limitar el aumento de la temperatura media global entre 1,5ºC y 2ºC y evitar las devastadoras catástrofes naturales que implica cada décima de grado adicional.

En el ecuador de las negociaciones bajo la égida de Naciones Unidas, algunos países se han comprometido esta semana a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, a dejar de utilizar carbón como fuente de energía, a acabar con la financiación extranjera de los combustibles fósiles, a frenar la deforestación y a reducir la emisión de metano.

Todo esto después de que un importante estudio mostrara que las emisiones mundiales de carbono se dirigen a alcanzar en 2021 los niveles anteriores a la pandemia, que redujo drásticamente toda la actividad económica, empezando por los vuelos transcontinentales.

Pero durante la gran marcha que el viernes reunió a miles de activistas en el día dedicado por la COP26 a la juventud, los manifestantes mostraron su insatisfacción con lo que consideran pura palabrería.

"No es un secreto que la COP6 es un fracaso", lanzó Thunberg, de 18 años, a la multitud. "Esto ya no es una conferencia del clima. Es un festival global de lavado de imagen", es "una celebración de dos semanas del 'aquí no pasa nada' y bla, bla, bla", fustigó.

Los negociadores harán una pausa el domingo antes de lo que se perfila como una semana frenética de tira y afloja en cuestiones claves pero divisivas como las normas que rigen los mercados de carbono y la transparencia para que todo el mundo pueda vigilar que los demás hacen lo que prometen.

Los compromisos de reducción de emisiones para 2030 con que los países llegaron al inicio de la conferencia dejan a la Tierra en la vía de un calentamiento de +2,7ºC a finales de siglo, advierten los expertos.

Hasta ahora, el aumento de la temperatura media global ha sido de 1,1ºC respecto a la era preindustrial y ya está provocando incendios y sequías cada vez más intensos, que destruyen hábitats y provocan desplazamientos de poblaciones en todo el mundo.

Brianna Fruean, una samoana miembro del Pacific Climate Warriors, insistió en que había llegado la hora de que los líderes mundiales escuchen a los manifestantes.

"Nos negamos a ser solo las víctimas de esta crisis. Estamos luchando y el mundo nos escuchará este sábado", dijo.

