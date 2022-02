"Desde Turín-2006 me dije que quería estar en un podio", afirma Castellet tras su plata olímpica

Queralt Castellet, con su plata olímpica en el half-pipe del snowboard de Pekín-2022, dio a España la quinta medalla de su historia, tras un oro y tres bronces en unos Juegos de Invierno.

Pero sobre todo, la rider catalana de 32 años logró un metal que llevaba persiguiendo desde hacía cinco Juegos.

"Desde Turín-2006, que es cuando empecé, ya me puse a soñar cuando vi a las chicas en el podio y dije que yo quiero estar ahí. Es lo que me planteé y no he dejado de luchar por eso hasta hoy", afirmó Castellet en Zhangjiakou.

Envuelta en una bandera española, tras atender a varias televisiones y hacerse unas fotos con la delegación española, dio rienda suelta a la alegría contenida después de varios intentos olímpicos fallidos.

Hasta ahora, un séptimo puesto en Pyeongchang era su mejor resultado, aunque tras una primera manga fallida, se rehízo con un 'run' puntuado a 90,25 que le daría el segundo puesto, detrás de la estadounidense Chloe Kim.

P: ¿Después de tantos intentos fallidos, esta plata significa un alivio?

R: Un alivio no, lo siguiente. La verdad es que he empezado un poco con mal pie. Después de la primera ronda, me han venido todos los nervios, toda la presión, todos los pensamientos de lo importante que es esto para mí. Y sin embargo, creo que me ha venido una fuerza no sé de dónde para encontrar esa ronda por la que llevo tanto tiempo trabajando y me ha salido la segunda plaza. Estoy contentísima con la segunda posición detrás de Chloe, que es una rider increíble. Es un honor muy grande.

P: Parece como si se hubiera sacado un peso de encima.

R: Tenía un poco de presión, sí. Pero la que me metía presión y decía más fuerte que quería la medalla era yo misma (risas). Llevaba muchos años trabajando para ello. Después de tantos intentos en los Juegos me ponía a pensar por qué no llega. Y finalmente he sido capaz de hacerlo hoy. Estoy muy contenta. Aun no me lo creo.

P: ¿Tras su segundo 'run', con una puntuación alta de 90,25 se vio con la medalla?

R: No. No podía ver lo que estaban haciendo todas las otras riders durante el día. Yo simplemente me he enfocado en hacer las rondas que quería hacer yo, aunque sabía que esa segunda era una ronda muy potente, con mucha variedad. Después de la primera ronda, pensaba que no estaban valorando lo que hacía, aunque luego sí han valorado que estoy haciendo rondas con mucha variedad.

P: ¿Tras ganar la medalla en quién ha pensado, qué le ha venido a la mente?

R: Me ha venido a la mente toda la gente que me ha estado apoyando desde el principio, mi familia, mis amigos, toda la gente que ha sufrido los momentos difíciles conmigo y toda la gente que ha vivido eso desde el primer momento. Ha sido en ellos en quién he pensado. En mis padres, mi hermano, que estaban en casa y que me han estado viendo, en todos mis amigos que están viéndome en España y también fuera de España. Todos los amigos que he ido cosechando en mi carrera, por todo el mundo. Creo que lo han disfrutado mucho y están muy contentos. Es más importante, los amigos, más que una medalla.

P: ¿Cree que esta medalla puede hacer subir la popularidad del snowboard en España?

R: Espero que sí. Estoy segura de que esto va ser una motivación gigante para hacer que sea mas popular el snowboard en nuestro país.

P: ¿Qué resumen puede hacer después de cinco Juegos Olímpicos?

R: Cinco Juegos es toda una vida, una carrera entera dedicada al snowboard, dedicada a un sueño de una medalla olímpica. Desde Turín-2006, que es cuando empecé, ya me puse a soñar cuando vi a las chicas en el podio y dije que yo quiero estar ahí. Es lo que me planteé y no he dejado de luchar por eso hasta hoy.

P: ¿Habrá unos sextos Juegos para Queralt Castellet?

R: No sé. Ya se verá. Estoy haciendo el mejor snowboard que he hecho nunca y lo más importante es que lo estoy disfrutando.

P: Dijo esta semana que es su mejor momento deportivo.

R: Es mi mejor momento. No tengo ninguna duda en eso, porque estoy disfrutando del snowwboard cada día y cada minuto. Más que nunca. Y todo tiene que ver con que lo estoy disfrutando. Los dos últimos años, con todo lo que hemos vivido, me ha hecho ser consciente de lo importante que es disfrutar de cada momento que estamos en la montaña, de estar en la nieve entrenando y haciendo lo que nos gusta. Creo que es por eso que estoy en mi mejor momento, porque lo estoy disfrutando.

P: Y como regalo a su mejor momento llegó una plata olímpica.

R: Aun no me he hecho a la idea. Es un sueño hecho realidad. Es algo que demuestra que lo que realmente se quiere se puede conseguir y aunque todo lo bueno cuesta, y eso me han enseñado estos Juegos, se puede conseguir. Todo es posible.

