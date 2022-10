Directora gerente del FMI pide al Reino Unido políticas "coherentes y consistentes"

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, instó el jueves al Reino Unido y a otras naciones a garantizar que sus políticas fiscales se mantengan "coherentes y consistentes", tras informes de que Londres evalúa más cambios en su controvertido plan presupuestario.

Georgieva dijo que tuvo una reunión "muy constructiva" con el ministro de Finanzas británico, Kwasi Kwarteng, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, durante la reunión anual del FMI de esta semana en Washington.

"Discutimos la importancia de la coherencia de las políticas y la comunicación clara para que, en este entorno de inquietud, no haya razones para más nerviosismo", afirmó.

El Fondo Monetario Internacional ha subrayado a lo largo de las reuniones de ministros y banqueros centrales de esta semana, que es necesario mantener la disciplina fiscal en momentos en que los bancos centrales elevan las tasas de interés para controlar la inflación galopante.

"Nuestro mensaje para todos, no solo para el Reino Unido, para todos en este momento: la política fiscal no debe socavar la política monetaria", enfatizó Georgieva. "Así que no prolonguen el dolor y asegúrense de que las medidas sean coherentes y consistentes", añadió.

Kwarteng sacudió a los mercados el mes pasado cuando recortó impuestos y congeló los precios de la energía, en un intento por aliviar la crisis del costo de vida, una decisión que generó temores de más deuda para el Reino Unido.

La medida obligó al Banco de Inglaterra, que ha estado elevando los costos de los préstamos, a salir a los mercados de bonos para ayudar a proteger la estabilidad financiera.

Desde entonces, Kwarteng eliminó su propuesta de reducción de impuestos para los más ricos y adelantó sus planes de reducción de deuda y de pronósticos económicos al 31 de octubre.

La libra esterlina se recuperó frente al dólar el jueves tras informes de que los funcionarios británicos estaban discutiendo cómo alejarse de las costosas medidas de reducción de impuestos.

Si bien pidió consistencia, Georgieva dijo que era "correcto dejarse guiar por la evidencia, por lo que si la evidencia es que tiene que haber una recalibración (de políticas), es correcto que los gobiernos lo hagan".

