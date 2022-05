Démare supera a Gaviria al esprint, Juan Pedro López conserva la 'maglia rosa'

Primera victoria francesa en el Giro de Italia-2022: Arnaud Démare (FDJ) superó en el esprint final de la quinta etapa al colombiano Fernando Gaviria, todavía en Sicilia, en Mesina, de donde es originario el veterano 'Tiburón' Vincenzo Nibali.

El español Juan Pedro López sigue al mando del Giro tras esta etapa de 174 kilómetros, que tenía un puerto de primera categoría a mitad de recorrido.

"Es increíble, no me doy cuenta de que he vivido mi primer día con la Maglia Rosa. Muchos corredores me felicitaron. Lo disfruté, fue el mejor día de mi vida. Es un sueño", afirmó el corredor español del Trek.

En busca de una victoria desde el inicio del año, el antiguo campeón de Francia escribió un capítulo más en su glorioso idilio con la ronda italiana, en el que participa por quinta edición. En 2020 escribió una de sus mejores páginas al ganar cuatro etapas y llevarse la clasificación por puntos.

En Mesina, Démare se mostró claramente superior a sus rivales; el colombiano Fernando Gaviria y el italiano Giacomo Nizzolo, ya que el británico Mark Cavendish, el más rápido el domingo pasado en el lago Balaton en Hungría, se quedó atrás en la única subida del día.

Para Gaviria supuso el segundo podio en esta edición del Giro, luego del tercer puesto en la etapa con final en Balatonfüred.

Démare también sufrió en esa subida de la Portella Mandrazzi (19,6 km al 4 %). Pero pudo recuperarse en el descenso, a 75 kilómetros de meta, antes de que sus compañeros (Davy, Valter) tirasen del pelotón para que Cavendish y también el australiano Caleb Ewan no pudiesen enlazar.

"Los chicos hicieron un supertrabajo", destacó el ganador del día, que fue colocado en el esprint por el neerlandés Ramon Sinkeldam.

Su lanzador habitual, el italiano Jacopo Guarnieri, también fue víctima del puerto del día.

"Era la misma etapa que en 2020, con la misma ascensión, sabía lo que se podía esperar. Seguramente lo pasé mejor hace dos años, pero la conclusión es la misma", sonrió el velocista galo, vencedor en 2020 en Villafranca Tireno, una localidad cercana a Mesina.

En la clasificación histórica de victorias francesas (72 desde la creación del Giro en 1909), Démare, de 30 años, se unió a dos leyendas como Jacques Anquetil y Bernard Hinault, aunque estos dos cuentan en su palmarés con la general del Giro.

La general de esta edición sigue comandada por el español Juan Pedro López, los rivales de Démare dispondrán el jueves de una ocasión de resarcirse. El Giro penetra en la península Itálica, con una sexta etapa sin asperezas en el relieve, con 192 kilómetros en Calabria, entre Palmi y Scalea, en una ruta plana tras los primeros 50 kilómetros y favorable a los esprinters.

Por su parte, Nibali, recibido calurosamente por sus aficionados, eligió su localidad natal para anunciar en la televisión pública (RAI) que se trata probablemente de su última edición del Giro.

"Es mi último Giro", declaró el 'Tiburón' de 37 años. "Probablemente me retire al acabar el año", añadió.

jm/iga/psr