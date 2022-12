Dibu-Livakovic, choque de parapenales para llegar a la final del Mundial

Protegidos por sus capitanes Luka Modric y Lionel Messi, los arqueros Dominik Livakovic y Emiliano 'Dibu' Martínez decidieron sus tandas de penales para llevar a semifinales del Mundial a Croacia y a Argentina, que chocarán el martes por un puesto en la final.

El viernes, en el Education City Stadium, Modric tenía claro a quien buscar cuando Marquinhos lanzó al palo su lanzamiento.

La leyenda de 37 años se fue a abrazar a Livakovic, que había parado el primero, de Rodrygo, clave en la victoria ante Brasil (1-1, 3-1 en la tanda).

Unas horas más tarde y a solo 20 kilómetros, en el estadio de Lusail, una escena similar: Lautaro Martínez marcó el penal decisivo para Argentina ante Países Bajos y todos sus compañeros le persiguen.

A excepción de Messi, que corre para tirarse al suelo junto al Dibu, que había parado los dos primeros penales ante Países Bajos (2-2, 4-3 en la tanda), frente a Virgil van Dijk y Steven Berghuis.

"Fue una bestia, un fenómeno... No tenemos duda, tenemos ventaja con él en el arco", declaró Messi sobre el gigante de 1,95 metros, su primer escolta cuando el equipo saltó al césped del impresionante recinto catarí.

El arquero de 30 años disfruta de los mejores momentos de una carrera irregular. En 2010, con 18 años, llega al Arsenal y multiplica las cesiones en Inglaterra, a excepción de un año en el Getafe (2017-18). Solo será titular indiscutible al finar de la temporada 2019-2020.

A partir de entonces todo se acelera hasta que en junio de 2021 disputa sus primeros minutos con la Albiceleste, convirtiéndose rápidamente en el dueño del N.1 en la Scaloneta.

"Lo primero que se me viene a la cabeza es emoción. Esto lo hago por 45 millones de personas, el país no pasa un buen momento por el tema económico y eso y darle alegría a la gente es lo más satisfactorio en este momento", señaló tras su exhibición en la tanda, convertido ya en un ídolo en su país.

Cuatro penales atajados en dos tandas, dos trofeos de mejor jugador consecutivos y Croacia en semifinales de un Mundial por tercera vez en seis participaciones. Ese es balance de la última semana de Livakovic, el humilde arquero del Dinamo de Zagreb propulsado al estrellato en Catar.

Un nuevo mundo para el portero de 27 años, sucesor del carismático Daniel Subasic en la portería del equipo balcánico, al que no hace tanto Modric intentaba levantar en una charla motivacional desvelada por la FIFA.

"No te estaría diciendo esto si me preocupara por ti. Veo que no progresas en el seleccionado. Irradias poca certeza y eso contagia al equipo. Siento que tu problema es que tienes miedo de cometer errores pero todos los cometemos", le dice Modric.

"Eres un gran arquero, ¿lo sabes verdad?", añade. Unos días después el chico de cara angelical se ha convertido en un muro capaz de aplacar el poderoso ataque brasileño con 11 atajadas durante el duelo, además del penal a Rodrygo.

"Tenemos experiencia y creo que somos criados como luchadores, siempre damos lo mejor. Nos esforzamos al máximo, esa es la receta de nuestro éxito. ", dijo Livakovic el viernes.

Ahora los dos arqueros más destacados en Catar-2022 chocarán el martes en el coliseo de Lusail por un puesto en la gran final.

pm/dr