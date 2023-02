Defensa del mexicano García Luna pone en aprietos a testigo principal en Nueva York

"No soy una grabadora", dijo molesto este martes en Nueva York el testigo estrella de la Fiscalía, el exnarcotraficante Jesús "Rey" Zambada, en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, al ser presionado por la defensa que le interrogó sobre un pago de 7 millones de dólares para la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador.

"¿Pagó a López Obrador 7 millones de dólares?", le preguntó César de Castro, citando informes de reuniones que había mantenido con la fiscalía desde que fue extraditado a Estados Unidos en 2012.

"No recuerdo", contestó el testigo antes de que Castro le insistiera que "dijo que le había pagado a través de Gabriel Regino (entonces secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal) en su campaña contra (Vicente) Fox", dijo el abogado, que podría haberse confundido con Felipe Calderón.

"Recuerdo haber pagado dinero para la campaña, pero no a López Obrador", indicó el testigo, que tras la insistencia del abogado aseguró "que no recordaba haberlo dicho. "No pude haberlo dicho porque no es verdad", zanjó.

La defensa logró sacar de sus casillas al testigo en varias ocasiones en sus intentos de subrayar las contradicciones o la falta de memoria -"la memoria es cambiante" le llegó a decir el "Rey"- para recordar confesiones a los investigadores en las cerca de 120 reuniones que ha mantenido desde que llegó al país.

El abogado quiso saber por qué no había mencionado a García Luna -arquitecto de la guerra contra el narcotráfico en los seis años de gobierno de Felipe Calderón (2006-2012)- en ninguno de la casi docena de encuentros que tuvo con la fiscalía en 2012. La primera vez que lo mencionó fue recién en julio de 2013, según el profesional.

"Es muy duro hablar sobre una persona tan importante, porque uno piensa en su familia, en uno mismo", alegó el "Rey", uno de los narcotraficantes más poderosos del cartel de Sinaloa y mano derecha de su hermano Ismael "Mayo" Zambada, actual líder del grupo criminal, tras la detención de Joaquín "Chapo" Guzmán, que purga una condena a vida en una cárcel de Estados Unidos.

"Hay duda de que pagó sobornos a García Luna?", preguntó la Fiscalía. "Claro que no, estoy seguro", respondió Zambada, que en sus declaraciones a los investigadores habría dado otras versiones, según la defensa.

Poco después, visiblemente enfadado ante la insistencia de la defensa ante las contradicciones con sus confesiones a la Fiscalía, espetó: "No recuerdo, no soy una grabadora".

"Rey" Zambada fue condenado a 12 años de cárcel, tras haber aceptado colaborar con la fiscalía, y desde el 26 de marzo de 2016 vive en libertad vigilada en Estados Unidos.

Tras la decisión de García Luna de no subir al estrado como barajó la semana pasada la defensa, fue su esposa Cristina Pereyra, quien desgranó la adquisición de los bienes inmobiliarios -una casa en el DF y otra "familiar" en Morelos- y dos restaurantes, uno de ellos compartido con una amiga, desde que se casó con el acusado en 1995 y hasta que se fueron a vivir a Estados Unidos a fines de 2012.

Asimismo dio una pincelada de los gustos de este ingeniero mecánico de formación de 54 años, apasionado por los autos antiguos, las motos Harley Davidson y James Bond, el agente 007, que tiene un acuario que ocupa toda la pared de su casa mexicana.

Al ser interrogada por la fiscal Erin Reid, Pereyra, antigua agente de inteligencia, cayó en contradicciones sobre las fechas y los beneficios de sus negocios, que a menudo no coincidían con las declaraciones conjuntas de patrimonio que presentaba su marido.

El juez dejó fuera su eventual patrimonio en Miami, donde vivieron después de que García Luna dejó su cargo de superpolicía en 2012 hasta que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas).

Este miércoles están previstos los alegatos finales lo que permitirá a los 12 miembros del jurado retirarse a deliberar sobre si es culpable o no de los cinco cargos, cuatro de ellos relacionados con tráfico de cocaína, y un quinto por mentir en la solicitud de la nacionalidad estadounidense, que se le imputan.

af/dga