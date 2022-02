Diploma olímpico para Javier Lliso en el estreno del Big Air en unos Juegos

El español Javier Lliso obtuvo un diploma olímpico en el estreno del Big Air de esquí acrobático en unos Juegos Olímpicos de Invierno, gracias a su sexto puesto este miércoles en Pekín-2022.

En una prueba ganada por el noruego Birk Ruud, el español no empezó muy bien con una puntuación de 51,25, que lo colocaba en novena posición entre los doce finalistas.

Pero el madrileño de 24 años se resarció en los dos siguientes 'runs', con 89,00 y 82,50, sumados hicieron un total de 171,50 que le colocaron en la sexta posición final.

"Solo el venir aquí ya era un sueño. Así que llegar a la final y encima hacerlo bien para tener un diploma es más que un sueño. Es brutal. He intentado usar la cabeza más que el corazón y he ido a asegurar, a hacer lo que sabía que podía hacer bien y me iba a dar el resultado que quería", señaló Lliso, tras finalizar su participación.

Pero su presencia en Pekín-2022 no ha terminado, ya que el lunes tendrá una segunda oportunidad de hacer algo importante en los Juegos con la jornada de clasificación en la prueba de slopestyle de esquí acrobático, donde estará también el español Thibault Magnin, quien no pudo llegar a la final de Big Air.

El noruego Birk Ruud acabó convirtiéndose en el primer campeón olímpico de la especialidad, delante del estadounidense Colby Stevenson y el sueco Henrik Harlaut.

Ruud, de 21 años, totalizó 187,75 puntos con sus dos primeros saltos.

En una estructura instalada en una antigua zona industrial de la periferia pekinesa, entre chimeneas y altos hornos de lo que fue una fábrica siderúrgica, el joven noruego firmó la figura mejor recompensada de la final en su primer intento, con cinco vueltas y media en el aire, acompañados de un 'switch' izquierdo triple 1980, lo que le valió una nota de 95,75.

Al tener asegurada la medalla de oro antes de su último 'run', Ruud lo realizó con una bandera noruega en una mano, antes de enrollarse en ella en la llegada.

Ruud fue campeón del mundo de slopestyle, también en esquí acrobático, en 2019, y ganó cuatro medallas en los X Games entre 2018 y 2020.

El campeón del mundo de 2021, el sueco Oliwer Magnusson, terminó al pie del podio olímpico, con 178,25 puntos.

El Big Air de esquí acrobático, que consiste en lanzarse de un trampolín gigante para realizar figuras acrobáticas, está presente por primera vez en el programa olímpico.

La final consiste en tres intentos y los dos mejores son los que se suman.

En la final femenina, disputada el martes, la china Eileen Gu, de 18 años, un fenómeno social en el país asiático desde que en 2019 decidió representar al país de su madre pese a haber nacido en Estados Unidos, se hizo con el oro.

